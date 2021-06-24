Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210624/metall-1738410698.html
В России введут экспортные пошлины на металлопродукцию
В России введут экспортные пошлины на металлопродукцию - РИА Новости, 24.06.2021
В России введут экспортные пошлины на металлопродукцию
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил кабмину срочно подготовить и внести в правительство документы по введению временных экспортных пошлин на... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T13:07
2021-06-24T13:34
россия
максим решетников
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736180824_114:431:1985:1484_1920x0_80_0_0_3c002e4b172f845e099e3302a9592560.jpg
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил кабмину срочно подготовить и внести в правительство документы по введению временных экспортных пошлин на металлопродукцию.Глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании кабмина в четверг предложил ввести с 1 августа до 31 декабря 2021 года временные экспортные пошлины на продукцию черной и цветной металлургии. Эти меры дадут дополнительные доходы в бюджет в 2021 году в 160-165 миллиардов рублей. Их направят на минимизацию потерь государственных строек от роста цен на металлы.В апреле Минпромторг предложил включить железную руду и стальной прокат в перечень товаров, в отношении которых в исключительных случаях могут быть введены временные ограничения или запрет на экспорт.В прошлом году в России зафиксировали значительный рост цен на металлопродукцию, используемую в строительстве. Правительство с 30 января утвердило пошлину на экспорт лома черных металлов в пять процентов, но не менее 45 евро за тонну. Мера планируется на полгода и призвана обеспечить металлургов сырьем и предотвратить рост цен на стройматериалы, а также на металлопрокат, используемый, в том числе, в автопроме.
https://ria.ru/20210602/metall-1735280517.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/08/1736180824_0:590:1193:1484_1920x0_80_0_0_056996a517bb694e5a2c8a064d164f24.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, максим решетников, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика

В России введут экспортные пошлины на металлопродукцию

13:07 24.06.2021 (обновлено: 13:34 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкМеталлургическое предприятие
Металлургическое предприятие - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил кабмину срочно подготовить и внести в правительство документы по введению временных экспортных пошлин на металлопродукцию.
Глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании кабмина в четверг предложил ввести с 1 августа до 31 декабря 2021 года временные экспортные пошлины на продукцию черной и цветной металлургии.
Первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня, 16:09Петербургский международный экономический форум
Правительство не ставит задачу изъять деньги у металлургов, заявил Белоусов
Эти меры дадут дополнительные доходы в бюджет в 2021 году в 160-165 миллиардов рублей. Их направят на минимизацию потерь государственных строек от роста цен на металлы.
В апреле Минпромторг предложил включить железную руду и стальной прокат в перечень товаров, в отношении которых в исключительных случаях могут быть введены временные ограничения или запрет на экспорт.
В прошлом году в России зафиксировали значительный рост цен на металлопродукцию, используемую в строительстве. Правительство с 30 января утвердило пошлину на экспорт лома черных металлов в пять процентов, но не менее 45 евро за тонну. Мера планируется на полгода и призвана обеспечить металлургов сырьем и предотвратить рост цен на стройматериалы, а также на металлопрокат, используемый, в том числе, в автопроме.
 
РоссияМаксим РешетниковМихаил МишустинМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Экономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:49Приморец получил условный срок за случайное убийство двух мужчин на охоте
08:38Эксперт считает, что штамм "дельта" станет доминирующим в мире
08:28Эксперты подсказали студентам десять идей подработки летом
08:15Режим ЧС ввели в районе Приморья из-за вспышки африканской чумы свиней
08:03Байден объявил режим ЧС во Флориде после обрушения многоэтажного дома
08:00Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 36 в Москве в пятницу
07:42В Москве продлили часы работы центров вакцинации в поликлиниках
07:38В Хабаровском крае приостановили вакцинацию из-за высокого спроса
07:20Археологи обнаружили в Крыму раннехристианский склеп IV-VII веков
07:16СМИ сообщило о гибели трех человек при стрельбе на пляже в Мексике
07:09Телефонные мошенники стали чаще притворяться сотрудниками органов
06:44Подросткам, попавшим в ДТП в Крыму, не понадобилась госпитализация
06:39В Красноярском крае неизвестный ранил водителя скорой помощи
06:36Болгарская делегация в Крыму пожаловалась на неудобства из-за санкций
06:33В Севастополе назвали возможную причину всплеска заболевших COVID-19
06:15Трутнев заявил о возможности обязательной вакцинации для участников ВЭФ
06:12Глава болгарской делегации назвал Крым законной частью России
05:56ВОЗ: штамм "дельта" в два раза заразнее изначального коронавируса
05:42Суд арестовал гендиректора фирмы, работавшей на космодроме Восточный
05:34Посольство России ответило на заявления Пентагона по британскому эсминцу
Лента новостейМолния