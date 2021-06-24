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Туризм
https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738454772.html
Туроператоры заявили о шквале аннуляций туров на Кубань из-за ограничений
Туроператоры заявили о шквале аннуляций туров на Кубань из-за ограничений - РИА Новости, 24.06.2021
Туроператоры заявили о шквале аннуляций туров на Кубань из-за ограничений
Туроператоры фиксируют "шквал" запросов на аннулирование туров в Краснодарский край после заявления властей об ограничениях связанных с коронавирусной... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T16:08
2021-06-24T16:40
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Туроператоры фиксируют "шквал" запросов на аннулирование туров в Краснодарский край после заявления властей об ограничениях связанных с коронавирусной инфекцией, сообщила РИА Новости глава Ассоциация туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в четверг заявил о том, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации."Пока мы путешественникам рекомендуем такие запросы не доводить до аннуляции, надеемся на благоприятный исход дела и хотим увидеть документ, потому что непонятно, как будут проверять частный сектор или это коснется снова только отелей. Независимо от всех факторов, на наш взгляд, все это требует вмешательства на самом высоком уровне", - указала она.
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Туроператоры заявили о шквале аннуляций туров на Кубань из-за ограничений
16:08 24.06.2021 (обновлено: 16:40 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкДезинфекция пляжной зоны отдыха "Приморский" в Сочи
Дезинфекция пляжной зоны отдыха Приморский в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Туроператоры заявили о шквале аннуляций туров на Кубань после ввода ограничений из-за COVID-19

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Туроператоры фиксируют "шквал" запросов на аннулирование туров в Краснодарский край после заявления властей об ограничениях связанных с коронавирусной инфекцией, сообщила РИА Новости глава Ассоциация туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в четверг заявил о том, что для заселения в отели и гостиницы региона с 1 июля нужен отрицательный ПЦР-тест, либо документ, подтверждающий вакцинацию, а с 1 августа будут принимать гостей только с сертификатом о вакцинации.

"Буквально через полчаса после опубликования этого заявления пошел шквал запросов на аннуляцию. Это вызвало волну негатива и возмущения со стороны наших туристов", - сказала Ломидзе.

"Пока мы путешественникам рекомендуем такие запросы не доводить до аннуляции, надеемся на благоприятный исход дела и хотим увидеть документ, потому что непонятно, как будут проверять частный сектор или это коснется снова только отелей. Независимо от всех факторов, на наш взгляд, все это требует вмешательства на самом высоком уровне", - указала она.
Отдыхающие на пляже в Сочи - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
Вчера, 16:03Туризм
Туроператоры назвали ограничительные меры на Кубани концом летнего отдыха
 
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