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НАТО мерещатся агрессивные действия России, заявил Лавров
НАТО мерещатся агрессивные действия России, заявил Лавров - РИА Новости, 24.06.2021
НАТО мерещатся агрессивные действия России, заявил Лавров
НАТО мерещатся агрессивные действия России, в то время как Москва открыта к диалогу, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T11:19
2021-06-24T11:19
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нато
в мире
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. НАТО мерещатся агрессивные действия России, в то время как Москва открыта к диалогу, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Натовским стратегам вновь померещились агрессивные действия России. Со своей стороны, остаемся открытыми к честному и профессиональному диалогу", - заявил Лавров на Московской международной конференции по безопасности."Наши конструктивные предметно-конкретные предложения, нацеленные на снижение военной опасности вдоль всей линии соприкосновения России с Североатлантическим альянсом, остаются на столе уже почти два года, но ответов на них нет. НАТО вообще не хочет общаться по линии военных", - отметил министр.Ранее Лавров говорил, что в НАТО уже около двух лет не могут рассмотреть конкретные предложения России, которые были переданы по линии Генерального штаба Вооруженных сил. Лавров пояснил, что они заключаются в установлении дистанции, ближе которой не должно происходить перемещение самолетов Военно-воздушных сил России и стран НАТО и кораблей Военно-морских флотов. Также было передано предложение согласовать дистанцию, на которую будут отодвинуты от линии соприкосновения Россия- НАТО военные учения как России, так и Североатлантического альянса
https://ria.ru/20210623/nato-1738181727.html
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россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, в мире
НАТО мерещатся агрессивные действия России, заявил Лавров
11:19 24.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Москве с министром иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреасом - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва открыта к диалогу с НАТО

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. НАТО мерещатся агрессивные действия России, в то время как Москва открыта к диалогу, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Натовским стратегам вновь померещились агрессивные действия России. Со своей стороны, остаемся открытыми к честному и профессиональному диалогу", - заявил Лавров на Московской международной конференции по безопасности.
Президент РФ Владимир Путин выступает с видеообращением к участникам и гостям IX Московской конференции по международной безопасности - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
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"Наши конструктивные предметно-конкретные предложения, нацеленные на снижение военной опасности вдоль всей линии соприкосновения России с Североатлантическим альянсом, остаются на столе уже почти два года, но ответов на них нет. НАТО вообще не хочет общаться по линии военных", - отметил министр.
Ранее Лавров говорил, что в НАТО уже около двух лет не могут рассмотреть конкретные предложения России, которые были переданы по линии Генерального штаба Вооруженных сил. Лавров пояснил, что они заключаются в установлении дистанции, ближе которой не должно происходить перемещение самолетов Военно-воздушных сил России и стран НАТО и кораблей Военно-морских флотов. Также было передано предложение согласовать дистанцию, на которую будут отодвинуты от линии соприкосновения Россия- НАТО военные учения как России, так и Североатлантического альянса
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РоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)НАТОВ мире
 
 
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