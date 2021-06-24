https://ria.ru/20210624/mid-1738385759.html

НАТО мерещатся агрессивные действия России, заявил Лавров

НАТО мерещатся агрессивные действия России, заявил Лавров - РИА Новости, 24.06.2021

НАТО мерещатся агрессивные действия России, заявил Лавров

НАТО мерещатся агрессивные действия России, в то время как Москва открыта к диалогу, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T11:19

2021-06-24T11:19

2021-06-24T11:19

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нато

в мире

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. НАТО мерещатся агрессивные действия России, в то время как Москва открыта к диалогу, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Натовским стратегам вновь померещились агрессивные действия России. Со своей стороны, остаемся открытыми к честному и профессиональному диалогу", - заявил Лавров на Московской международной конференции по безопасности."Наши конструктивные предметно-конкретные предложения, нацеленные на снижение военной опасности вдоль всей линии соприкосновения России с Североатлантическим альянсом, остаются на столе уже почти два года, но ответов на них нет. НАТО вообще не хочет общаться по линии военных", - отметил министр.Ранее Лавров говорил, что в НАТО уже около двух лет не могут рассмотреть конкретные предложения России, которые были переданы по линии Генерального штаба Вооруженных сил. Лавров пояснил, что они заключаются в установлении дистанции, ближе которой не должно происходить перемещение самолетов Военно-воздушных сил России и стран НАТО и кораблей Военно-морских флотов. Также было передано предложение согласовать дистанцию, на которую будут отодвинуты от линии соприкосновения Россия- НАТО военные учения как России, так и Североатлантического альянса

https://ria.ru/20210623/nato-1738181727.html

https://ria.ru/20210615/otvet-1737008811.html

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россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, в мире