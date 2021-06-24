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https://ria.ru/20210624/matpomosch-1738439162.html
В Подмосковье рассказали, как малоимущим получить до 250 тысяч рублей
В Подмосковье рассказали, как малоимущим получить до 250 тысяч рублей - РИА Новости, 24.06.2021
В Подмосковье рассказали, как малоимущим получить до 250 тысяч рублей
Малоимущие Московской области могут получить целевую материальную помощь размером от 45 до 250 тысяч рублей сроком до года, для этого нужно оформить заявку на... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T14:58
2021-06-24T16:06
новости подмосковья
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Малоимущие Московской области могут получить целевую материальную помощь размером от 45 до 250 тысяч рублей сроком до года, для этого нужно оформить заявку на госуслугах, сообщает пресс-служба минсоцразвития Подмосковья.Зампред правительства подробно рассказала, что нужно сделать, чтобы получить эту целевую выплату."Работает это просто: между малоимущим жителем и соцзащитой заключается социальный контракт, в котором прописывается специальная программа. Ее задача – помочь конкретной семье. Деньги выделяются, например, на поиск работы, открытие или расширение своего дела, фермерство. Срок действия контракта может составлять от 3 месяцев до 1 года", – отметила Каклюгина.Зампред облправительства уточнила, что подать заявку на заключение социального контракта можно через региональный портал госуслуг, через МФЦ или управление соцзащиты по месту жительства."Например, в случае поиска работы сумма не будет превышать 60 тысяч рублей, а если гражданин заключает социальный контракт на организацию индивидуальной предпринимательской деятельности, то выплата составит до 250 тысяч рублей", – добавила она.
https://ria.ru/20210211/vyplaty-1596917410.html
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московская область (подмосковье), общество
В Подмосковье рассказали, как малоимущим получить до 250 тысяч рублей
14:58 24.06.2021 (обновлено: 16:06 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкБанкомат
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В Подмосковье рассказали, как малоимущие могут получить матпомощь до 250 тысяч рублей

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Малоимущие Московской области могут получить целевую материальную помощь размером от 45 до 250 тысяч рублей сроком до года, для этого нужно оформить заявку на госуслугах, сообщает пресс-служба минсоцразвития Подмосковья.
"В Московской области малоимущие жители могут заключить социальный контракт. Его размер может составлять от 45 до 250 тысяч рублей", – рассказала зампредседателя правительства Московской области Ирина Каклюгина, слова которой приводятся в сообщении.
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Зампред правительства подробно рассказала, что нужно сделать, чтобы получить эту целевую выплату.
"Работает это просто: между малоимущим жителем и соцзащитой заключается социальный контракт, в котором прописывается специальная программа. Ее задача – помочь конкретной семье. Деньги выделяются, например, на поиск работы, открытие или расширение своего дела, фермерство. Срок действия контракта может составлять от 3 месяцев до 1 года", – отметила Каклюгина.
Зампред облправительства уточнила, что подать заявку на заключение социального контракта можно через региональный портал госуслуг, через МФЦ или управление соцзащиты по месту жительства.
"Например, в случае поиска работы сумма не будет превышать 60 тысяч рублей, а если гражданин заключает социальный контракт на организацию индивидуальной предпринимательской деятельности, то выплата составит до 250 тысяч рублей", – добавила она.
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