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"Людоедские законы — отменить". С чем идут на выборы коммунисты

"Людоедские законы — отменить". С чем идут на выборы коммунисты - РИА Новости, 24.06.2021

"Людоедские законы — отменить". С чем идут на выборы коммунисты

Блестящее будущее социализма очевидно — особенно для обобранного и униженного большинства, уверены в КПРФ. На очередные выборы партия идет с "реальной... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T19:04

2021-06-24T19:04

2021-06-24T19:04

павел грудинин

казбек тайсаев

сергей шаргунов

кпрф

трудовая россия

захар прилепин

владимир бортко

геннадий зюганов

политика

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости, Татьяна Мишина. Блестящее будущее социализма очевидно — особенно для обобранного и униженного большинства, уверены в КПРФ. На очередные выборы партия идет с "реальной программой" по выводу страны из кризиса, традиционным лозунгом "Народу — собственность, России — суверенную экономику" и с хорошо знакомыми лицами. Общефедеральную часть списка кандидатов возглавили многолетний лидер Геннадий Зюганов, директор совхоза Павел Грудинин, а вместе с ними летчик-космонавт Светлана Савицкая. Подробности съезда — в материале РИА Новости. "Говорят, денег нет. Деньги есть!"В подмосковных "Снегирях" пестрило от красного — члены партии КПРФ, собравшиеся на съезд, не только выступали под яркими полотнищами, но и сидели в алых масках с серпом и молотом. Алели трибуна, скатерть на сцене, фон для выступавших, даже лампочки подобрали в цвет. Риторика тоже тревожно сигналила: "упыри", "позорники" и "огрызки ельцинской эпохи" — выступавшие не отказывали себе в удовольствии не подбирать политкорректные слова. И хотя в КПРФ считают, что массовая часть их электората — люди 25-45 лет, эпитеты отзовутся скорее у тех, кто значительно старше. Сейчас, по данным ВЦИОМа, рейтинг КПРФ — 12 процентов. Перед прошлыми выборами, в 2016-м, популярность партии была повыше: 19. Долго остававшаяся главной оппозиционной силой, сейчас она едва опережает основного конкурента — ЛДПР. Пять лет назад компартия шла с программой "Десять шагов к достойной жизни". К нынешней кампании подготовили то же количество шагов, но под другим лозунгом: "Власть — народу". Случись победа, они первым делом увеличат минимальный размер оплаты труда до 25 тысяч рублей в месяц. "Без этого страна и дальше будет нищать, вымирать и разрушаться", — отметил Геннадий Зюганов. Лидер коммунистов провел у трибуны больше часа и не сбавлял накала. Образование и медицина должны быть бесплатными, цены на товары первой необходимости и жизненно важные лекарства — отрегулированы государством, плата за коммунальные услуги — ниже десяти процентов от доходов семьи. И, пожалуй, самое весомое — политик пообещал: "Отменим людоедскую пенсионную реформу". "Позорный закон (о повышении пенсионного возраста. — Прим. ред.)! КПРФ отменит это грабительское решение! Этого требует вся страна! — перечислял Зюганов. — Обеспечим жильем всех — это не утопия, это реальность, которую можно достичь, дома стоят пустые. А как задрали квартплату! Двадцать одну льготу отобрали у женщин!"Все, что задрали — снизить, все, что отобрали — вернуть, ввести прогрессивный налог, малообеспеченных граждан освободить от уплаты НДФЛ, избавить зрителей от агрессивной рекламы и, наконец, разработать отечественный мобильный телефон, ведь россияне "носят в кармане шпионскую технологию". В России налицо острый имущественный и социальный раскол, когда "кучка долларовых миллиардеров захватила 90 процентов национального богатства", описывал реалии Зюганов. Коммунисты предлагают поэтапно ликвидировать НДС, запретить регистрацию российских юрлиц в офшорах и ограничить участие иностранного капитала в российских акционерных обществах. КПРФ обещает "покончить с элементами колониальной зависимости страны" — речь о том, что финансовая система России все еще привязана к доллару и Центробанк пора вывести из-под влияния Федеральной резервной системы США.Но все это после выборов и в случае победы коммунистов. При этом сама по себе избирательная система партию не устраивает: она "искореженная". За последнее время приняли больше десятка законов с одной целью — максимально закрутить гайки перед выборами, заткнуть рот всем неугодным, говорил Зюганов. Стоит отметить, что его партия присутствовала в парламенте, когда принимались эти законы. "Говорят, денег нет. Деньги есть, сидите на горе денег, — возмущался Зюганов. — Только за двадцать последних лет из страны вывели три годовых бюджета!" Раскритиковали в КПРФ и меры правительства по ускорению вакцинации. "В нынешней системе нет того государственного управления и того уровня доверия граждан к власти и к медицине, которые были в СССР. Люди воспринимают вакцинацию как очередной обман", — говорил первый секретарь Краснодарского крайкома Николай Осадчий. Нынешнюю ситуацию он оценивает как дискриминацию непривитых.К слову, на съезде прозвучала и спортивная аналитика. Сборной России по футболу рекомендовали брать пример с московского "Динамо" образца 1945-го. "Ребята пришли с фронта. Лопатами расчищали снег, который выпал на стадионе. Приехали в Англию и раздробили лучшие команды. Потому что играли победители, — комментировал Зюганов. — А эта (нынешняя сборная. — Прим. ред.) бегает за два-три миллиона евро и боится, чтобы на ногу не наступили. Ни мужества, ни творчества, ни отдачи".Движение налевоУтром в четверг внимание новостной повестки перетянул на себя писатель Захар Прилепин, без приглашения приехавший на съезд коммунистов. Его не пустили. Особый интерес добавлял статус Прилепина — сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду", то есть прямой конкурент коммунистов. Нежданный гость уточнил, что планировал выступить перед делегатами и предложить коммунистам создать коалицию со справороссами с целью дальнейшей интеграции левых сил. Но не вышло. Ситуация, впрочем, разрешилась благополучно для всех: Зюганов назвал Прилепина товарищем, но напомнил, что КПРФ уже создала левопатриотическое движение и если писатель поддерживает их предвыборную программу, то пусть выходит из своей партии. Через несколько дней "Справедливая Россия — За правду" и сама проведет предвыборный съезд, озвучив избирателям предложения. И для Зюганова дверь оставили открытой. Главным итогом собрания стал общефедеральным список, куда, помимо Зюганова, Грудинина и Савицкой, вошла еще дюжина имен: первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, действующие депутаты Владимир Кашин, Юрий Афонин, Дмитрий Новиков, Николай Харитонов, Николай Коломейцев, Казбек Тайсаев, Юрий Синельщиков и Алексей Куринный, экс-кандидат в мэры Москвы Вадим Кумин, писатель Сергей Шаргунов, а также губернатор Орловской области Андрей Клычков. Из действующих одномандатников КПРФ в Госдуму не пойдет режиссер Владимир Бортко, который на выборах губернатора Санкт-Петербурга в 2019-м снял свою кандидатуру незадолго до голосования. "Не пойду, десять лет — хватит", — говорил Бортко в апреле.Под вечер прозвучала и еще одна новость. С компартией для участия в предстоящих выборах в нижнюю палату парламента объединилось движение "Левый фронт". Его представитель Анастасия Удальцова рассудила, что именно коммунисты могут стать главной объединяющей силой на левопатриотическом фланге. И к тому же способны бороться с коррупцией и несправедливостью в нашей стране. Сама Удальцова уточнила, что будет выдвигаться от КПРФ по 201-му одномандатному округу в Москве. В партии пополнению рады: в их списке теперь представители "Левого фронта", "Движения за новый социализм", "Трудовой России" — то есть левые, коммунисты и профсоюзы.

https://ria.ru/20210619/edro-1737718420.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел грудинин, казбек тайсаев, сергей шаргунов, кпрф, трудовая россия, захар прилепин, владимир бортко, геннадий зюганов, политика