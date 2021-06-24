https://ria.ru/20210624/kot-1738449332.html

Удивленный кот Федя из Ростова стал звездой соцсетей

Удивленный кот Федя из Ростова стал звездой соцсетей - РИА Новости, 24.06.2021

Удивленный кот Федя из Ростова стал звездой соцсетей

Домашний кот Федя из Ростовской области с вечно удивленными глазами стал героем десятка публикаций в зарубежных СМИ и продолжает набирать популярность в... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T15:46

2021-06-24T15:46

2021-06-24T15:46

кошки

ростовская область

ростов-на-дону

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/18/1738448523_0:89:864:575_1920x0_80_0_0_7541a4a6d36edb667d2de032b8aefc66.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Домашний кот Федя из Ростовской области с вечно удивленными глазами стал героем десятка публикаций в зарубежных СМИ и продолжает набирать популярность в соцсетях, рассказала РИА Новости хозяйка животного Наталья Жданова.По ее словам, несколько лет назад к ним во двор пришла кошка, по виду напоминающая породу "шотландская вислоухая", и осталась у них жить. Позже она родила двух котят, одного из которых они решили оставить. "Он с рождения был слабеньким, были проблемы с координацией, аллергия. Мы его еле откачали. И вот из этого котика и вырос наш Федя", - сказала Жданова.Сейчас коту уже почти два года, он здоров, только так и не научился лазать по деревьям. "По мере взросления у него наросли щечки и хохолок на лбу. Глаза близко посажены, и он всегда выглядит как удивленный. А когда чужие люди заходят, глаза у него еще больше от страха становятся", - отметила собеседница агентства. Внешность кота хозяевам казалась обычной, пока они не отправили его фотографии на конкурс "Самый длинный хвостик"."Организатор конкурса сказала, что кот очень необычный, и настояла, чтобы я выложила видео с ним в Tik Tok… Сейчас у нас там уже больше 70 тысяч подписчиков и еще около пяти тысяч в Instagram", - сказала она. Кроме того, публиковать историю о Феде начали зарубежные СМИ. "Вначале литовский журнал написал, потом американское издание, британское. В Японии появилась статья и в Германии о нас ролик сняли", - отметила Жданова.Что делать с такой неожиданной популярностью, она пока не решила. В ближайших планах - участие в программе на одном из федеральных каналов, куда их пригласили.

https://ria.ru/20200614/1572774534.html

https://ria.ru/20210514/koshki-1732021176.html

ростовская область

ростов-на-дону

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кошки, ростовская область, ростов-на-дону, общество