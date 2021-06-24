Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20210624/lolita-1738407360.html
Лолита снялась в ролике о Ленине и высказалась о его Мавзолее
Лолита снялась в ролике о Ленине и высказалась о его Мавзолее - РИА Новости, 24.06.2021
Лолита снялась в ролике о Ленине и высказалась о его Мавзолее
Лолита Милявская снялась в новой ленте Александра Семина. Об этом она сообщила в личном Instagram-аккаунте. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T13:48
2021-06-24T14:03
новости культуры
шоубиз
кино и сериалы
знаменитости
звезды
мавзолей ленина
лолита милявская
владимир ленин (владимир ульянов)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576027290_0:112:3072:1840_1920x0_80_0_0_f485c8cceae0800a6ef7641d3f63da4c.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Лолита Милявская снялась в новой ленте Александра Семина. Об этом она сообщила в личном Instagram-аккаунте. "Раз в год Саша Семин, замечательный режиссер кино, снимает короткометражку про очень земное и понятное, про отношения. Делает это, будете удивлены, через конфликт, связанный с Мавзолеем Ленина", — пишет Милявская.⁣⁣⠀Короткий метр с Лолитой в главной роли называется "Лучше в планетарий". Ролик длится меньше двух минут. ⁣⁣Певица также поделилась с подписчиками своими размышлениями о Мавзолее Ленина на Красной площади. Она призналась, что раньше не посещала его из-за огромных очередей. ⠀Лолита уверяет, что ей жалко даже мумий в музеях. Ей кажется, "что они ежатся при каждом взгляде". По ее мнению, "покойным нужен покой". ⁣⁣⠀"Спасибо за классный ролик", "Правильно, Лолита. Покойный от слова покой", "Все-таки какая интересная Лолита актриса", "Эта женщина — пушка. Обожаю", — отреагировали пользователи. Недавно Лолита раскрыла размер своей пенсии.
https://ria.ru/20210327/lolita-1603032384.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576027290_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_665af369f1e46451caeb8cf8645f8501.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, мавзолей ленина, лолита милявская, владимир ленин (владимир ульянов)

Лолита снялась в ролике о Ленине и высказалась о его Мавзолее

13:48 24.06.2021 (обновлено: 14:03 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкПевица Лолита Милявская
Певица Лолита Милявская - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Лолита Милявская снялась в новой ленте Александра Семина. Об этом она сообщила в личном Instagram-аккаунте.
"Раз в год Саша Семин, замечательный режиссер кино, снимает короткометражку про очень земное и понятное, про отношения. Делает это, будете удивлены, через конфликт, связанный с Мавзолеем Ленина", — пишет Милявская.⁣⁣⠀
Короткий метр с Лолитой в главной роли называется "Лучше в планетарий". Ролик длится меньше двух минут.
⁣⁣Певица также поделилась с подписчиками своими размышлениями о Мавзолее Ленина на Красной площади. Она призналась, что раньше не посещала его из-за огромных очередей. ⠀

"Повзрослев, мне стало очевидно, что с интересом разглядывать покойников, может только не очень здоровая психика. А еще и детей водить", — говорит исполнительница.

Лолита уверяет, что ей жалко даже мумий в музеях. Ей кажется, "что они ежатся при каждом взгляде". По ее мнению, "покойным нужен покой". ⁣⁣⠀
"Спасибо за классный ролик", "Правильно, Лолита. Покойный от слова покой", "Все-таки какая интересная Лолита актриса", "Эта женщина — пушка. Обожаю", — отреагировали пользователи.
Недавно Лолита раскрыла размер своей пенсии.
Певица Лолита Милявская - РИА Новости, 1920, 27.03.2021
27 марта, 00:40Шоубиз
Цискаридзе оценил фигуру Лолиты в обтягивающем комбинезоне
 
ШоубизНовости культурыКино и сериалыЗнаменитостизвездыМавзолей ЛенинаЛолита МилявскаяВладимир Ленин (Владимир Ульянов)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:49Приморец получил условный срок за случайное убийство двух мужчин на охоте
08:38Эксперт считает, что штамм "дельта" станет доминирующим в мире
08:28Эксперты подсказали студентам десять идей подработки летом
08:15Режим ЧС ввели в районе Приморья из-за вспышки африканской чумы свиней
08:03Байден объявил режим ЧС во Флориде после обрушения многоэтажного дома
08:00Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 36 в Москве в пятницу
07:42В Москве продлили часы работы центров вакцинации в поликлиниках
07:38В Хабаровском крае приостановили вакцинацию из-за высокого спроса
07:20Археологи обнаружили в Крыму раннехристианский склеп IV-VII веков
07:16СМИ сообщило о гибели трех человек при стрельбе на пляже в Мексике
07:09Телефонные мошенники стали чаще притворяться сотрудниками органов
06:44Подросткам, попавшим в ДТП в Крыму, не понадобилась госпитализация
06:39В Красноярском крае неизвестный ранил водителя скорой помощи
06:36Болгарская делегация в Крыму пожаловалась на неудобства из-за санкций
06:33В Севастополе назвали возможную причину всплеска заболевших COVID-19
06:15Трутнев заявил о возможности обязательной вакцинации для участников ВЭФ
06:12Глава болгарской делегации назвал Крым законной частью России
05:56ВОЗ: штамм "дельта" в два раза заразнее изначального коронавируса
05:42Суд арестовал гендиректора фирмы, работавшей на космодроме Восточный
05:34Посольство России ответило на заявления Пентагона по британскому эсминцу
Лента новостейМолния