https://ria.ru/20210624/lolita-1738407360.html
Лолита снялась в ролике о Ленине и высказалась о его Мавзолее
Лолита снялась в ролике о Ленине и высказалась о его Мавзолее - РИА Новости, 24.06.2021
Лолита снялась в ролике о Ленине и высказалась о его Мавзолее
Лолита Милявская снялась в новой ленте Александра Семина. Об этом она сообщила в личном Instagram-аккаунте. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T13:48
2021-06-24T13:48
2021-06-24T14:03
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Лолита Милявская снялась в новой ленте Александра Семина. Об этом она сообщила в личном Instagram-аккаунте. "Раз в год Саша Семин, замечательный режиссер кино, снимает короткометражку про очень земное и понятное, про отношения. Делает это, будете удивлены, через конфликт, связанный с Мавзолеем Ленина", — пишет Милявская.⠀Короткий метр с Лолитой в главной роли называется "Лучше в планетарий". Ролик длится меньше двух минут. Певица также поделилась с подписчиками своими размышлениями о Мавзолее Ленина на Красной площади. Она призналась, что раньше не посещала его из-за огромных очередей. ⠀Лолита уверяет, что ей жалко даже мумий в музеях. Ей кажется, "что они ежатся при каждом взгляде". По ее мнению, "покойным нужен покой". ⠀"Спасибо за классный ролик", "Правильно, Лолита. Покойный от слова покой", "Все-таки какая интересная Лолита актриса", "Эта женщина — пушка. Обожаю", — отреагировали пользователи. Недавно Лолита раскрыла размер своей пенсии.
https://ria.ru/20210327/lolita-1603032384.html
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новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, мавзолей ленина, лолита милявская, владимир ленин (владимир ульянов)
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости.
Лолита Милявская снялась в новой ленте Александра Семина. Об этом она сообщила
в личном Instagram-аккаунте.
"Раз в год Саша Семин, замечательный режиссер кино, снимает короткометражку про очень земное и понятное, про отношения. Делает это, будете удивлены, через конфликт, связанный с Мавзолеем Ленина", — пишет Милявская.⠀
Короткий метр с Лолитой в главной роли называется "Лучше в планетарий". Ролик длится меньше двух минут.
Певица также поделилась с подписчиками своими размышлениями о Мавзолее Ленина на Красной площади. Она призналась, что раньше не посещала его из-за огромных очередей. ⠀
"Повзрослев, мне стало очевидно, что с интересом разглядывать покойников, может только не очень здоровая психика. А еще и детей водить", — говорит исполнительница.
Лолита уверяет, что ей жалко даже мумий в музеях. Ей кажется, "что они ежатся при каждом взгляде". По ее мнению, "покойным нужен покой". ⠀
"Спасибо за классный ролик", "Правильно, Лолита. Покойный от слова покой", "Все-таки какая интересная Лолита актриса", "Эта женщина — пушка. Обожаю", — отреагировали пользователи.
Недавно Лолита раскрыла
размер своей пенсии.