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Матвиенко поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Матвиенко поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021
Матвиенко поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летием со дня основания агентства и отметила, что этот юбилей... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T10:41
2021-06-24T11:03
80-летие миа "россия сегодня"
миа "россия сегодня"
валентина матвиенко
риа новости
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летием со дня основания агентства и отметила, что этот юбилей значим не только для нашей страны, но и за ее пределами."Сердечно поздравляю с 80-летием со создания вашего агентства. Считаю ваш юбилей значимым событием для общественно политической жизни не только нашей страны, но и за её пределами", - говорится в телеграмме.Как отметила спикер Совфеда, в многогранной деятельности Международного информационного агентства "Россия сегодня" нашли отражение все этапы, страницы прошедших восьми десятилетий отечественной и мировой истории."Все эти годы вы, его сотрудники, были и остаетесь их правдивыми летописцами. В ваших материалах – дух времени, "живая ткань истории", - подчеркнула Матвиенко.В истории агентства - сводки Информбюро, которые не просто информировали, а "буквально придавали людям силы для борьбы с врагом", и сообщения Агентства печати "Новости", рассказывавшие о внутренней жизни и внешней политики страны, её истории, культуре, достижениях, напомнила она.Она пожелала коллективу МИА "Россия сегодня" высоко держать планку, хранить и творчески использовать накопленный богатый опыт."И, конечно, новых успехов в вашей высшей степени важной работе, главная цель которой – доведение правды о России, её политики до всех стран и народов мира", - подчеркнула спикер.МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.
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80-летие миа "россия сегодня", миа "россия сегодня", валентина матвиенко, риа новости, общество
Матвиенко поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием
10:41 24.06.2021 (обновлено: 11:03 24.06.2021)
 
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летием со дня основания агентства и отметила, что этот юбилей значим не только для нашей страны, но и за ее пределами.
"Сердечно поздравляю с 80-летием со создания вашего агентства. Считаю ваш юбилей значимым событием для общественно политической жизни не только нашей страны, но и за её пределами", - говорится в телеграмме.
Как отметила спикер Совфеда, в многогранной деятельности Международного информационного агентства "Россия сегодня" нашли отражение все этапы, страницы прошедших восьми десятилетий отечественной и мировой истории.
"Все эти годы вы, его сотрудники, были и остаетесь их правдивыми летописцами. В ваших материалах – дух времени, "живая ткань истории", - подчеркнула Матвиенко.
В истории агентства - сводки Информбюро, которые не просто информировали, а "буквально придавали людям силы для борьбы с врагом", и сообщения Агентства печати "Новости", рассказывавшие о внутренней жизни и внешней политики страны, её истории, культуре, достижениях, напомнила она.
"И сегодня вы продолжаете следовать принципу "информация на благо мира, во имя дружбы между народами". Делаете это профессионально, заботясь об оперативности, полноте и точности своих материалов, ни на мгновение не забывая о высоких канонах журналистской этики, максимально задействуя возможности современных информационных технологий", - заявила Матвиенко.
Она пожелала коллективу МИА "Россия сегодня" высоко держать планку, хранить и творчески использовать накопленный богатый опыт.
"И, конечно, новых успехов в вашей высшей степени важной работе, главная цель которой – доведение правды о России, её политики до всех стран и народов мира", - подчеркнула спикер.
МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 09:04
Путин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
 
80-летие МИА "Россия сегодня"МИА "Россия сегодня"Валентина МатвиенкоРИА НовостиОбщество
 
 
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