https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738479525.html

Попова рассказала о выработке антител после вакцинации "Спутником Лайт"

Попова рассказала о выработке антител после вакцинации "Спутником Лайт" - РИА Новости, 24.06.2021

Попова рассказала о выработке антител после вакцинации "Спутником Лайт"

Антитела после вакцины "Спутник Лайт" появляются через 21 день, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T17:48

2021-06-24T17:48

2021-06-24T18:04

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вакцина "спутник лайт"

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анна попова

здоровье - общество

российская академия наук

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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СОЧИ, 24 июн - РИА Новости. Антитела после вакцины "Спутник Лайт" появляются через 21 день, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."У нас есть новая вакцина "Спутник Лайт", для которой достаточно одной дозы, здесь схема немножко другая - нужно привиться и через 21 день, как говорит производитель, наступит выработка антител",- сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".Она отметила, что с остальными вакцинами после первой прививки в течение 42 дней человек еще не защищен, нужно очень бережно относиться к своему здоровью.Вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах РФ. Минздрав России в августе 2020 года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Также в России созданы вакцины от COVID-19 - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

https://ria.ru/20210616/antitela-1737157119.html

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2021

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