https://ria.ru/20210624/luna-1738481435.html

"Клубничная Луна" в небе над Тегераном. Прямая трансляция

"Клубничная Луна" в небе над Тегераном. Прямая трансляция - РИА Новости, 24.06.2021

"Клубничная Луна" в небе над Тегераном. Прямая трансляция

Жители Тегерана наблюдают в небе последнюю в этом году "Суперлуну", известную как "клубничную". РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T18:30

2021-06-24T18:30

2021-06-24T18:39

луна

космос - риа наука

иран

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Жители Тегерана наблюдают в небе последнюю в этом году "Суперлуну", известную как "клубничную". Суперлуние — это космическое явление, когда Луна подходит к Земле на максимально близкое расстояние за весь год.

луна

иран

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, луна, космос - риа наука, иран