https://ria.ru/20210624/mid-1738391082.html

МИД удивила реакция Европы на выход России из Договора по открытому небу

МИД удивила реакция Европы на выход России из Договора по открытому небу - РИА Новости, 24.06.2021

МИД удивила реакция Европы на выход России из Договора по открытому небу

Москву поражает реакция НАТО и ЕС на выход России из Договора по открытому небу, ведь первыми договор покинули США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T11:42

2021-06-24T11:42

2021-06-24T11:42

россия

договор по открытому небу

сергей лавров

нато

евросоюз

в мире

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Москву поражает реакция НАТО и ЕС на выход России из Договора по открытому небу, ведь первыми договор покинули США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Почти 30 лет Договор по открытому небу помогал всем сторонам- участникам лучше понимать намерения друг друга в военной сфере. В этом плане выход США из договора по открытому небу имеет односторонний характер, под надуманным предлогами грубо нарушил баланс интересов, поставил нашу страну в неравное положение с точки зрения военной прозрачности. В этих обстоятельствах дальнейшее участие Москвы в договоре полностью утратило смысл", - сказал Лавров на Московской международной конференции по безопасности."Поражает реакция на наш абсолютно естественный, давно обозначенный шаг со стороны НАТО и ЕС, которые лицемерно призвали именно Москву не разрушать договор, словно забыли о бесповоротном решении Вашингтона выйти из него в качестве первопричины нынешнего кризиса", - добавил министрДоговор по открытому небу был подписан в 1992 году и стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. В мае 2020 года США запустили процедуру выхода из договора, которая завершилась 22 ноября. В ответ на это решение МИД России 15 января 2021 года объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора. Президент России Владимир Путин 7 июня подписал закон о денонсации документа.

https://ria.ru/20210623/nato-1738181727.html

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россия, договор по открытому небу, сергей лавров, нато, евросоюз, в мире