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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210624/kovivak-1738419003.html
Центр Чумакова направил заявку на участие вакцины "КовиВак" в COVAX
Центр Чумакова направил заявку на участие вакцины "КовиВак" в COVAX - РИА Новости, 24.06.2021
Центр Чумакова направил заявку на участие вакцины "КовиВак" в COVAX
Центр имени Чумакова, разработавший вакцину от COVID-19 "КовиВак", направил заявку на свое участие в международной программе COVAX, сообщил директор по развитию РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T13:40
2021-06-24T13:40
распространение коронавируса
вакцина "ковивак"
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Центр имени Чумакова, разработавший вакцину от COVID-19 "КовиВак", направил заявку на свое участие в международной программе COVAX, сообщил директор по развитию центра Константин Чернов."Мы подали заявку в программу COVAX. У нас есть некоторый опыт, мы практически, в доковидные времена, единственные из производителей поставляли вакцину против желтой лихорадки по программам ВОЗ", - сказал Чернов в эфире радиостанции "Эхо Москвы". "Опыт есть, и мы готовы работать с ВОЗ по мере того, как будут рассматриваться наши документы", - добавил Чернов.COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.Вакцина "КовиВак" – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Ранее сообщалось, что в основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке. Промышленное производство "КовиВака" официально началось 25 марта.
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Центр Чумакова направил заявку на участие вакцины "КовиВак" в COVAX
13:40 24.06.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкВакцинация от COVID-19 препаратом КовиВак
Вакцинация от COVID-19 препаратом КовиВак - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Центр Чумакова направил заявку на участие вакцины "КовиВак" в программе COVAX

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Центр имени Чумакова, разработавший вакцину от COVID-19 "КовиВак", направил заявку на свое участие в международной программе COVAX, сообщил директор по развитию центра Константин Чернов.
"Мы подали заявку в программу COVAX. У нас есть некоторый опыт, мы практически, в доковидные времена, единственные из производителей поставляли вакцину против желтой лихорадки по программам ВОЗ", - сказал Чернов в эфире радиостанции "Эхо Москвы". "Опыт есть, и мы готовы работать с ВОЗ по мере того, как будут рассматриваться наши документы", - добавил Чернов.
COVAX - международный механизм, запущенный ВОЗ совместно с Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI) и Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям, который поддерживает создание производственных мощностей и проводит закупки. Согласно условиям программы, страны с высоким уровнем доходов оплачивают приобретение вакцин, субсидируя тем самым так называемые финансируемые государства.
Вакцина "КовиВак" – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Ранее сообщалось, что в основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке. Промышленное производство "КовиВака" официально началось 25 марта.
 
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