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Краснодарский край
https://ria.ru/20210624/kuban-1738488014.html
Спикер заксобрания Кубани рассказал, как решить проблему пробок в регионе
Спикер заксобрания Кубани рассказал, как решить проблему пробок в регионе - РИА Новости, 24.06.2021
Спикер заксобрания Кубани рассказал, как решить проблему пробок в регионе
Возрождение малой авиации в Краснодарском крае станет важным шагом на пути к решению проблемы дорожных заторов, считает председатель законодательного собрания... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T18:44
2021-06-24T18:44
краснодарский край
транспорт
ейский район
краснодарский край
авиация
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КРАСНОДАР, 24 июн - РИА Новости. Возрождение малой авиации в Краснодарском крае станет важным шагом на пути к решению проблемы дорожных заторов, считает председатель законодательного собрания региона Юрий Бурлачко.Речь о развитии малой авиации шла на расширенном выездном заседании в Ейском районе. Как отметил спикер заксобрания, с каждым годом число туристов, приезжающих в Краснодарский край автомобильным транспортом, растет, что создает дополнительную нагрузку на дороги, снижает комфорт поездок и повышает уровень аварийности."Особенно это заметно сейчас, когда в условиях распространения коронавируса в качестве альтернативы отдыха на зарубежных курортах россияне выбирают побережье Азовского и Черного морей. В Краснодарском крае малая авиация существовала всегда, и люди постарше еще помнят, как буквально за полчаса можно было добраться из одного города в другой, хотя расстояние между ними было приличное", - приводит пресс-служба заксобрания слова Бурлачко.По его словам, необходимая инфраструктура для полетов воздушных судов малой вместимости в регионе сохранилась. "И сегодня ее надо просто привести в соответствие с современными требованиями, привлечь для развития малой авиации бизнес. Ее использование может сыграть важную роль в развитии всей транспортной инфраструктуры региона и поспособствовать решению застарелой проблемы с заторами", - считает Бурлачко.Председатель комитета регионального парламента по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Чепель добавил, что недавно на региональном уровне было принято решение развивать альтернативные виды перевозок пассажиров на всей территории Кубани. При этом, по его словам, речь идет не только о малой авиации, но также о морском и пригородном железнодорожном транспорте."Проблемой снижения загрузки дорог мы занимаемся постоянно. Данный вопрос находится на контроле и у руководства края", - уточнил председатель комитета. Он также отметил, что работу по возобновлению курсирования воздушных судов на внутрирегиональных линиях было бы логично начать с развития сельхозавиации. А для этого необходимо изучить потребности края в этом направлении.
https://ria.ru/20210428/doroga-1730404011.html
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транспорт, ейский район, краснодарский край, авиация
Спикер заксобрания Кубани рассказал, как решить проблему пробок в регионе
18:44 24.06.2021
 
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Спикер заксобрания Кубани заявил, что возрождение малой авиации поможет решить проблему пробок

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КРАСНОДАР, 24 июн - РИА Новости. Возрождение малой авиации в Краснодарском крае станет важным шагом на пути к решению проблемы дорожных заторов, считает председатель законодательного собрания региона Юрий Бурлачко.
Речь о развитии малой авиации шла на расширенном выездном заседании в Ейском районе. Как отметил спикер заксобрания, с каждым годом число туристов, приезжающих в Краснодарский край автомобильным транспортом, растет, что создает дополнительную нагрузку на дороги, снижает комфорт поездок и повышает уровень аварийности.
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"Особенно это заметно сейчас, когда в условиях распространения коронавируса в качестве альтернативы отдыха на зарубежных курортах россияне выбирают побережье Азовского и Черного морей. В Краснодарском крае малая авиация существовала всегда, и люди постарше еще помнят, как буквально за полчаса можно было добраться из одного города в другой, хотя расстояние между ними было приличное", - приводит пресс-служба заксобрания слова Бурлачко.
По его словам, необходимая инфраструктура для полетов воздушных судов малой вместимости в регионе сохранилась. "И сегодня ее надо просто привести в соответствие с современными требованиями, привлечь для развития малой авиации бизнес. Ее использование может сыграть важную роль в развитии всей транспортной инфраструктуры региона и поспособствовать решению застарелой проблемы с заторами", - считает Бурлачко.
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Председатель комитета регионального парламента по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Чепель добавил, что недавно на региональном уровне было принято решение развивать альтернативные виды перевозок пассажиров на всей территории Кубани. При этом, по его словам, речь идет не только о малой авиации, но также о морском и пригородном железнодорожном транспорте.
"Проблемой снижения загрузки дорог мы занимаемся постоянно. Данный вопрос находится на контроле и у руководства края", - уточнил председатель комитета. Он также отметил, что работу по возобновлению курсирования воздушных судов на внутрирегиональных линиях было бы логично начать с развития сельхозавиации. А для этого необходимо изучить потребности края в этом направлении.
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