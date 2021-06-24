https://ria.ru/20210624/krizis-1738374977.html

Глава СВР заявил о кризисе западноцентричной либеральной системы

Глава СВР заявил о кризисе западноцентричной либеральной системы - РИА Новости, 24.06.2021

Глава СВР заявил о кризисе западноцентричной либеральной системы

Пандемия коронавируса продемонстрировала кризис западноцентричной либеральной системы, заявил на Московской конференции по международной безопасности директор... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T10:26

2021-06-24T10:26

2021-06-24T10:26

россия

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

оон

сша

в мире

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Пандемия коронавируса продемонстрировала кризис западноцентричной либеральной системы, заявил на Московской конференции по международной безопасности директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.По его словам, в условиях пандемии стала очевидной шаткость международных институтов, их оздоровление и укрепление больше не представляется возможным откладывать."Если говорить конкретнее, то пандемия обнажила прежде всего глубокий кризис заподноцентричной либеральной глобализации. Все увидели, что глобальные наднациональные институты и международные неправительственные организации проигрывают сильной и суверенной государственной власти в быстроте и эффективности принимаемых антикризисных решений", - сказал Нарышкин.Глава СВР отметил, что так называемое мировое сообщество оказалось иллюзорной конструкцией, равно как и моральное лидерство Запада во главе с США, которые в какой-то момент фактически устранились от общей борьбы с коронавирусом."Показательно, что западные страны, которые так любят кичиться своим гуманизмом, заблокировали на генассамблее ООН российскую резолюцию об отказе от санкций в период пандемии", - подчеркнул Нарышкин.Он также добавил, что блоковое мышление в очередной раз возобладало над здравым смыслом, а евроатлантическая солидарность над солидарностью с человечеством и общечеловеческими ценностями.

https://ria.ru/20201208/lavrov-1588169536.html

https://ria.ru/20201110/shos-1583948985.html

россия

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россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, оон, сша, в мире