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Бальбек назвал ПАСЕ филиалом политического шоу-бизнеса
Бальбек назвал ПАСЕ филиалом политического шоу-бизнеса - РИА Новости, 24.06.2021
Бальбек назвал ПАСЕ филиалом политического шоу-бизнеса
Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя принятую ПАСЕ резолюцию по Крыму, назвал нынешнюю Ассамблею филиалом политического шоу-бизнеса. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T23:38
2021-06-24T23:38
россия
руслан бальбек
владимир путин
севастополь
оон
украина
в мире
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя принятую ПАСЕ резолюцию по Крыму, назвал нынешнюю Ассамблею филиалом политического шоу-бизнеса.Ранее ПАСЕ приняла резолюцию о положении крымских татар, в которой призвала российские власти прекратить применение в Крыму законодательства РФ, в частности, по вопросам, связанным с терроризмом и экстремизмом, и "в соответствии с международным правом использовать законы, действующие на Украине". Кроме того, согласно документу, ПАСЕ подтвердила непризнание "аннексии" Крыма и осудила серьезные нарушения прав человека, совершенные в отношении крымских татар, включая убийства и насильственные исчезновения, которые, с точки зрения Ассамблеи, не были эффективно расследованы."Сегодня ПАСЕ - это филиал политического шоу-бизнеса, а головной офис - в Вашингтоне и Брюсселе. Это просто исполнители хитов, а слова и музыка - американские. Так что ожидать что-либо объективное и здравое от этой организации бессмысленно. Что же касается якобы преследования крымских татар по российским антитеррористическим законам - так жители полуострова, в том числе и крымские татары, хотят мира и спокойствия, а не соседства с экстремистами. Так что резолюция ПАСЕ - очередное произведение вдали от места событий и здравого смысла. Мы сделали правильный шаг, когда отказались от влияния западных демократических институтов на нашу жизнь", - сказал Бальбек РИА Новости.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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россия, руслан бальбек, владимир путин, севастополь, оон, украина, в мире
Бальбек назвал ПАСЕ филиалом политического шоу-бизнеса
23:38 24.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Депутат Бальбек назвал ПАСЕ филиалом политического шоу-бизнеса из-за резолюции по Крыму

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Руслан Бальбек, комментируя принятую ПАСЕ резолюцию по Крыму, назвал нынешнюю Ассамблею филиалом политического шоу-бизнеса.
Ранее ПАСЕ приняла резолюцию о положении крымских татар, в которой призвала российские власти прекратить применение в Крыму законодательства РФ, в частности, по вопросам, связанным с терроризмом и экстремизмом, и "в соответствии с международным правом использовать законы, действующие на Украине". Кроме того, согласно документу, ПАСЕ подтвердила непризнание "аннексии" Крыма и осудила серьезные нарушения прав человека, совершенные в отношении крымских татар, включая убийства и насильственные исчезновения, которые, с точки зрения Ассамблеи, не были эффективно расследованы.
"Сегодня ПАСЕ - это филиал политического шоу-бизнеса, а головной офис - в Вашингтоне и Брюсселе. Это просто исполнители хитов, а слова и музыка - американские. Так что ожидать что-либо объективное и здравое от этой организации бессмысленно. Что же касается якобы преследования крымских татар по российским антитеррористическим законам - так жители полуострова, в том числе и крымские татары, хотят мира и спокойствия, а не соседства с экстремистами. Так что резолюция ПАСЕ - очередное произведение вдали от места событий и здравого смысла. Мы сделали правильный шаг, когда отказались от влияния западных демократических институтов на нашу жизнь", - сказал Бальбек РИА Новости.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Наталья Поклонская во время брифинга в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
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