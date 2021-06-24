https://ria.ru/20210624/krym-1738371427.html

Аксенов заявил о нормализации ситуации с запасами воды в Крыму

Аксенов заявил о нормализации ситуации с запасами воды в Крыму - РИА Новости, 24.06.2021

Аксенов заявил о нормализации ситуации с запасами воды в Крыму

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о нормализации ситуации с запасами воды в регионе и постепенном возвращении к привычным режимам подачи воды. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T10:11

2021-06-24T10:11

2021-06-24T10:28

подтопление на востоке крыма

сергей аксенов (политик)

республика крым

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0c/1601011844_0:138:2234:1395_1920x0_80_0_0_3a4bc528975f0f090392524e71ceb970.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил о нормализации ситуации с запасами воды в регионе и постепенном возвращении к привычным режимам подачи воды."Ситуация с водоснабжением в Республике Крым позволяет постепенно возвращаться к привычному режиму подачи воды", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопление на востоке крыма, сергей аксенов (политик), республика крым, происшествия