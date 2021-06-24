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В Крыму установили суточный рекорд по вакцинации от COVID-19
В Крыму установили суточный рекорд по вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 24.06.2021
В Крыму установили суточный рекорд по вакцинации от COVID-19
Крым установил суточный рекорд по вакцинации, за сутки прививку от коронавируса сделали более 11,7 тысячи человек, сообщает министерство внутренней политики,... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T12:18
2021-06-24T12:47
распространение коронавируса
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здоровье - общество
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общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Крым установил суточный рекорд по вакцинации, за сутки прививку от коронавируса сделали более 11,7 тысячи человек, сообщает министерство внутренней политики, информации и связи республики.По данным министерства, всего в Крыму первый этап вакцинации прошли около 270 тысяч человек, второй – более 220 тысяч.Массовая вакцинация населения началась с 18 января. В республике работают 127 стационарных пунктов вакцинации и 57 мобильных бригад.
https://ria.ru/20210624/vaktsinatsiya-1738402866.html
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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, республика крым, общество
В Крыму установили суточный рекорд по вакцинации от COVID-19
12:18 24.06.2021 (обновлено: 12:47 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВакцинация от коронавируса
Вакцинация от коронавируса - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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В Крыму установили суточный рекорд по вакцинации от COVID-19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Крым установил суточный рекорд по вакцинации, за сутки прививку от коронавируса сделали более 11,7 тысячи человек, сообщает министерство внутренней политики, информации и связи республики.
"За сутки 23 июня сделали прививку от коронавирусой инфекции 11 754 человека. Это рекорд за все время кампании по вакцинации от COVID-19 в Крыму", - говорится в сообщении.
По данным министерства, всего в Крыму первый этап вакцинации прошли около 270 тысяч человек, второй – более 220 тысяч.
Массовая вакцинация населения началась с 18 января. В республике работают 127 стационарных пунктов вакцинации и 57 мобильных бригад.
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