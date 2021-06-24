https://ria.ru/20210624/matvienko-1738449475.html

Матвиенко высказалась о роли женщин в современной политике

Матвиенко высказалась о роли женщин в современной политике - РИА Новости, 24.06.2021

Матвиенко высказалась о роли женщин в современной политике

Женщины сегодня имеют внушительный политический вес, они помогают решать глобальные, геополитические вопросы цивилизованным путем, заявила спикер Совфеда... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T15:46

2021-06-24T15:46

2021-06-24T15:46

россия

валентина матвиенко

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Женщины сегодня имеют внушительный политический вес, они помогают решать глобальные, геополитические вопросы цивилизованным путем, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко."Очевидно, что сегодня женщины имеют внушительный политический вес, помогают смягчить мировую политическую риторику. Я бы сказала, подталкивать к мирному урегулированию разногласий, решению глобальных, геополитических вопросов цивилизованным путем", - сказала сенатор в четверг на заседании Оргкомитета Третьего Евразийского женского форума.Форум пройдет в Санкт-Петербурге в середине октября. Его тема: "Женщины - глобальная миссия в новой реальности".По мнению Матвиенко, Россия сможет осилить ту планку, которая была задана предыдущим форумом, когда в мероприятиях участвовало 110 государств. Сенатор пояснила, что в рамках форума запланирована работа различных секций, "круглых столов" по линии ВОЗ, ЮНИДО, ЮНЕСКО. Запланирована и женская "двадцатка".Среди предложенных к обсуждению тем - здравоохранение, экология, "зеленая энергетика", сказала Матвиенко."Сейчас эпидемиологическая ситуация остается нестабильной, трудно ее прогнозировать. Я полагаю, что к октябрю месяцу ситуация улучшится", - сказала спикер.Вместе с тем, отметила она, нужно предусмотреть все возможные форматы участия гостей в мероприятиях форума. "Для нас, как для принимающей стороны, важно обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность", - подчеркнула политик. По ее словам, это касается и тестирования, и оказания, при необходимости, медицинской помощи.Матвиенко попросила руководство Роспотребназдора взять эту ситуацию на контроль, мониторить обстановку не только в России, но и в тех странах, откуда прибудут гости.Матвиенко сообщила, что часть зарубежных гостей уже заявили о том, что готовы участвовать в форуме в режиме ВКС, поскольку не смогут прибыть в РФ по разным причинам.В свою очередь вице-спикер Совфеда Галина Карелова сообщила, что "представители 36 стран, несмотря на ситуацию в мире, подтвердили очное участие в форуме, и 10 международных организаций".

https://ria.ru/20210305/zhirinovskiy-1600081051.html

https://ria.ru/20210622/matvienko-1738046484.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210115/pushkina-1593178423.html

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россия, валентина матвиенко, общество