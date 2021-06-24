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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210624/lundgren-1738208442.html
Дольф Лундгрен исполнил главную роль в триллере о Второй мировой войне
Дольф Лундгрен исполнил главную роль в триллере о Второй мировой войне - РИА Новости, 24.06.2021
Дольф Лундгрен исполнил главную роль в триллере о Второй мировой войне
Американские актеры Дольф Лундгрен ("Рокки 4") и Фрэнк Грилло ("Звездный рубеж") исполнили главные роли в триллере Стивена Люка "Operation Seawolf" ("Операция... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T06:54
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Американские актеры Дольф Лундгрен ("Рокки 4") и Фрэнк Грилло ("Звездный рубеж") исполнили главные роли в триллере Стивена Люка "Operation Seawolf" ("Операция "Морской волк"), сообщает THR. По информации издания, съемки фильма недавно завершились (сейчас он находится на этапе постпродакшна), а также было заключено несколько сделок на показ триллера, помимо США, в ряде зарубежных стран, включая Великобританию, Южную Корею, Японию, страны СНГ и другие. В фильме действие происходит в конце Второй мировой войны, когда Германия предпринимала последние попытки, чтобы победить союзные державы. Для этого армия Гитлера на оставшихся подводных лодках отправилась к Нью-Йорку, чтобы напасть на материковую часть США. Кого в ленте сыграли Лундгрен и Грилло, пока неизвестно. Премьера триллера запланирована на 2022 год.
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снг, южная корея, япония, сша, кино и сериалы, новости культуры, дольф лундгрен
Дольф Лундгрен исполнил главную роль в триллере о Второй мировой войне
06:54 24.06.2021
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАктёр Дольф Лундгрен
Актёр Дольф Лундгрен - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Звезда боевиков 90-х Дольф Лундрен исполнил главную роль в триллере "Операция "Морской волк"

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Американские актеры Дольф Лундгрен ("Рокки 4") и Фрэнк Грилло ("Звездный рубеж") исполнили главные роли в триллере Стивена Люка "Operation Seawolf" ("Операция "Морской волк"), сообщает THR.
По информации издания, съемки фильма недавно завершились (сейчас он находится на этапе постпродакшна), а также было заключено несколько сделок на показ триллера, помимо США, в ряде зарубежных стран, включая Великобританию, Южную Корею, Японию, страны СНГ и другие.
В фильме действие происходит в конце Второй мировой войны, когда Германия предпринимала последние попытки, чтобы победить союзные державы. Для этого армия Гитлера на оставшихся подводных лодках отправилась к Нью-Йорку, чтобы напасть на материковую часть США.
Кого в ленте сыграли Лундгрен и Грилло, пока неизвестно.
Премьера триллера запланирована на 2022 год.
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КультураСНГЮжная КореяЯпонияСШАКино и сериалыНовости культурыДольф Лундгрен
 
 
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