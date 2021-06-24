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В Сети появилось видео с места крушения вертолета Ми-8

В Сети появилось видео с места крушения вертолета Ми-8 - РИА Новости, 24.06.2021

В Сети появилось видео с места крушения вертолета Ми-8

В Сети появилось видео с места падения вертолета Ми-8 в Ленинградской области. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T22:03

2021-06-24T22:03

2021-06-24T22:03

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

ми-8

ленинградская область

происшествия

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Сети появилось видео с места падения вертолета Ми-8 в Ленинградской области.На кадрах виден столб черного дыма посреди сельской местности.Информация о падении Ми-8 поступила в экстренные службы сегодня вечером. На место выехали пожарно-спасательные подразделения.Сообщается, что воздушное судно принадлежит Росгвардии. Трое человек, находившиеся на борту, погибли. ЧП произошло во время учебного полета.

россия

ленинградская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ми-8, ленинградская область, происшествия