https://ria.ru/20210624/merkel-1738377192.html

Меркель призвала Евросоюз вести прямой диалог с Россией и Путиным

Меркель призвала Евросоюз вести прямой диалог с Россией и Путиным - РИА Новости, 24.06.2021

Меркель призвала Евросоюз вести прямой диалог с Россией и Путиным

Евросоюз должен создать форматы диалога с Россией и российским президентом для решения спорных вопросов, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T10:35

2021-06-24T10:35

2021-06-24T11:33

россия

евросоюз

ангела меркель

в мире

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БЕРЛИН, 24 июн - РИА Новости. Евросоюз должен создать форматы диалога с Россией и российским президентом для решения спорных вопросов, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в бундестаге.В частности, Меркель призвала создать повестку общих стратегических интересов с Москвой, например, в области защиты климата, мира и безопасности, решения конфликта в Ливии и Сирии.При этом, по мнению канцлера, Европа также должна создать механизмы для единой реакции на "провокации" со стороны России."События последних месяцев, и не только в Германии, явственно показали, что этого не достаточно — если мы на многочисленные российские провокации реагируем не скоординированно. Вместе этого мы должны создать механизмы, чтобы вместе и сообща отвечать на провокации. Только так мы научимся как-то противостоять гибридным атакам России ", — сказала Меркель.Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Запад обвинил Россию во вмешательстве в дела Украины и ввел санкции. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что не являются стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://ria.ru/20210618/vrosoyuz-1737637212.html

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россия, евросоюз, ангела меркель, в мире