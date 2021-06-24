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Эксперт предсказал глобальный долговой кризис
Эксперт предсказал глобальный долговой кризис - РИА Новости, 24.06.2021
Эксперт предсказал глобальный долговой кризис
Мировой долг по отношению к ВВП достиг рекордного уровня, который наблюдался лишь после Второй мировой войны, поэтому переход ведущих экономик мира к... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T06:42
2021-06-24T07:46
весь мир
экономика
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мировой долг по отношению к ВВП достиг рекордного уровня, который наблюдался лишь после Второй мировой войны, поэтому переход ведущих экономик мира к ужесточению денежно-кредитной политики может привести к долговому кризису уже через три-четыре года, заявил РИА Новости управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.В среду зампред Банка России Алексей Заботкин сообщил, что новый кризис неизбежен, однако не стал уточнять его сроки, масштаб или характер. При этом зампред ЦБ отметил, что у регулятора есть арсенал мер на случай его наступления.Он напомнил, что начиная с 1990 года все кризисы начинались после повышения ставки со стороны Федеральной резервной системы США. При этом первые сигналы об ужесточении политики ФРС уже были даны после достижения инфляции в Штатах в мае максимального уровня с августа 2008 года. Так, большинство членов комитета по открытым рынкам ФРС в июне высказались за повышение базовой ставки в 2023 году, хотя ранее ожидалось, что ставка будет оставаться на уровне 0-0,25% до конца 2023 года."Согласно прогнозам, США и ЕЦБ скорее всего приступят к повышению ставок в 2023 году, то есть у нас есть примерно три-четыре года до возможного долгового кризиса. Более структурные и длинные тренды сложнее прогнозировать", - заключил аналитик.
https://ria.ru/20210623/krizis-1738301392.html
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весь мир, экономика
Эксперт предсказал глобальный долговой кризис
06:42 24.06.2021 (обновлено: 07:46 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков

Эксперт предсказал глобальный долговой кризис через три-четыре года

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мировой долг по отношению к ВВП достиг рекордного уровня, который наблюдался лишь после Второй мировой войны, поэтому переход ведущих экономик мира к ужесточению денежно-кредитной политики может привести к долговому кризису уже через три-четыре года, заявил РИА Новости управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.
В среду зампред Банка России Алексей Заботкин сообщил, что новый кризис неизбежен, однако не стал уточнять его сроки, масштаб или характер. При этом зампред ЦБ отметил, что у регулятора есть арсенал мер на случай его наступления.
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"Мы исходим из практичного подхода: после кризиса 2020 года государственный и корпоративный долг в мире вырос до уровней относительно экономики, который наблюдался только на момент окончания Второй мировой войны. В настоящий момент мировые центральные банки придерживаются мягкой денежно-кредитной политики, сохраняя ставки ниже равновесных, вопрос повышения ставок - лишь вопрос времени", - говорит Русецкий.
Он напомнил, что начиная с 1990 года все кризисы начинались после повышения ставки со стороны Федеральной резервной системы США. При этом первые сигналы об ужесточении политики ФРС уже были даны после достижения инфляции в Штатах в мае максимального уровня с августа 2008 года. Так, большинство членов комитета по открытым рынкам ФРС в июне высказались за повышение базовой ставки в 2023 году, хотя ранее ожидалось, что ставка будет оставаться на уровне 0-0,25% до конца 2023 года.
"Согласно прогнозам, США и ЕЦБ скорее всего приступят к повышению ставок в 2023 году, то есть у нас есть примерно три-четыре года до возможного долгового кризиса. Более структурные и длинные тренды сложнее прогнозировать", - заключил аналитик.
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21 июня, 14:36Авторы
Рекордная инфляция в США грозит новым мировым кризисом
 
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