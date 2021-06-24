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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738479525.html
Попова рассказала о выработке антител после вакцинации "Спутником Лайт"
Попова рассказала о выработке антител после вакцинации "Спутником Лайт" - РИА Новости, 24.06.2021
Попова рассказала о выработке антител после вакцинации "Спутником Лайт"
Антитела после вакцины "Спутник Лайт" появляются через 21 день, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T17:48
2021-06-24T18:04
распространение коронавируса
вакцина "спутник лайт"
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
здоровье - общество
российская академия наук
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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СОЧИ, 24 июн - РИА Новости. Антитела после вакцины "Спутник Лайт" появляются через 21 день, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."У нас есть новая вакцина "Спутник Лайт", для которой достаточно одной дозы, здесь схема немножко другая - нужно привиться и через 21 день, как говорит производитель, наступит выработка антител",- сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".Она отметила, что с остальными вакцинами после первой прививки в течение 42 дней человек еще не защищен, нужно очень бережно относиться к своему здоровью.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
https://ria.ru/20210616/antitela-1737157119.html
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вакцина "спутник лайт", вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, российская академия наук, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), россия
Попова рассказала о выработке антител после вакцинации "Спутником Лайт"
17:48 24.06.2021 (обновлено: 18:04 24.06.2021)
 
© Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) / Перейти в фотобанкУпаковка однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт"
Упаковка однокомпонентной вакцины Спутник Лайт
© Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)
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Попова заявила, что выработка антител после вакцинации "Спутником Лайт" наступает через 21 день

Читать ria.ru в
СОЧИ, 24 июн - РИА Новости. Антитела после вакцины "Спутник Лайт" появляются через 21 день, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"У нас есть новая вакцина "Спутник Лайт", для которой достаточно одной дозы, здесь схема немножко другая - нужно привиться и через 21 день, как говорит производитель, наступит выработка антител",- сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".
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Она отметила, что с остальными вакцинами после первой прививки в течение 42 дней человек еще не защищен, нужно очень бережно относиться к своему здоровью.
Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник Лайт"Вакцинация россиян от COVID-19Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаЗдоровье - ОбществоРоссийская академия наукФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Россия
 
 
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