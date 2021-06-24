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"Клубничная Луна" в небе над Тегераном. Прямая трансляция
"Клубничная Луна" в небе над Тегераном. Прямая трансляция - РИА Новости, 24.06.2021
"Клубничная Луна" в небе над Тегераном. Прямая трансляция
Жители Тегерана наблюдают в небе последнюю в этом году "Суперлуну", известную как "клубничную". РИА Новости, 24.06.2021
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луна
космос - риа наука
иран
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Жители Тегерана наблюдают в небе последнюю в этом году "Суперлуну", известную как "клубничную". Суперлуние — это космическое явление, когда Луна подходит к Земле на максимально близкое расстояние за весь год.
луна
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LIVE: "Клубничная луна" над Тегераном
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видео, луна, космос - риа наука, иран
"Клубничная Луна" в небе над Тегераном. Прямая трансляция
Жители Тегерана наблюдают в небе последнюю в этом году "Суперлуну", известную как "клубничную".
2021-06-24T18:30
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"Клубничная Луна" в небе над Тегераном. Прямая трансляция
18:30 24.06.2021 (обновлено: 18:39 24.06.2021)
 

"Клубничная Луна" в небе над Тегераном

Читать ria.ru в
Жители Тегерана наблюдают в небе последнюю в этом году "Суперлуну", известную как "клубничную".
Суперлуние — это космическое явление, когда Луна подходит к Земле на максимально близкое расстояние за весь год.
 
ЛунаКосмос - РИА НаукаИран
 
 
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