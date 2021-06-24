https://ria.ru/20210624/kreml-1738406216.html

В Кремле оценили идею саммита Россия — ЕС

В Кремле оценили идею саммита Россия — ЕС - РИА Новости, 24.06.2021

В Кремле оценили идею саммита Россия — ЕС

В Кремле положительно оценивают инициативу проведения саммита России и ЕС, этот диалог нужен как Москве, так и Брюсселю, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T12:53

2021-06-24T12:53

2021-06-24T12:53

россия

евросоюз

ангела меркель

дмитрий песков

владимир путин

франция

в мире

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. В Кремле положительно оценивают инициативу проведения саммита России и ЕС, этот диалог нужен как Москве, так и Брюсселю, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники сообщила, что канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон хотят, чтобы Евросоюз рассмотрел вопрос приглашения президента РФ Владимира Путина на саммит."Инициативу оцениваем положительно, Путин является сторонником воссоздания механизма диалога и контактов между Брюсселем и Москвой, президент Путин неоднократно об этом говорил, этот диалог действительно нужен и Брюсселю, и Москве. Конечно, мы очень внимательно наблюдаем за саммитом, который сегодня открывается в Брюсселе, и за теми оценками этому потенциальному диалогу, которые оттуда прозвучат", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, как в Кремле оценивают инициативу проведения такого диалога.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что инициатива проведения саммита РФ и ЕС принадлежит канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, она поддержана французским лидером Эммануэлем Макроном и должна быть обсуждена Евросоюзом, при этом важно понять, есть ли согласие всех членов Евросоюза на встречу РФ и ЕС.Меркель и Макрон хотят, чтобы Евросоюз рассмотрел вопрос приглашения президента РФ Владимира Путина на саммит, сообщила газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники."Пока в прикладном плане никакой подготовки нет. Дело в том, что действительно, что такая инициатива выдвинута Меркель и поддержана президентом Макроном, но ключевое обсуждение будет в ЕС с участием других стран-членов, поэтому очень важно понять, там у них есть согласие на этот счет или нет", - отметил Песков, отвечая на вопрос журналистов, ведется ли подготовка саммита.

https://ria.ru/20210624/merkel-1738377192.html

https://ria.ru/20210611/evrosoyuz-1736690588.html

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россия, евросоюз, ангела меркель, дмитрий песков, владимир путин, франция, в мире