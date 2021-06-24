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Глава СВР заявил о кризисе западноцентричной либеральной системы
Глава СВР заявил о кризисе западноцентричной либеральной системы - РИА Новости, 24.06.2021
Глава СВР заявил о кризисе западноцентричной либеральной системы
Пандемия коронавируса продемонстрировала кризис западноцентричной либеральной системы, заявил на Московской конференции по международной безопасности директор... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T10:26
2021-06-24T10:26
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
сергей нарышкин
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Пандемия коронавируса продемонстрировала кризис западноцентричной либеральной системы, заявил на Московской конференции по международной безопасности директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.По его словам, в условиях пандемии стала очевидной шаткость международных институтов, их оздоровление и укрепление больше не представляется возможным откладывать."Если говорить конкретнее, то пандемия обнажила прежде всего глубокий кризис заподноцентричной либеральной глобализации. Все увидели, что глобальные наднациональные институты и международные неправительственные организации проигрывают сильной и суверенной государственной власти в быстроте и эффективности принимаемых антикризисных решений", - сказал Нарышкин.Глава СВР отметил, что так называемое мировое сообщество оказалось иллюзорной конструкцией, равно как и моральное лидерство Запада во главе с США, которые в какой-то момент фактически устранились от общей борьбы с коронавирусом."Показательно, что западные страны, которые так любят кичиться своим гуманизмом, заблокировали на генассамблее ООН российскую резолюцию об отказе от санкций в период пандемии", - подчеркнул Нарышкин.Он также добавил, что блоковое мышление в очередной раз возобладало над здравым смыслом, а евроатлантическая солидарность над солидарностью с человечеством и общечеловеческими ценностями.
https://ria.ru/20201208/lavrov-1588169536.html
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россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, оон, сша, в мире
Глава СВР заявил о кризисе западноцентричной либеральной системы
10:26 24.06.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава СВР Нарышкин заявил, что пандемия обнажила кризис западноцентричной либеральной системы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Пандемия коронавируса продемонстрировала кризис западноцентричной либеральной системы, заявил на Московской конференции по международной безопасности директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин.
По его словам, в условиях пандемии стала очевидной шаткость международных институтов, их оздоровление и укрепление больше не представляется возможным откладывать.
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"Если говорить конкретнее, то пандемия обнажила прежде всего глубокий кризис заподноцентричной либеральной глобализации. Все увидели, что глобальные наднациональные институты и международные неправительственные организации проигрывают сильной и суверенной государственной власти в быстроте и эффективности принимаемых антикризисных решений", - сказал Нарышкин.
Глава СВР отметил, что так называемое мировое сообщество оказалось иллюзорной конструкцией, равно как и моральное лидерство Запада во главе с США, которые в какой-то момент фактически устранились от общей борьбы с коронавирусом.
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"Показательно, что западные страны, которые так любят кичиться своим гуманизмом, заблокировали на генассамблее ООН российскую резолюцию об отказе от санкций в период пандемии", - подчеркнул Нарышкин.
Он также добавил, что блоковое мышление в очередной раз возобладало над здравым смыслом, а евроатлантическая солидарность над солидарностью с человечеством и общечеловеческими ценностями.
 
РоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Сергей НарышкинООНСШАВ мире
 
 
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