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В Ялте рассказали о состоянии животных из затопленного крокодиляриума
В Ялте рассказали о состоянии животных из затопленного крокодиляриума - РИА Новости, 24.06.2021
В Ялте рассказали о состоянии животных из затопленного крокодиляриума
Большую часть крокодилов из ялтинского крокодиляриума после наводнения перевезли в Алуштинский аквариум, а те, что остались, из-за переохлаждения пока... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T18:47
2021-06-24T18:47
подтопление на востоке крыма
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ялта
республика крым
происшествия
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ЯЛТА, 24 июн – РИА Новости, Светлана Самсонова. Большую часть крокодилов из ялтинского крокодиляриума после наводнения перевезли в Алуштинский аквариум, а те, что остались, из-за переохлаждения пока отказываются от еды. Чтобы животные пришли в норму, их согревают специальными лампами, рассказал РИА Новости владелец крокодиляриума Виктор Жиленко.Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.Ранее Жиленко сообщал РИА Новости, что Ялтинский крокодиляриум с более чем 200 крокодилами был полностью затоплен в результате потопа из-за выхода рек из русел, рептилии были спасены. Многих успели вынести. При этом большие крокодилы во время потопа остались в помещении.Главное - согретьсяБолее 30 нильских крокодилов практически неподвижно сидят в большом вольере – греются под ультрафиолетовой лампой. По словам Жиленко, во время наводнения рептилии много времени провели в холодной воде и могли заболеть. Сейчас для них самое главное - согреться."Сейчас они отказываются от пищи, потому что переохладились. А вообще, по сравнению с тем, что было несколько дней назад, можно сказать, что чувствуют себя они хорошо. Они осуществили свой план побега, но не удалось убежать далеко от вольеров. Все остались на территории крокодиляриума. Пусть ялтинцы не переживают, все у нас хорошо", - сказал Жиленко.Сейчас владелец крокодиляриума уже может шутить на тему потопа, но почти неделю назад он всерьез опасался за своих питомцев. "Когда стало воды по пояс, мы начали экстренную эвакуацию: всех хватали и выносили наверх. В соседних магазинах попросили дать по одной какой-то комнате и рассадили крокодилов, черепах - всех, которых можно было вынести", - рассказал он. Вода все прибывала, сотрудники крокодиляриума решили забаррикадировать дверь мешками с песком, но это не помогло: мощный поток воды выбил дверь, и всех, кто был внутри, накрыло метровой волной.По словам Жиленко, вода была практически под потолком, вольеры переполнились и крокодилы оказались на свободе. Ловить их пришлось голыми руками. Владелец крокодиляриума отметил, что его сотрудники – люди бывалые, справились с задачей, животные отделались легкими царапинами."Некогда было думать, страшно или нет. Надо было спасать. К тому же крокодилы в холодной воде не едят, максимум - могут укусить. Они немного сопротивлялись, но все, кого можно было вынести, мы вынесли. Сейчас животные находятся в Алуштинском аквариуме, там, конечно, все переполнено, надеюсь, ненадолго. Кому мы не смогли там создать условия, остались в Ялте. Для них включили обогрев в вольерах, главное, чтобы они не заболели воспалением легких", - рассказал Жиленко.Он отметил, что сотрудники крокодиляриума взяли черепах, змей, ящериц к себе домой. Ни одно животное во время наводнения не сбежало, кроме рыбок. Они уплыли или погибли в толще ила.В вольеры крокодилов других видов вода не попала, стекло выдержало. В числе обитателей крокодиляриума - 60-летний гребнистый крокодил, которого, по словам Жиленко, вынести очень сложно - он весит более 500 килограммов.Подготовка к открытиюЖиленко не называет точную дату, когда крокодиляриум снова примет гостей, но надеется, что в течение недели работа возобновится. Он рассчитывал, что к сегодняшнему дню удастся откачать всю воду и избавиться от ила, который слоем в полметра покрыл все помещение и даже оказался в вольерах. Но вода все еще есть за декоративными панелями. По словам владельца, предстоит просушить всю электропроводку перед тем, как включить электричество, просушить само помещение. Назвать размер ущерба он тоже пока не может."Мы очень благодарны сотрудникам МЧС, которые помогали нам выкачивать воду. Особенно, сотруднику Данилу Моисеенко, постоянно предлагал свою помощь", - рассказал Жиленко.По его словам, раньше крокодиляриум тоже подтапливало, но всего на пару сантиметров. Теперь же сотрудники приняли меры, чтобы стихия не привела к большим потерям."Мы учли все свои ошибки и теперь знаем план спасения. Уже забаррикадировали дверь с Графского проезда (оттуда шел поток воды – ред.). Сделали большой упор на входную группу, если вода пойдет, то мы сможем с ней справиться", - сказал Жиленко.
https://ria.ru/20210624/zapret-1738372727.html
https://ria.ru/20210623/turisty-1738325704.html
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"Крокодилы себя чувствуют великолепно": ялтинский крокодиляриум восстанавливается после наводнения
Владелец крокодиляриума Виктор Жиленко рассказывает, как чувствуют себя крокодилы после наводнения в Ялте
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подтопление на востоке крыма, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ялта, республика крым, происшествия
В Ялте рассказали о состоянии животных из затопленного крокодиляриума
18:47 24.06.2021
 

Крокодилы приходят в себя после наводнения в Ялте, но еще отказываются от еды

Читать ria.ru в
ЯЛТА, 24 июн – РИА Новости, Светлана Самсонова. Большую часть крокодилов из ялтинского крокодиляриума после наводнения перевезли в Алуштинский аквариум, а те, что остались, из-за переохлаждения пока отказываются от еды. Чтобы животные пришли в норму, их согревают специальными лампами, рассказал РИА Новости владелец крокодиляриума Виктор Жиленко.
Мощный циклон обрушился на Крым 17 июня, что привело к подтоплению Керчи на востоке полуострова. Власти региона ввели режим ЧС. На следующий день ливни добрались до Ялты, вызвав выход рек из берегов, подтопление улиц и домов. Стихия также затронула Феодосию, Ленинский и Кировский районы Крыма.
Ранее Жиленко сообщал РИА Новости, что Ялтинский крокодиляриум с более чем 200 крокодилами был полностью затоплен в результате потопа из-за выхода рек из русел, рептилии были спасены. Многих успели вынести. При этом большие крокодилы во время потопа остались в помещении.

Главное - согреться

Более 30 нильских крокодилов практически неподвижно сидят в большом вольере – греются под ультрафиолетовой лампой. По словам Жиленко, во время наводнения рептилии много времени провели в холодной воде и могли заболеть. Сейчас для них самое главное - согреться.
"Сейчас они отказываются от пищи, потому что переохладились. А вообще, по сравнению с тем, что было несколько дней назад, можно сказать, что чувствуют себя они хорошо. Они осуществили свой план побега, но не удалось убежать далеко от вольеров. Все остались на территории крокодиляриума. Пусть ялтинцы не переживают, все у нас хорошо", - сказал Жиленко.
"Это сейчас очень надо". Масштабный субботник в Ялте
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В пострадавшей от наводнения Ялте 22 и 23 июня объявили нерабочими днями.

Всекрымский субботник в Ялте
1 из 12

В пострадавшей от наводнения Ялте 22 и 23 июня объявили нерабочими днями.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

В один из этих дней организовали субботник и позвали на помощь добровольцев.

Всекрымский субботник в Ялте
2 из 12

В один из этих дней организовали субботник и позвали на помощь добровольцев.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

"Это сейчас очень надо", — отметила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Всекрымский субботник в Ялте
3 из 12

"Это сейчас очень надо", — отметила глава администрации Ялты Янина Павленко.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Больше тысячи волонтеров со всего полуострова вызвались убирать курортный город после сильнейшего наводнения.

Всекрымский субботник в Ялте
4 из 12

Больше тысячи волонтеров со всего полуострова вызвались убирать курортный город после сильнейшего наводнения.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Кроме того, в Ялте работают военные и спасатели МЧС.

Всекрымский субботник в Ялте
5 из 12

Кроме того, в Ялте работают военные и спасатели МЧС.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Порядок в курортном городе обещают навести в ближайшее время.

Всекрымский субботник в Ялте
6 из 12

Порядок в курортном городе обещают навести в ближайшее время.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Янина Павленко уверена, что власти смогут быстро восстановить инфраструктуру Ялты.

Всекрымский субботник в Ялте
7 из 12

Янина Павленко уверена, что власти смогут быстро восстановить инфраструктуру Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Многие жители города в сложной ситуации помогали друг другу как могли, говорит Павленко.

Всекрымский субботник в Ялте
8 из 12

Многие жители города в сложной ситуации помогали друг другу как могли, говорит Павленко.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

"Отдыхающие из разных уголков России оказывали помощь, вместе с ялтинцами устраняли и устраняют последствия чрезвычайной ситуации", — рассказала глава Ялты.

Всекрымский субботник в Ялте
9 из 12

"Отдыхающие из разных уголков России оказывали помощь, вместе с ялтинцами устраняли и устраняют последствия чрезвычайной ситуации", — рассказала глава Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Создан волонтерский центр, который помогает продуктами, водой и вещами.

Всекрымский субботник в Ялте
10 из 12

Создан волонтерский центр, который помогает продуктами, водой и вещами.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Можно сказать, что беда сплотила жителей не только Ялты, но и всей страны.

Всекрымский субботник в Ялте
11 из 12

Можно сказать, что беда сплотила жителей не только Ялты, но и всей страны.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Военнослужащий на Всекрымском субботнике в Ялте.

Всекрымский субботник в Ялте
12 из 12

Военнослужащий на Всекрымском субботнике в Ялте.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
1 из 12

В пострадавшей от наводнения Ялте 22 и 23 июня объявили нерабочими днями.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
2 из 12

В один из этих дней организовали субботник и позвали на помощь добровольцев.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
3 из 12

"Это сейчас очень надо", — отметила глава администрации Ялты Янина Павленко.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
4 из 12

Больше тысячи волонтеров со всего полуострова вызвались убирать курортный город после сильнейшего наводнения.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
5 из 12

Кроме того, в Ялте работают военные и спасатели МЧС.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
6 из 12

Порядок в курортном городе обещают навести в ближайшее время.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
7 из 12

Янина Павленко уверена, что власти смогут быстро восстановить инфраструктуру Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
8 из 12

Многие жители города в сложной ситуации помогали друг другу как могли, говорит Павленко.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
9 из 12

"Отдыхающие из разных уголков России оказывали помощь, вместе с ялтинцами устраняли и устраняют последствия чрезвычайной ситуации", — рассказала глава Ялты.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
10 из 12

Создан волонтерский центр, который помогает продуктами, водой и вещами.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
11 из 12

Можно сказать, что беда сплотила жителей не только Ялты, но и всей страны.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
12 из 12

Военнослужащий на Всекрымском субботнике в Ялте.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Сейчас владелец крокодиляриума уже может шутить на тему потопа, но почти неделю назад он всерьез опасался за своих питомцев. "Когда стало воды по пояс, мы начали экстренную эвакуацию: всех хватали и выносили наверх. В соседних магазинах попросили дать по одной какой-то комнате и рассадили крокодилов, черепах - всех, которых можно было вынести", - рассказал он. Вода все прибывала, сотрудники крокодиляриума решили забаррикадировать дверь мешками с песком, но это не помогло: мощный поток воды выбил дверь, и всех, кто был внутри, накрыло метровой волной.
По словам Жиленко, вода была практически под потолком, вольеры переполнились и крокодилы оказались на свободе. Ловить их пришлось голыми руками. Владелец крокодиляриума отметил, что его сотрудники – люди бывалые, справились с задачей, животные отделались легкими царапинами.
"Некогда было думать, страшно или нет. Надо было спасать. К тому же крокодилы в холодной воде не едят, максимум - могут укусить. Они немного сопротивлялись, но все, кого можно было вынести, мы вынесли. Сейчас животные находятся в Алуштинском аквариуме, там, конечно, все переполнено, надеюсь, ненадолго. Кому мы не смогли там создать условия, остались в Ялте. Для них включили обогрев в вольерах, главное, чтобы они не заболели воспалением легких", - рассказал Жиленко.
Отдыхающие в Ялте купаются в море, несмотря на запрет после наводнения - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 10:18
Отдыхающие купаются в море в Ялте, несмотря на запрет
Он отметил, что сотрудники крокодиляриума взяли черепах, змей, ящериц к себе домой. Ни одно животное во время наводнения не сбежало, кроме рыбок. Они уплыли или погибли в толще ила.
В вольеры крокодилов других видов вода не попала, стекло выдержало. В числе обитателей крокодиляриума - 60-летний гребнистый крокодил, которого, по словам Жиленко, вынести очень сложно - он весит более 500 килограммов.

Подготовка к открытию

Жиленко не называет точную дату, когда крокодиляриум снова примет гостей, но надеется, что в течение недели работа возобновится. Он рассчитывал, что к сегодняшнему дню удастся откачать всю воду и избавиться от ила, который слоем в полметра покрыл все помещение и даже оказался в вольерах. Но вода все еще есть за декоративными панелями. По словам владельца, предстоит просушить всю электропроводку перед тем, как включить электричество, просушить само помещение. Назвать размер ущерба он тоже пока не может.
"Мы очень благодарны сотрудникам МЧС, которые помогали нам выкачивать воду. Особенно, сотруднику Данилу Моисеенко, постоянно предлагал свою помощь", - рассказал Жиленко.
Глава администрации Ялты Янина Павленко обследует пострадавшие от наводнения улицы - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 20:44Туризм
В Крыму призвали не допустить оттока туристов из Ялты
По его словам, раньше крокодиляриум тоже подтапливало, но всего на пару сантиметров. Теперь же сотрудники приняли меры, чтобы стихия не привела к большим потерям.
"Мы учли все свои ошибки и теперь знаем план спасения. Уже забаррикадировали дверь с Графского проезда (оттуда шел поток воды – ред.). Сделали большой упор на входную группу, если вода пойдет, то мы сможем с ней справиться", - сказал Жиленко.
 
Подтопление на востоке КрымаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЯлтаРеспублика КрымПроисшествия
 
 
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