https://ria.ru/20210624/krushenie-1738508437.html
В Сети появилось видео с места крушения вертолета Ми-8
В Сети появилось видео с места крушения вертолета Ми-8 - РИА Новости, 24.06.2021
В Сети появилось видео с места крушения вертолета Ми-8
В Сети появилось видео с места падения вертолета Ми-8 в Ленинградской области. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T22:03
2021-06-24T22:03
2021-06-24T22:03
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ми-8
ленинградская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738508105_104:0:1169:599_1920x0_80_0_0_43748e25ce490881dbc4c91c8ca58474.jpg
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В Сети появилось видео с места падения вертолета Ми-8 в Ленинградской области.На кадрах виден столб черного дыма посреди сельской местности.Информация о падении Ми-8 поступила в экстренные службы сегодня вечером. На место выехали пожарно-спасательные подразделения.Сообщается, что воздушное судно принадлежит Росгвардии. Трое человек, находившиеся на борту, погибли. ЧП произошло во время учебного полета.
россия
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738508105_237:0:1036:599_1920x0_80_0_0_f4b3144224dd26a407a69765a74636ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ми-8, ленинградская область, происшествия
В Сети появилось видео с места крушения вертолета Ми-8
Видео крушения вертолета Ми-8 в Ленинградской области