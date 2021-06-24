https://ria.ru/20210624/matvienko-1738378106.html

Матвиенко поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Матвиенко поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021

Матвиенко поздравила МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летием со дня основания агентства и отметила, что этот юбилей... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T10:41

2021-06-24T10:41

2021-06-24T11:03

80-летие миа "россия сегодня"

миа "россия сегодня"

валентина матвиенко

риа новости

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летием со дня основания агентства и отметила, что этот юбилей значим не только для нашей страны, но и за ее пределами."Сердечно поздравляю с 80-летием со создания вашего агентства. Считаю ваш юбилей значимым событием для общественно политической жизни не только нашей страны, но и за её пределами", - говорится в телеграмме.Как отметила спикер Совфеда, в многогранной деятельности Международного информационного агентства "Россия сегодня" нашли отражение все этапы, страницы прошедших восьми десятилетий отечественной и мировой истории."Все эти годы вы, его сотрудники, были и остаетесь их правдивыми летописцами. В ваших материалах – дух времени, "живая ткань истории", - подчеркнула Матвиенко.В истории агентства - сводки Информбюро, которые не просто информировали, а "буквально придавали людям силы для борьбы с врагом", и сообщения Агентства печати "Новости", рассказывавшие о внутренней жизни и внешней политики страны, её истории, культуре, достижениях, напомнила она.Она пожелала коллективу МИА "Россия сегодня" высоко держать планку, хранить и творчески использовать накопленный богатый опыт."И, конечно, новых успехов в вашей высшей степени важной работе, главная цель которой – доведение правды о России, её политики до всех стран и народов мира", - подчеркнула спикер.МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.

https://ria.ru/20210624/putin-1738362275.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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