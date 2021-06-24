https://ria.ru/20210624/makron-1738432114.html

Макрон призвал ЕС выдвинуть требования к диалогу с Россией

Макрон призвал ЕС выдвинуть требования к диалогу с Россией - РИА Новости, 24.06.2021

Макрон призвал ЕС выдвинуть требования к диалогу с Россией

Доклад, подготовленный Еврокомиссией по отношениям ЕС-РФ, позволяет двигаться вперед, сказал перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе президент Франции... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T14:32

2021-06-24T14:32

2021-06-24T15:21

жозеп боррель

евросовет

шарль мишель

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евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Доклад, подготовленный Еврокомиссией по отношениям ЕС-РФ, позволяет двигаться вперед, сказал перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон."Я считаю, что проделанная работа, доклад, который мы просили подготовить, позволяют двигаться вперед, мы поддерживаем проведение диалога с Россией для отстаивания наших европейских интересов с проявлением требовательности", - сказал он.Макрон пояснил, что "таким образом мы определяем единство европейцев в диалоге с Россией". "Этот диалог необходим для стабильности европейского континента, но мы не отступим от наших ценностей и интересов", - сказал он.Французский лидер также уверен, что такая позиция является правильным подходом по отношению к России. "Это лучше, чем реагирование на каждый отдельный случай", - указал он. Макрон выразил надежду что у Евросоюза "сложится требовательный и амбициозный диалог с Россией, при координации и единстве внутри ЕС"."С Россией остается много неурегулированных вопросов... Но мы должны говорить с РФ и о тех вопросах, по которым согласия нет. Это единственная возможность их урегулировать. Этот диалог должен открыть пути для урегулирования разногласий. Но это не означает, что мы забываем о разногласиях и проявляем слабость", - отметил французский лидер.Глава Евросовета Шарль Мишель перед началом саммита в Брюсселе сообщил, что отношения с Россией на встрече в верхах будут обсуждаться в контексте стратегических дебатов, которые прошли в мае, а также на основе подготовленного на днях Еврокомиссией и главой евродипломатии Жозепом Боррелем доклада по будущему комплексному подходу в отношениях с Москвой.РФ неоднократно заявляла, что открыта к сотрудничеству с ЕС, но на взаимоуважительной и равноправной основе, с учетом интересов обеих сторон.

https://ria.ru/20210504/evropa-1731011130.html

https://ria.ru/20210624/kreml-1738406216.html

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жозеп боррель, евросовет, шарль мишель, эммануэль макрон, москва, в мире, россия, еврокомиссия, евросоюз, франция