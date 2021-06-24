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Удивленный кот Федя из Ростова стал звездой соцсетей
Удивленный кот Федя из Ростова стал звездой соцсетей - РИА Новости, 24.06.2021
Удивленный кот Федя из Ростова стал звездой соцсетей
Домашний кот Федя из Ростовской области с вечно удивленными глазами стал героем десятка публикаций в зарубежных СМИ и продолжает набирать популярность в... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T15:46
2021-06-24T15:46
кошки
ростовская область
ростов-на-дону
общество
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Домашний кот Федя из Ростовской области с вечно удивленными глазами стал героем десятка публикаций в зарубежных СМИ и продолжает набирать популярность в соцсетях, рассказала РИА Новости хозяйка животного Наталья Жданова.По ее словам, несколько лет назад к ним во двор пришла кошка, по виду напоминающая породу "шотландская вислоухая", и осталась у них жить. Позже она родила двух котят, одного из которых они решили оставить. "Он с рождения был слабеньким, были проблемы с координацией, аллергия. Мы его еле откачали. И вот из этого котика и вырос наш Федя", - сказала Жданова.Сейчас коту уже почти два года, он здоров, только так и не научился лазать по деревьям. "По мере взросления у него наросли щечки и хохолок на лбу. Глаза близко посажены, и он всегда выглядит как удивленный. А когда чужие люди заходят, глаза у него еще больше от страха становятся", - отметила собеседница агентства. Внешность кота хозяевам казалась обычной, пока они не отправили его фотографии на конкурс "Самый длинный хвостик"."Организатор конкурса сказала, что кот очень необычный, и настояла, чтобы я выложила видео с ним в Tik Tok… Сейчас у нас там уже больше 70 тысяч подписчиков и еще около пяти тысяч в Instagram", - сказала она. Кроме того, публиковать историю о Феде начали зарубежные СМИ. "Вначале литовский журнал написал, потом американское издание, британское. В Японии появилась статья и в Германии о нас ролик сняли", - отметила Жданова.Что делать с такой неожиданной популярностью, она пока не решила. В ближайших планах - участие в программе на одном из федеральных каналов, куда их пригласили.
https://ria.ru/20200614/1572774534.html
https://ria.ru/20210514/koshki-1732021176.html
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кошки, ростовская область, ростов-на-дону, общество
Удивленный кот Федя из Ростова стал звездой соцсетей
15:46 24.06.2021
 
© РИА НовостиУдивленный кот Федя из Ростовской области
Удивленный кот Федя из Ростовской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости

Домашний кот Федя из Ростова с вечно удивленными глазами стал героем публикаций в соцсетях

Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн – РИА Новости, Юлия Насулина. Домашний кот Федя из Ростовской области с вечно удивленными глазами стал героем десятка публикаций в зарубежных СМИ и продолжает набирать популярность в соцсетях, рассказала РИА Новости хозяйка животного Наталья Жданова.
По ее словам, несколько лет назад к ним во двор пришла кошка, по виду напоминающая породу "шотландская вислоухая", и осталась у них жить. Позже она родила двух котят, одного из которых они решили оставить. "Он с рождения был слабеньким, были проблемы с координацией, аллергия. Мы его еле откачали. И вот из этого котика и вырос наш Федя", - сказала Жданова.
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Сейчас коту уже почти два года, он здоров, только так и не научился лазать по деревьям. "По мере взросления у него наросли щечки и хохолок на лбу. Глаза близко посажены, и он всегда выглядит как удивленный. А когда чужие люди заходят, глаза у него еще больше от страха становятся", - отметила собеседница агентства. Внешность кота хозяевам казалась обычной, пока они не отправили его фотографии на конкурс "Самый длинный хвостик".
"Организатор конкурса сказала, что кот очень необычный, и настояла, чтобы я выложила видео с ним в Tik Tok… Сейчас у нас там уже больше 70 тысяч подписчиков и еще около пяти тысяч в Instagram", - сказала она. Кроме того, публиковать историю о Феде начали зарубежные СМИ. "Вначале литовский журнал написал, потом американское издание, британское. В Японии появилась статья и в Германии о нас ролик сняли", - отметила Жданова.
Что делать с такой неожиданной популярностью, она пока не решила. В ближайших планах - участие в программе на одном из федеральных каналов, куда их пригласили.
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