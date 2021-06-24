https://ria.ru/20210624/krokodily-1738488643.html

В Ялте рассказали о состоянии животных из затопленного крокодиляриума

В Ялте рассказали о состоянии животных из затопленного крокодиляриума - РИА Новости, 24.06.2021

В Ялте рассказали о состоянии животных из затопленного крокодиляриума

Большую часть крокодилов из ялтинского крокодиляриума после наводнения перевезли в Алуштинский аквариум, а те, что остались, из-за переохлаждения пока... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T18:47

2021-06-24T18:47

2021-06-24T18:47

подтопление на востоке крыма

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ялта

республика крым

происшествия

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ЯЛТА, 24 июн – РИА Новости, Светлана Самсонова. Большую часть крокодилов из ялтинского крокодиляриума после наводнения перевезли в Алуштинский аквариум, а те, что остались, из-за переохлаждения пока отказываются от еды. Чтобы животные пришли в норму, их согревают специальными лампами, рассказал РИА Новости владелец крокодиляриума Виктор Жиленко.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.Ранее Жиленко сообщал РИА Новости, что Ялтинский крокодиляриум с более чем 200 крокодилами был полностью затоплен в результате потопа из-за выхода рек из русел, рептилии были спасены. Многих успели вынести. При этом большие крокодилы во время потопа остались в помещении.Главное - согретьсяБолее 30 нильских крокодилов практически неподвижно сидят в большом вольере – греются под ультрафиолетовой лампой. По словам Жиленко, во время наводнения рептилии много времени провели в холодной воде и могли заболеть. Сейчас для них самое главное - согреться."Сейчас они отказываются от пищи, потому что переохладились. А вообще, по сравнению с тем, что было несколько дней назад, можно сказать, что чувствуют себя они хорошо. Они осуществили свой план побега, но не удалось убежать далеко от вольеров. Все остались на территории крокодиляриума. Пусть ялтинцы не переживают, все у нас хорошо", - сказал Жиленко.Сейчас владелец крокодиляриума уже может шутить на тему потопа, но почти неделю назад он всерьез опасался за своих питомцев. "Когда стало воды по пояс, мы начали экстренную эвакуацию: всех хватали и выносили наверх. В соседних магазинах попросили дать по одной какой-то комнате и рассадили крокодилов, черепах - всех, которых можно было вынести", - рассказал он. Вода все прибывала, сотрудники крокодиляриума решили забаррикадировать дверь мешками с песком, но это не помогло: мощный поток воды выбил дверь, и всех, кто был внутри, накрыло метровой волной.По словам Жиленко, вода была практически под потолком, вольеры переполнились и крокодилы оказались на свободе. Ловить их пришлось голыми руками. Владелец крокодиляриума отметил, что его сотрудники – люди бывалые, справились с задачей, животные отделались легкими царапинами."Некогда было думать, страшно или нет. Надо было спасать. К тому же крокодилы в холодной воде не едят, максимум - могут укусить. Они немного сопротивлялись, но все, кого можно было вынести, мы вынесли. Сейчас животные находятся в Алуштинском аквариуме, там, конечно, все переполнено, надеюсь, ненадолго. Кому мы не смогли там создать условия, остались в Ялте. Для них включили обогрев в вольерах, главное, чтобы они не заболели воспалением легких", - рассказал Жиленко.Он отметил, что сотрудники крокодиляриума взяли черепах, змей, ящериц к себе домой. Ни одно животное во время наводнения не сбежало, кроме рыбок. Они уплыли или погибли в толще ила.В вольеры крокодилов других видов вода не попала, стекло выдержало. В числе обитателей крокодиляриума - 60-летний гребнистый крокодил, которого, по словам Жиленко, вынести очень сложно - он весит более 500 килограммов.Подготовка к открытиюЖиленко не называет точную дату, когда крокодиляриум снова примет гостей, но надеется, что в течение недели работа возобновится. Он рассчитывал, что к сегодняшнему дню удастся откачать всю воду и избавиться от ила, который слоем в полметра покрыл все помещение и даже оказался в вольерах. Но вода все еще есть за декоративными панелями. По словам владельца, предстоит просушить всю электропроводку перед тем, как включить электричество, просушить само помещение. Назвать размер ущерба он тоже пока не может."Мы очень благодарны сотрудникам МЧС, которые помогали нам выкачивать воду. Особенно, сотруднику Данилу Моисеенко, постоянно предлагал свою помощь", - рассказал Жиленко.По его словам, раньше крокодиляриум тоже подтапливало, но всего на пару сантиметров. Теперь же сотрудники приняли меры, чтобы стихия не привела к большим потерям."Мы учли все свои ошибки и теперь знаем план спасения. Уже забаррикадировали дверь с Графского проезда (оттуда шел поток воды – ред.). Сделали большой упор на входную группу, если вода пойдет, то мы сможем с ней справиться", - сказал Жиленко.

https://ria.ru/20210624/zapret-1738372727.html

https://ria.ru/20210623/turisty-1738325704.html

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республика крым

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"Крокодилы себя чувствуют великолепно": ялтинский крокодиляриум восстанавливается после наводнения Владелец крокодиляриума Виктор Жиленко рассказывает, как чувствуют себя крокодилы после наводнения в Ялте 2021-06-24T18:47 true PT0M16S

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подтопление на востоке крыма, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ялта, республика крым, происшествия