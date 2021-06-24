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Аксенов заявил о нормализации ситуации с запасами воды в Крыму
Аксенов заявил о нормализации ситуации с запасами воды в Крыму - РИА Новости, 24.06.2021
Аксенов заявил о нормализации ситуации с запасами воды в Крыму
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о нормализации ситуации с запасами воды в регионе и постепенном возвращении к привычным режимам подачи воды. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T10:11
2021-06-24T10:11
2021-06-24T10:28
подтопление на востоке крыма
сергей аксенов (политик)
республика крым
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о нормализации ситуации с запасами воды в регионе и постепенном возвращении к привычным режимам подачи воды."Ситуация с водоснабжением в Республике Крым позволяет постепенно возвращаться к привычному режиму подачи воды", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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подтопление на востоке крыма, сергей аксенов (политик), республика крым, происшествия
Аксенов заявил о нормализации ситуации с запасами воды в Крыму
10:11 24.06.2021 (обновлено: 10:28 24.06.2021)
Глава Крыма Аксенов заявил о нормализации ситуации с запасами воды в регионе