Глава СВР заявил о кризисе западноцентричной либеральной системы
Глава СВР Нарышкин заявил, что пандемия обнажила кризис западноцентричной либеральной системы
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Пандемия коронавируса продемонстрировала кризис западноцентричной либеральной системы, заявил на Московской конференции по международной безопасности директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
По его словам, в условиях пандемии стала очевидной шаткость международных институтов, их оздоровление и укрепление больше не представляется возможным откладывать.
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"Если говорить конкретнее, то пандемия обнажила прежде всего глубокий кризис заподноцентричной либеральной глобализации. Все увидели, что глобальные наднациональные институты и международные неправительственные организации проигрывают сильной и суверенной государственной власти в быстроте и эффективности принимаемых антикризисных решений", - сказал Нарышкин.
Глава СВР отметил, что так называемое мировое сообщество оказалось иллюзорной конструкцией, равно как и моральное лидерство Запада во главе с США, которые в какой-то момент фактически устранились от общей борьбы с коронавирусом.
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"Показательно, что западные страны, которые так любят кичиться своим гуманизмом, заблокировали на генассамблее ООН российскую резолюцию об отказе от санкций в период пандемии", - подчеркнул Нарышкин.
Он также добавил, что блоковое мышление в очередной раз возобладало над здравым смыслом, а евроатлантическая солидарность над солидарностью с человечеством и общечеловеческими ценностями.