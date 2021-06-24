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Сенатор назвала резолюцию ПАСЕ по Крыму вмешательством в дела России
Сенатор назвала резолюцию ПАСЕ по Крыму вмешательством в дела России - РИА Новости, 24.06.2021
Сенатор назвала резолюцию ПАСЕ по Крыму вмешательством в дела России
Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Крыму является провокацией и вмешательством в дела России, заявила сенатор от полуострова Ольга... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T14:33
2021-06-24T14:33
россия
санкции
ольга ковитиди
республика крым
парламентская ассамблея совета европы
в мире
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Крыму является провокацией и вмешательством в дела России, заявила сенатор от полуострова Ольга Ковитиди.Ранее ПАСЕ приняла резолюцию о положении крымских татар, в которой призвала российские власти прекратить применение в Крыму законодательства РФ, в частности, по вопросам, связанным с терроризмом и экстремизмом, и "в соответствии с международным правом использовать законы, действующие на Украине". Кроме того, согласно документу, ПАСЕ подтвердила непризнание "аннексии" Крыма и осудила серьезные нарушения прав человека, совершенные в отношении крымских татар, включая убийства и насильственные исчезновения, которые, с точки зрения Ассамблеи, не были эффективно расследованы."ПАСЕ принимает очередное решение о "Нарушениях прав человека, совершенных против крымских татар в Крыму" в условиях возрастающей турбулентности геополитических процессов. Резолюция подтверждает, что Запад использует риторику о защите прав религиозных и этнических меньшинств для оправдания попыток вмешательства во внутренние дела России", - написала Ковитиди в Telegram-канале комиссии СФ по защите суверенитета.По ее словам, из текста резолюции становится очевидным, что надуманные обвинения и далекие от реальности оценки ситуации с правами человека в Крыму "используются для того, чтобы попытаться развязать руки экстремистски настроенным группам и использовать их для попыток дестабилизировать общественно-политическую ситуацию" в РФ в преддверии выборов в Государственную думу."Так, в документе от России требуют прекратить применять в Крыму антитеррористическое и антиэкстремистское законодательство и "отменить решение о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа"* - организации, признанной экстремистской решением суда (запрещена в РФ)", - отметила парламентарий.Более того, резолюция призывает все заинтересованные стороны налаживать прямые контакты с крымскими татарами через эту экстремистскую организацию, добавила Ковитиди. "Такая поддержка экстремистских групп при игнорировании позиции и интересов большинства проживающих в Крыму граждан России, включая и крымских татар, выглядит как неприкрытая провокация. Подобные действия прямо нацелены на разжигание противоречий на этнической и религиозной почве", - подчеркнула законодатель."Считаем призывы стран Запада позволить экстремистам свободно действовать на территории России абсурдными. Не менее абсурдным считаем звучащее в резолюции требование прекратить применять законы РФ на части ее территории. Российская Федерация не приемлет посягательство на своей суверенитет. Любые попытки вмешаться в наши внутренние дела, в том числе и с использованием экстремистских групп, будут немедленно пресекаться", - заключила Ковитиди.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
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россия, санкции, ольга ковитиди, республика крым, парламентская ассамблея совета европы, в мире
Сенатор назвала резолюцию ПАСЕ по Крыму вмешательством в дела России
14:33 24.06.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ.
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди на заседании Совета Федерации РФ. - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк

Ольга Ковитиди назвала резолюцию ПАСЕ по Крыму провокацией и вмешательством в дела России

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Резолюция Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по Крыму является провокацией и вмешательством в дела России, заявила сенатор от полуострова Ольга Ковитиди.
Ранее ПАСЕ приняла резолюцию о положении крымских татар, в которой призвала российские власти прекратить применение в Крыму законодательства РФ, в частности, по вопросам, связанным с терроризмом и экстремизмом, и "в соответствии с международным правом использовать законы, действующие на Украине". Кроме того, согласно документу, ПАСЕ подтвердила непризнание "аннексии" Крыма и осудила серьезные нарушения прав человека, совершенные в отношении крымских татар, включая убийства и насильственные исчезновения, которые, с точки зрения Ассамблеи, не были эффективно расследованы.
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"ПАСЕ принимает очередное решение о "Нарушениях прав человека, совершенных против крымских татар в Крыму" в условиях возрастающей турбулентности геополитических процессов. Резолюция подтверждает, что Запад использует риторику о защите прав религиозных и этнических меньшинств для оправдания попыток вмешательства во внутренние дела России", - написала Ковитиди в Telegram-канале комиссии СФ по защите суверенитета.
По ее словам, из текста резолюции становится очевидным, что надуманные обвинения и далекие от реальности оценки ситуации с правами человека в Крыму "используются для того, чтобы попытаться развязать руки экстремистски настроенным группам и использовать их для попыток дестабилизировать общественно-политическую ситуацию" в РФ в преддверии выборов в Государственную думу.
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"Так, в документе от России требуют прекратить применять в Крыму антитеррористическое и антиэкстремистское законодательство и "отменить решение о запрете деятельности Меджлиса крымскотатарского народа"* - организации, признанной экстремистской решением суда (запрещена в РФ)", - отметила парламентарий.
Более того, резолюция призывает все заинтересованные стороны налаживать прямые контакты с крымскими татарами через эту экстремистскую организацию, добавила Ковитиди. "Такая поддержка экстремистских групп при игнорировании позиции и интересов большинства проживающих в Крыму граждан России, включая и крымских татар, выглядит как неприкрытая провокация. Подобные действия прямо нацелены на разжигание противоречий на этнической и религиозной почве", - подчеркнула законодатель.
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"Считаем призывы стран Запада позволить экстремистам свободно действовать на территории России абсурдными. Не менее абсурдным считаем звучащее в резолюции требование прекратить применять законы РФ на части ее территории. Российская Федерация не приемлет посягательство на своей суверенитет. Любые попытки вмешаться в наши внутренние дела, в том числе и с использованием экстремистских групп, будут немедленно пресекаться", - заключила Ковитиди.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
* Экстремистская организация, запрещенная на территории России
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РоссияСанкцииОльга КовитидиРеспублика КрымПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
 
 
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