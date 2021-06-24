https://ria.ru/20210624/lolita-1738407360.html

Лолита снялась в ролике о Ленине и высказалась о его Мавзолее

Лолита снялась в ролике о Ленине и высказалась о его Мавзолее - РИА Новости, 24.06.2021

Лолита снялась в ролике о Ленине и высказалась о его Мавзолее

Лолита Милявская снялась в новой ленте Александра Семина. Об этом она сообщила в личном Instagram-аккаунте. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T13:48

2021-06-24T13:48

2021-06-24T14:03

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Лолита Милявская снялась в новой ленте Александра Семина. Об этом она сообщила в личном Instagram-аккаунте. "Раз в год Саша Семин, замечательный режиссер кино, снимает короткометражку про очень земное и понятное, про отношения. Делает это, будете удивлены, через конфликт, связанный с Мавзолеем Ленина", — пишет Милявская.⁣⁣⠀Короткий метр с Лолитой в главной роли называется "Лучше в планетарий". Ролик длится меньше двух минут. ⁣⁣Певица также поделилась с подписчиками своими размышлениями о Мавзолее Ленина на Красной площади. Она призналась, что раньше не посещала его из-за огромных очередей. ⠀Лолита уверяет, что ей жалко даже мумий в музеях. Ей кажется, "что они ежатся при каждом взгляде". По ее мнению, "покойным нужен покой". ⁣⁣⠀"Спасибо за классный ролик", "Правильно, Лолита. Покойный от слова покой", "Все-таки какая интересная Лолита актриса", "Эта женщина — пушка. Обожаю", — отреагировали пользователи. Недавно Лолита раскрыла размер своей пенсии.

https://ria.ru/20210327/lolita-1603032384.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, мавзолей ленина, лолита милявская, владимир ленин (владимир ульянов)