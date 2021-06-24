https://ria.ru/20210624/matpomosch-1738439162.html

В Подмосковье рассказали, как малоимущим получить до 250 тысяч рублей

В Подмосковье рассказали, как малоимущим получить до 250 тысяч рублей - РИА Новости, 24.06.2021

В Подмосковье рассказали, как малоимущим получить до 250 тысяч рублей

Малоимущие Московской области могут получить целевую материальную помощь размером от 45 до 250 тысяч рублей сроком до года, для этого нужно оформить заявку на... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T14:58

2021-06-24T14:58

2021-06-24T16:06

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Малоимущие Московской области могут получить целевую материальную помощь размером от 45 до 250 тысяч рублей сроком до года, для этого нужно оформить заявку на госуслугах, сообщает пресс-служба минсоцразвития Подмосковья.Зампред правительства подробно рассказала, что нужно сделать, чтобы получить эту целевую выплату."Работает это просто: между малоимущим жителем и соцзащитой заключается социальный контракт, в котором прописывается специальная программа. Ее задача – помочь конкретной семье. Деньги выделяются, например, на поиск работы, открытие или расширение своего дела, фермерство. Срок действия контракта может составлять от 3 месяцев до 1 года", – отметила Каклюгина.Зампред облправительства уточнила, что подать заявку на заключение социального контракта можно через региональный портал госуслуг, через МФЦ или управление соцзащиты по месту жительства."Например, в случае поиска работы сумма не будет превышать 60 тысяч рублей, а если гражданин заключает социальный контракт на организацию индивидуальной предпринимательской деятельности, то выплата составит до 250 тысяч рублей", – добавила она.

https://ria.ru/20210211/vyplaty-1596917410.html

https://ria.ru/20210525/maloimuschie-1733795014.html

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московская область (подмосковье), общество