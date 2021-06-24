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В Белом доме пожаловались на влияние России в Африке
В Белом доме пожаловались на влияние России в Африке - РИА Новости, 24.06.2021
В Белом доме пожаловались на влияние России в Африке
США считают, что участие России в делах Ливии затрагивает геополитические интересы Вашингтона, об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T02:27
2021-06-24T04:25
россия
ливия
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. США считают, что участие России в делах Ливии затрагивает геополитические интересы Вашингтона, об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.Чиновник также напомнил, что Ливия является крупным поставщиком нефти и газа. "Это не настолько серьезный двигатель интереса, как когда-то, но по-прежнему является фактором в мировых экономических вопросах", - добавил он.При этом представитель Белого дома не исключил, что Ливия превратится в "еще одно неуправляемое пространство, где террористы могут действовать безнаказанно".Во вторник спецпосланник США по Ливии Ричард Норланд заявил, что в Чаде действуют тренировавшиеся в Ливии вооруженные группировки, к поддержке которых причастна так называемая ЧВК "Вагнер".Ранее в западных СМИ неоднократно появлялись публикации о конфиденциальных докладах группы экспертов санкционного комитета СБ ООН по Ливии, в которых утверждалось, что сотрудники ЧВК "Вагнер", а также некоторых других компаний присутствуют в стране и поддерживают силы Халифы Хафтара.Как заявил в конце 2020 года в интервью РИА Новости постпред России при ООН Василий Небензя, "западные коллеги в основном ссылаются на информацию группы экспертов комитета 1970 СБ по Ливии". По его словам, примечательно, что доклады, где упоминается Россия, "вопреки их закрытому характеру постоянно сливаются в прессу".Небензя подчеркивал, что большей частью эта информация "построена на основе непроверенных или подтасованных данных и направлена на дискредитацию политики России на ливийском направлении". Постпред называл это очевидным заказом.По его словам, у Москвы нет сомнений относительно западного происхождения некоторых неназванных источников, на которые ссылаются эксперты. Постпред заявлял, что "это те же самые западные страны, которые в 2011 году и разрушили ливийскую государственность, спровоцировали продолжающийся до сих пор кризис".После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, заседавшего в Триполи на западе страны, и властями на востоке Ливии, которые поддерживала Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара.
https://ria.ru/20210618/tsar-1737599697.html
https://ria.ru/20210603/oruzhie-1735421050.html
https://ria.ru/20210623/liviya-1738313202.html
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россия, ливия, сша, в мире
В Белом доме пожаловались на влияние России в Африке
02:27 24.06.2021 (обновлено: 04:25 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация в Ливии
Ситуация в Ливии - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Андрей Стенин
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В Госдепе считают, что влияние России на Ливию имеет геополитические последствия для США

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. США считают, что участие России в делах Ливии затрагивает геополитические интересы Вашингтона, об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель Белого дома.

"Русские ведь внедрились на южный фланг НАТО. Они проецируют влияние в Черной Африке", - добавил представитель администрации, слова которого на брифинге распространил госдеп.

Чиновник также напомнил, что Ливия является крупным поставщиком нефти и газа. "Это не настолько серьезный двигатель интереса, как когда-то, но по-прежнему является фактором в мировых экономических вопросах", - добавил он.
При этом представитель Белого дома не исключил, что Ливия превратится в "еще одно неуправляемое пространство, где террористы могут действовать безнаказанно".
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Во вторник спецпосланник США по Ливии Ричард Норланд заявил, что в Чаде действуют тренировавшиеся в Ливии вооруженные группировки, к поддержке которых причастна так называемая ЧВК "Вагнер".
Ранее в западных СМИ неоднократно появлялись публикации о конфиденциальных докладах группы экспертов санкционного комитета СБ ООН по Ливии, в которых утверждалось, что сотрудники ЧВК "Вагнер", а также некоторых других компаний присутствуют в стране и поддерживают силы Халифы Хафтара.
Как заявил в конце 2020 года в интервью РИА Новости постпред России при ООН Василий Небензя, "западные коллеги в основном ссылаются на информацию группы экспертов комитета 1970 СБ по Ливии". По его словам, примечательно, что доклады, где упоминается Россия, "вопреки их закрытому характеру постоянно сливаются в прессу".
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Небензя подчеркивал, что большей частью эта информация "построена на основе непроверенных или подтасованных данных и направлена на дискредитацию политики России на ливийском направлении". Постпред называл это очевидным заказом.
По его словам, у Москвы нет сомнений относительно западного происхождения некоторых неназванных источников, на которые ссылаются эксперты. Постпред заявлял, что "это те же самые западные страны, которые в 2011 году и разрушили ливийскую государственность, спровоцировали продолжающийся до сих пор кризис".
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет в стране происходило противостояние между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа, заседавшего в Триполи на западе страны, и властями на востоке Ливии, которые поддерживала Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара.
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