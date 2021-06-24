https://ria.ru/20210624/krym-1738516549.html

Бальбек назвал ПАСЕ филиалом политического шоу-бизнеса

Бальбек назвал ПАСЕ филиалом политического шоу-бизнеса - РИА Новости, 24.06.2021

Бальбек назвал ПАСЕ филиалом политического шоу-бизнеса

Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя принятую ПАСЕ резолюцию по Крыму, назвал нынешнюю Ассамблею филиалом политического шоу-бизнеса. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T23:38

2021-06-24T23:38

2021-06-24T23:38

россия

руслан бальбек

владимир путин

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя принятую ПАСЕ резолюцию по Крыму, назвал нынешнюю Ассамблею филиалом политического шоу-бизнеса.Ранее ПАСЕ приняла резолюцию о положении крымских татар, в которой призвала российские власти прекратить применение в Крыму законодательства РФ, в частности, по вопросам, связанным с терроризмом и экстремизмом, и "в соответствии с международным правом использовать законы, действующие на Украине". Кроме того, согласно документу, ПАСЕ подтвердила непризнание "аннексии" Крыма и осудила серьезные нарушения прав человека, совершенные в отношении крымских татар, включая убийства и насильственные исчезновения, которые, с точки зрения Ассамблеи, не были эффективно расследованы."Сегодня ПАСЕ - это филиал политического шоу-бизнеса, а головной офис - в Вашингтоне и Брюсселе. Это просто исполнители хитов, а слова и музыка - американские. Так что ожидать что-либо объективное и здравое от этой организации бессмысленно. Что же касается якобы преследования крымских татар по российским антитеррористическим законам - так жители полуострова, в том числе и крымские татары, хотят мира и спокойствия, а не соседства с экстремистами. Так что резолюция ПАСЕ - очередное произведение вдали от места событий и здравого смысла. Мы сделали правильный шаг, когда отказались от влияния западных демократических институтов на нашу жизнь", - сказал Бальбек РИА Новости.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210624/krym-1738495863.html

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россия, руслан бальбек, владимир путин, севастополь, оон, украина, в мире