https://ria.ru/20210624/lundgren-1738208442.html

Дольф Лундгрен исполнил главную роль в триллере о Второй мировой войне

Дольф Лундгрен исполнил главную роль в триллере о Второй мировой войне - РИА Новости, 24.06.2021

Дольф Лундгрен исполнил главную роль в триллере о Второй мировой войне

Американские актеры Дольф Лундгрен ("Рокки 4") и Фрэнк Грилло ("Звездный рубеж") исполнили главные роли в триллере Стивена Люка "Operation Seawolf" ("Операция... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T06:54

2021-06-24T06:54

2021-06-24T06:54

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Американские актеры Дольф Лундгрен ("Рокки 4") и Фрэнк Грилло ("Звездный рубеж") исполнили главные роли в триллере Стивена Люка "Operation Seawolf" ("Операция "Морской волк"), сообщает THR. По информации издания, съемки фильма недавно завершились (сейчас он находится на этапе постпродакшна), а также было заключено несколько сделок на показ триллера, помимо США, в ряде зарубежных стран, включая Великобританию, Южную Корею, Японию, страны СНГ и другие. В фильме действие происходит в конце Второй мировой войны, когда Германия предпринимала последние попытки, чтобы победить союзные державы. Для этого армия Гитлера на оставшихся подводных лодках отправилась к Нью-Йорку, чтобы напасть на материковую часть США. Кого в ленте сыграли Лундгрен и Грилло, пока неизвестно. Премьера триллера запланирована на 2022 год.

https://ria.ru/20210224/ritchie-1598729708.html

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снг, южная корея, япония, сша, кино и сериалы, новости культуры, дольф лундгрен