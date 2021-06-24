https://ria.ru/20210624/krizis-1738355210.html

Эксперт предсказал глобальный долговой кризис

Эксперт предсказал глобальный долговой кризис - РИА Новости, 24.06.2021

Эксперт предсказал глобальный долговой кризис

Мировой долг по отношению к ВВП достиг рекордного уровня, который наблюдался лишь после Второй мировой войны, поэтому переход ведущих экономик мира к... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T06:42

2021-06-24T06:42

2021-06-24T07:46

весь мир

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564225670_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_9e31dac279de8b0b3f848ad9e96337d1.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мировой долг по отношению к ВВП достиг рекордного уровня, который наблюдался лишь после Второй мировой войны, поэтому переход ведущих экономик мира к ужесточению денежно-кредитной политики может привести к долговому кризису уже через три-четыре года, заявил РИА Новости управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.В среду зампред Банка России Алексей Заботкин сообщил, что новый кризис неизбежен, однако не стал уточнять его сроки, масштаб или характер. При этом зампред ЦБ отметил, что у регулятора есть арсенал мер на случай его наступления.Он напомнил, что начиная с 1990 года все кризисы начинались после повышения ставки со стороны Федеральной резервной системы США. При этом первые сигналы об ужесточении политики ФРС уже были даны после достижения инфляции в Штатах в мае максимального уровня с августа 2008 года. Так, большинство членов комитета по открытым рынкам ФРС в июне высказались за повышение базовой ставки в 2023 году, хотя ранее ожидалось, что ставка будет оставаться на уровне 0-0,25% до конца 2023 года."Согласно прогнозам, США и ЕЦБ скорее всего приступят к повышению ставок в 2023 году, то есть у нас есть примерно три-четыре года до возможного долгового кризиса. Более структурные и длинные тренды сложнее прогнозировать", - заключил аналитик.

https://ria.ru/20210623/krizis-1738301392.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210621/ssha-1737908875.html

весь мир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

весь мир, экономика