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Меркель призвала Евросоюз вести прямой диалог с Россией и Путиным
Меркель призвала Евросоюз вести прямой диалог с Россией и Путиным - РИА Новости, 24.06.2021
Меркель призвала Евросоюз вести прямой диалог с Россией и Путиным
Евросоюз должен создать форматы диалога с Россией и российским президентом для решения спорных вопросов, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T10:35
2021-06-24T11:33
россия
евросоюз
ангела меркель
в мире
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БЕРЛИН, 24 июн - РИА Новости. Евросоюз должен создать форматы диалога с Россией и российским президентом для решения спорных вопросов, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в бундестаге.В частности, Меркель призвала создать повестку общих стратегических интересов с Москвой, например, в области защиты климата, мира и безопасности, решения конфликта в Ливии и Сирии.При этом, по мнению канцлера, Европа также должна создать механизмы для единой реакции на "провокации" со стороны России."События последних месяцев, и не только в Германии, явственно показали, что этого не достаточно — если мы на многочисленные российские провокации реагируем не скоординированно. Вместе этого мы должны создать механизмы, чтобы вместе и сообща отвечать на провокации. Только так мы научимся как-то противостоять гибридным атакам России ", — сказала Меркель.Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Запад обвинил Россию во вмешательстве в дела Украины и ввел санкции. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что не являются стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно.
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россия, евросоюз, ангела меркель, в мире
Меркель призвала Евросоюз вести прямой диалог с Россией и Путиным
10:35 24.06.2021 (обновлено: 11:33 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Канцлер Германии Меркель призвала Евросоюз вести прямой диалог с Россией и Путиным

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БЕРЛИН, 24 июн - РИА Новости. Евросоюз должен создать форматы диалога с Россией и российским президентом для решения спорных вопросов, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая в бундестаге.

"Не вызывает сомнений, что ЕС в результате своей географической близости и своей ответственности за страны "Восточного партнерства", например, на Украине или в Белоруссии, или в Западных Балканах, должен дать соответствующий ответ на российскую активность. С моей точки зрения, мы как ЕС должны в этой связи искать прямой контакт с Россией и российским президентом", — сказала она.

В частности, Меркель призвала создать повестку общих стратегических интересов с Москвой, например, в области защиты климата, мира и безопасности, решения конфликта в Ливии и Сирии.
При этом, по мнению канцлера, Европа также должна создать механизмы для единой реакции на "провокации" со стороны России.
"События последних месяцев, и не только в Германии, явственно показали, что этого не достаточно — если мы на многочисленные российские провокации реагируем не скоординированно. Вместе этого мы должны создать механизмы, чтобы вместе и сообща отвечать на провокации. Только так мы научимся как-то противостоять гибридным атакам России ", — сказала Меркель.
Отношения Москвы с Западом ухудшились на фоне ситуации в Донбассе, где Киев в 2014 году начал военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, и вокруг Крыма, который воссоединился с РФ после референдума на полуострове. Запад обвинил Россию во вмешательстве в дела Украины и ввел санкции. В Москве отвергли все обвинения, заявив, что не являются стороной внутриукраинского конфликта, а вопрос Крыма закрыт окончательно.
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