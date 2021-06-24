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https://ria.ru/20210624/mh17-1738399414.html
К делу MH17 не будут приобщать документ США о снимках с пуском ракеты
К делу MH17 не будут приобщать документ США о снимках с пуском ракеты - РИА Новости, 24.06.2021
К делу MH17 не будут приобщать документ США о снимках с пуском ракеты
Прокуратура Нидерландов не будет использовать как доказательство меморандум США от 2014 года, где упоминается о спутниковых снимках, на которых якобы... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T12:22
2021-06-24T13:28
mh17. расследование
авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014)
крушение малайзийского boeing под донецком
нидерланды
сша
в мире
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СХИПХОЛ (Нидерланды), 24 июн - РИА Новости, Анастасия Иванова. Прокуратура Нидерландов не будет использовать как доказательство меморандум США от 2014 года, где упоминается о спутниковых снимках, на которых якобы зафиксирован пуск ракеты по самолету рейса MH17, сообщил прокурор Тейс Бергер на слушаниях в четверг.В четверг в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах возобновились слушания по существу дела о крушении MH17 на востоке Украины в 2014 году."Как мы уже говорили, власти США ранее отказались предоставлять спутниковые снимки с места крушения по соображениям безопасности. Таким образом, от них у нас есть только ограниченный меморандум. Мы не будем использовать его как доказательство", - сообщил прокурор.Ранее сообщалось, что США проинформировали Нидерланды, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по Boeing к документу, который был направлен ими еще в 2014 году. По словам председательствующего судьи Хендрика Стинхейса, суд запрашивал у американской стороны, можно ли добавить к делу засекреченные спутниковые снимки, на которых зафиксирован запуск ракеты и которые были переданы спецслужбам Нидерландов. Прокуратура ответила, что запрос был оправлен США еще в 2014 году, тогда в ответ был получен лишь меморандум, без снимков.Судебные слушания дела об авиакатастрофе малайзиского Boeing по существу начались 7 июня. В ходе блока слушаний 7-10 июня суд обсуждал материалы дела, в том числе представленные прокуратурой Нидерландов доказательства - фото и видеоматериалы, перехваченные телефонные разговоры и показания свидетелей. При изложении досье суд ставил целью найти ответы на следующие вопросы: был ли самолет сбит ЗРК "Бук", была ли ракета выпущена из-под населенного пункта Первомайский и какова роль в трагедии четверых обвиняемых.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
https://ria.ru/20210617/mh17-1737377105.html
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mh17. расследование, авиакатастрофа boeing 777 под донецком (2014), крушение малайзийского boeing под донецком, нидерланды, сша, в мире
К делу MH17 не будут приобщать документ США о снимках с пуском ракеты
12:22 24.06.2021 (обновлено: 13:28 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкМесто крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области
Место крушения лайнера Boeing 777 Малайзийских авиалиний в районе города Шахтерск Донецкой области - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Нидерланды не будут приобщать к делу MH17 документ США о спутниковых снимках с пуском ракеты

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СХИПХОЛ (Нидерланды), 24 июн - РИА Новости, Анастасия Иванова. Прокуратура Нидерландов не будет использовать как доказательство меморандум США от 2014 года, где упоминается о спутниковых снимках, на которых якобы зафиксирован пуск ракеты по самолету рейса MH17, сообщил прокурор Тейс Бергер на слушаниях в четверг.
В четверг в судебном комплексе Схипхол в Нидерландах возобновились слушания по существу дела о крушении MH17 на востоке Украины в 2014 году.
"Как мы уже говорили, власти США ранее отказались предоставлять спутниковые снимки с места крушения по соображениям безопасности. Таким образом, от них у нас есть только ограниченный меморандум. Мы не будем использовать его как доказательство", - сообщил прокурор.
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 12:28
В Нидерландах приобщили к делу MH17 выводы "Алмаз-Антея" по фото обломков
Ранее сообщалось, что США проинформировали Нидерланды, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по Boeing к документу, который был направлен ими еще в 2014 году. По словам председательствующего судьи Хендрика Стинхейса, суд запрашивал у американской стороны, можно ли добавить к делу засекреченные спутниковые снимки, на которых зафиксирован запуск ракеты и которые были переданы спецслужбам Нидерландов. Прокуратура ответила, что запрос был оправлен США еще в 2014 году, тогда в ответ был получен лишь меморандум, без снимков.
Судебные слушания дела об авиакатастрофе малайзиского Boeing по существу начались 7 июня. В ходе блока слушаний 7-10 июня суд обсуждал материалы дела, в том числе представленные прокуратурой Нидерландов доказательства - фото и видеоматериалы, перехваченные телефонные разговоры и показания свидетелей. При изложении досье суд ставил целью найти ответы на следующие вопросы: был ли самолет сбит ЗРК "Бук", была ли ракета выпущена из-под населенного пункта Первомайский и какова роль в трагедии четверых обвиняемых.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта - россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа, состоящая из двух голландских и одного российского адвоката. Остальных подозреваемых судят заочно.
Обломки потерпевшего крушение малайзийского Boeing 777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.06.2021
9 июня, 13:43
Суд по MH17 приобщил к делу показания свидетелей из телепрограммы
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали. При этом в первый день заседания суда обвинение признало, что получило и изучает данные российской прокуратуры.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
Реконструированные обломки рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines на авиабазе Гильзе-Рейен, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня, 14:04
На суде по МН17 прослушали записи разговоров о том, что самолет сбили ВСУ
 
MH17. РасследованиеАвиакатастрофа Boeing 777 под Донецком (2014)Крушение малайзийского Boeing под ДонецкомНидерландыСШАВ мире
 
 
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