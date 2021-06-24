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Макрон призвал ЕС выдвинуть требования к диалогу с Россией
Макрон призвал ЕС выдвинуть требования к диалогу с Россией - РИА Новости, 24.06.2021
Макрон призвал ЕС выдвинуть требования к диалогу с Россией
Доклад, подготовленный Еврокомиссией по отношениям ЕС-РФ, позволяет двигаться вперед, сказал перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе президент Франции... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T14:32
2021-06-24T15:21
жозеп боррель
евросовет
шарль мишель
эммануэль макрон
москва
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россия
еврокомиссия
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Доклад, подготовленный Еврокомиссией по отношениям ЕС-РФ, позволяет двигаться вперед, сказал перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон."Я считаю, что проделанная работа, доклад, который мы просили подготовить, позволяют двигаться вперед, мы поддерживаем проведение диалога с Россией для отстаивания наших европейских интересов с проявлением требовательности", - сказал он.Макрон пояснил, что "таким образом мы определяем единство европейцев в диалоге с Россией". "Этот диалог необходим для стабильности европейского континента, но мы не отступим от наших ценностей и интересов", - сказал он.Французский лидер также уверен, что такая позиция является правильным подходом по отношению к России. "Это лучше, чем реагирование на каждый отдельный случай", - указал он. Макрон выразил надежду что у Евросоюза "сложится требовательный и амбициозный диалог с Россией, при координации и единстве внутри ЕС"."С Россией остается много неурегулированных вопросов... Но мы должны говорить с РФ и о тех вопросах, по которым согласия нет. Это единственная возможность их урегулировать. Этот диалог должен открыть пути для урегулирования разногласий. Но это не означает, что мы забываем о разногласиях и проявляем слабость", - отметил французский лидер.Глава Евросовета Шарль Мишель перед началом саммита в Брюсселе сообщил, что отношения с Россией на встрече в верхах будут обсуждаться в контексте стратегических дебатов, которые прошли в мае, а также на основе подготовленного на днях Еврокомиссией и главой евродипломатии Жозепом Боррелем доклада по будущему комплексному подходу в отношениях с Москвой.РФ неоднократно заявляла, что открыта к сотрудничеству с ЕС, но на взаимоуважительной и равноправной основе, с учетом интересов обеих сторон.
https://ria.ru/20210504/evropa-1731011130.html
https://ria.ru/20210624/kreml-1738406216.html
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жозеп боррель, евросовет, шарль мишель, эммануэль макрон, москва, в мире, россия, еврокомиссия, евросоюз, франция
Макрон призвал ЕС выдвинуть требования к диалогу с Россией
14:32 24.06.2021 (обновлено: 15:21 24.06.2021)
 
© REUTERS / Philippe Desmazes/PoolПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время визита на юго-восток Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита на юго-восток Франции - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© REUTERS / Philippe Desmazes/Pool

Президент Франции Макрон призвал Евросоюз выдвинуть требования к диалогу с Россией

Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Доклад, подготовленный Еврокомиссией по отношениям ЕС-РФ, позволяет двигаться вперед, сказал перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон.
"Я считаю, что проделанная работа, доклад, который мы просили подготовить, позволяют двигаться вперед, мы поддерживаем проведение диалога с Россией для отстаивания наших европейских интересов с проявлением требовательности", - сказал он.
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.05.2021
4 мая, 08:00
В отношениях с Россией ЕС все еще идет по стопам Наполеона
Макрон пояснил, что "таким образом мы определяем единство европейцев в диалоге с Россией". "Этот диалог необходим для стабильности европейского континента, но мы не отступим от наших ценностей и интересов", - сказал он.
Французский лидер также уверен, что такая позиция является правильным подходом по отношению к России. "Это лучше, чем реагирование на каждый отдельный случай", - указал он. Макрон выразил надежду что у Евросоюза "сложится требовательный и амбициозный диалог с Россией, при координации и единстве внутри ЕС".
"С Россией остается много неурегулированных вопросов... Но мы должны говорить с РФ и о тех вопросах, по которым согласия нет. Это единственная возможность их урегулировать. Этот диалог должен открыть пути для урегулирования разногласий. Но это не означает, что мы забываем о разногласиях и проявляем слабость", - отметил французский лидер.
Председатель Медиа-совета Русского географического общества, заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 12:53
В Кремле оценили идею саммита Россия — ЕС
Глава Евросовета Шарль Мишель перед началом саммита в Брюсселе сообщил, что отношения с Россией на встрече в верхах будут обсуждаться в контексте стратегических дебатов, которые прошли в мае, а также на основе подготовленного на днях Еврокомиссией и главой евродипломатии Жозепом Боррелем доклада по будущему комплексному подходу в отношениях с Москвой.
РФ неоднократно заявляла, что открыта к сотрудничеству с ЕС, но на взаимоуважительной и равноправной основе, с учетом интересов обеих сторон.
 
Жозеп БоррельЕвросоветШарль МишельЭммануэль МакронМоскваВ миреРоссияЕврокомиссияЕвросоюзФранция
 
 
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