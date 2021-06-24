https://ria.ru/20210624/metall-1738410698.html
В России введут экспортные пошлины на металлопродукцию
В России введут экспортные пошлины на металлопродукцию - РИА Новости, 24.06.2021
В России введут экспортные пошлины на металлопродукцию
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил кабмину срочно подготовить и внести в правительство документы по введению временных экспортных пошлин на... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T13:07
2021-06-24T13:07
2021-06-24T13:34
россия
максим решетников
михаил мишустин
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
экономика
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил кабмину срочно подготовить и внести в правительство документы по введению временных экспортных пошлин на металлопродукцию.Глава Минэкономразвития Максим Решетников на совещании кабмина в четверг предложил ввести с 1 августа до 31 декабря 2021 года временные экспортные пошлины на продукцию черной и цветной металлургии. Эти меры дадут дополнительные доходы в бюджет в 2021 году в 160-165 миллиардов рублей. Их направят на минимизацию потерь государственных строек от роста цен на металлы.В апреле Минпромторг предложил включить железную руду и стальной прокат в перечень товаров, в отношении которых в исключительных случаях могут быть введены временные ограничения или запрет на экспорт.В прошлом году в России зафиксировали значительный рост цен на металлопродукцию, используемую в строительстве. Правительство с 30 января утвердило пошлину на экспорт лома черных металлов в пять процентов, но не менее 45 евро за тонну. Мера планируется на полгода и призвана обеспечить металлургов сырьем и предотвратить рост цен на стройматериалы, а также на металлопрокат, используемый, в том числе, в автопроме.
https://ria.ru/20210602/metall-1735280517.html
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россия, максим решетников, михаил мишустин, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), экономика