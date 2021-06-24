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Защита обвинила Нидерланды в искажении данных по отчетам "Алмаз-Антея"
Защита обвинила Нидерланды в искажении данных по отчетам "Алмаз-Антея" - РИА Новости, 24.06.2021
Защита обвинила Нидерланды в искажении данных по отчетам "Алмаз-Антея"
Защита обвинила прокуратуру Нидерландов в искажении данных по ранним отчётам российского оборонного концерна "Алмаз-Антея" по делу о крушении Boeing (рейс MH17) РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T14:00
2021-06-24T14:31
mh17. расследование
крушение малайзийского boeing под донецком
концерн пво "алмаз-антей"
нидерланды
в мире
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СХИПХОЛ (Нидерланды), 24 июн - РИА Новости, Анастасия Иванова. Защита обвинила прокуратуру Нидерландов в искажении данных по ранним отчётам российского оборонного концерна "Алмаз-Антея" по делу о крушении Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году.В четверг в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах возобновились слушания по существу дела о крушении MH17."Алмаз-Антей" решил не предоставлять отчеты, сделанные ранее, как было запрошено. Напротив, вместо этого, они предоставили новые документы, которые не полностью объясняют их собственное расследование", - заявил прокурор Тейс Бергер на слушаниях в четверг.Защита, представляющая интересы обвиняемого россиянина Олега Пулатова, в свою очередь, уличила прокурора в искажении информации."Хотели бы указать на неточность заявления прокуратуры относительно "Алмаз-Антея". Обвинение заявило, что "Алмаз-Антей" решил не предоставлять ранние отчеты, вместо этого они предоставили новые, в которых не было учтено их собственное расследование. Это не так", - сказала адвокат Сабине тен Дуссхате.Во-первых, по ее словам, сначала "Алмаз-Антей" получил запрос от следственного судьи отреагировать на отчеты экспертов Аэрокосмического центра Нидерландов и бельгийской Королевской военной академии; во-вторых, российский концерн предоставил ранние опубликованные отчеты с собственным расследованием."Однако прокуратура не вносила их в дело…. Прокуратура не может рисовать столь искаженную картину реальности", - добавила адвокат, отметив, что такое поведение гособвинения вызывает беспокойство.Судебные слушания дела об авиакатастрофе малайзийского Boeing по существу начались 7 июня. В ходе блока слушаний 7-10 июня суд обсуждал материалы дела, в том числе представленные прокуратурой Нидерландов доказательства - фото и видеоматериалы, перехваченные телефонные разговоры и показания свидетелей. При изложении досье суд ставил целью найти ответы на следующие вопросы: был ли самолет сбит ЗРК "Бук", была ли ракета выпущена из-под населенного пункта Первомайский и какова роль в трагедии четверых обвиняемых.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
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mh17. расследование, крушение малайзийского boeing под донецком, концерн пво "алмаз-антей", нидерланды, в мире
Защита обвинила Нидерланды в искажении данных по отчетам "Алмаз-Антея"
14:00 24.06.2021 (обновлено: 14:31 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПоисковые работы на месте крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
Поисковые работы на месте крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Защита обвинила прокуратуру Нидерландов в искажении данных по отчетам "Алмаз-Антея" о MH17

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СХИПХОЛ (Нидерланды), 24 июн - РИА Новости, Анастасия Иванова. Защита обвинила прокуратуру Нидерландов в искажении данных по ранним отчётам российского оборонного концерна "Алмаз-Антея" по делу о крушении Boeing (рейс MH17) на востоке Украины в 2014 году.
В четверг в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах возобновились слушания по существу дела о крушении MH17.
"Алмаз-Антей" решил не предоставлять отчеты, сделанные ранее, как было запрошено. Напротив, вместо этого, они предоставили новые документы, которые не полностью объясняют их собственное расследование", - заявил прокурор Тейс Бергер на слушаниях в четверг.
Защита, представляющая интересы обвиняемого россиянина Олега Пулатова, в свою очередь, уличила прокурора в искажении информации.
"Хотели бы указать на неточность заявления прокуратуры относительно "Алмаз-Антея". Обвинение заявило, что "Алмаз-Антей" решил не предоставлять ранние отчеты, вместо этого они предоставили новые, в которых не было учтено их собственное расследование. Это не так", - сказала адвокат Сабине тен Дуссхате.
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 12:28
В Нидерландах приобщили к делу MH17 выводы "Алмаз-Антея" по фото обломков
Во-первых, по ее словам, сначала "Алмаз-Антей" получил запрос от следственного судьи отреагировать на отчеты экспертов Аэрокосмического центра Нидерландов и бельгийской Королевской военной академии; во-вторых, российский концерн предоставил ранние опубликованные отчеты с собственным расследованием.
"Однако прокуратура не вносила их в дело…. Прокуратура не может рисовать столь искаженную картину реальности", - добавила адвокат, отметив, что такое поведение гособвинения вызывает беспокойство.
Судебные слушания дела об авиакатастрофе малайзийского Boeing по существу начались 7 июня. В ходе блока слушаний 7-10 июня суд обсуждал материалы дела, в том числе представленные прокуратурой Нидерландов доказательства - фото и видеоматериалы, перехваченные телефонные разговоры и показания свидетелей. При изложении досье суд ставил целью найти ответы на следующие вопросы: был ли самолет сбит ЗРК "Бук", была ли ракета выпущена из-под населенного пункта Первомайский и какова роль в трагедии четверых обвиняемых.
Эксперт миссии ОБСЕ на месте крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 08.06.2021
8 июня, 15:10
Суд в Гааге сообщил результаты экспертизы останков пилотов MH17
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Владимир Цемах - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня, 12:43
Свидетель по делу MH17 заявил, что никогда не видел ЗРК "Бук" в Донбассе
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 12:22
К делу MH17 не будут приобщать документ США о снимках с пуском ракеты
 
MH17. РасследованиеКрушение малайзийского Boeing под ДонецкомКонцерн ПВО "Алмаз-Антей"НидерландыВ мире
 
 
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