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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210624/kvadrokoptery-1738434970.html
На стройках Подмосковья будут летать квадрокоптеры с громкоговорителями
На стройках Подмосковья будут летать квадрокоптеры с громкоговорителями - РИА Новости, 24.06.2021
На стройках Подмосковья будут летать квадрокоптеры с громкоговорителями
На стройках Подмосковья вновь будут летать громкоговорители на квадрокоптерах, чтобы информировать рабочих о соблюдении масочного режима и социальной дистанции, РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T14:57
2021-06-24T14:57
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общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. На стройках Подмосковья вновь будут летать громкоговорители на квадрокоптерах, чтобы информировать рабочих о соблюдении масочного режима и социальной дистанции, сообщает пресс-служба Главстройнадзора."Коптеры с громкоговорителями снова будут облетать стройки для информирования рабочих о соблюдении дистанции и масочного режима. Первые вылеты уже состоялись в Одинцове, Домодедове, Красногорске, Дмитрове и других муниципалитетах", - говорится в сообщении.Отмечается, что Главстройнадзор к подобным мерам уже прибегал прошлой весной, тогда эффект постоянного присутствия на стройке помог дисциплинировать работников и избежать вспышек заболеваемости. Кроме того, продолжается вакцинация рабочих."Мы оказываем всю необходимую помощь и поддержку застройщикам, для того чтобы вакцинация для строителей была удобной и доступной: прямо на стройплощадках развернуты мобильные пункты вакцинации, организована доставка людей в медицинские учреждения. Инспекторы Главгосстройнадзора все эти процессы сопровождают и контролируют. Отмечу, строители стали более активно обращаться за прививкой. В целом, опыт прошлого года показал, что антиковидные меры, которые мы применяем, эффективны и помогут не допустить вспышек заболеваемости на стройках и в этот раз", - прокомментировал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян, слова которого приводятся в сообщении.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, главгосстройнадзор, красногорск, московская область (подмосковье), дмитров, общество

На стройках Подмосковья будут летать квадрокоптеры с громкоговорителями

14:57 24.06.2021
 
© Фото : Главное управление государственного строительного надзора Московской областиКвадрокоптер
Квадрокоптер - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© Фото : Главное управление государственного строительного надзора Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. На стройках Подмосковья вновь будут летать громкоговорители на квадрокоптерах, чтобы информировать рабочих о соблюдении масочного режима и социальной дистанции, сообщает пресс-служба Главстройнадзора.
"Коптеры с громкоговорителями снова будут облетать стройки для информирования рабочих о соблюдении дистанции и масочного режима. Первые вылеты уже состоялись в Одинцове, Домодедове, Красногорске, Дмитрове и других муниципалитетах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Главстройнадзор к подобным мерам уже прибегал прошлой весной, тогда эффект постоянного присутствия на стройке помог дисциплинировать работников и избежать вспышек заболеваемости. Кроме того, продолжается вакцинация рабочих.
"Мы оказываем всю необходимую помощь и поддержку застройщикам, для того чтобы вакцинация для строителей была удобной и доступной: прямо на стройплощадках развернуты мобильные пункты вакцинации, организована доставка людей в медицинские учреждения. Инспекторы Главгосстройнадзора все эти процессы сопровождают и контролируют. Отмечу, строители стали более активно обращаться за прививкой. В целом, опыт прошлого года показал, что антиковидные меры, которые мы применяем, эффективны и помогут не допустить вспышек заболеваемости на стройках и в этот раз", - прокомментировал министр правительства Московской области по государственному надзору в строительстве Артур Гарибян, слова которого приводятся в сообщении.
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