https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738435552.html
В Индии зафиксировали первый случай смерти от штамма "дельта плюс"
В Индии зафиксировали первый случай смерти от штамма "дельта плюс" - РИА Новости, 24.06.2021
В Индии зафиксировали первый случай смерти от штамма "дельта плюс"
Индийский штат Мадхья-Прадеш сообщил о первой смерти человека, заболевшего штаммом коронавируса "дельта плюс". РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T14:47
2021-06-24T14:47
2021-06-24T16:48
распространение коронавируса
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здоровье - общество
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коронавирус covid-19
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июн — РИА Новости. Индийский штат Мадхья-Прадеш сообщил о первой смерти человека, заболевшего штаммом коронавируса "дельта плюс".Этот вариант является мутацией широко распространившегося штамма "дельта" (B.1.617.2). Ранее сообщалось, что в Индии выявили около 40 случаев заражения штаммом "дельта плюс". Индийский консорциум по геномике SARS-CoV-2 признал его "вариантом, вызывающим беспокойство". По мнению ученых, он обладает повышенной проницаемостью, более сильным связыванием с рецепторами клеток легких и возможным снижением ответа на моноклональные антитела."Надо отметить, что четыре из пяти человек, образцы которых были признаны положительными на вариант "дельта плюс", получили вакцину и теперь здоровы. Однако пациент, который не прошел вакцинацию, умер от вируса. Вот почему мы призываем всех пройти вакцинацию", — сообщил журналистам министр штата Вишвас Саранг.Как сообщил представитель местных властей, смерть заразившейся новым штаммом женщины произошла 23 мая, о ее заболевании штаммом "дельта плюс" стало известно после проведения анализов. Он отметил, что у мужа погибшей ранее был положительный результат на COVID-19 и позднее он получил обе дозы вакцины, а погибшая не была привита от коронавируса."Правительство следит за ситуацией. Было проведено отслеживание контактов для тех пациентов, которые оказались положительными по варианту "дельта плюс", и отчеты об их контактах являются отрицательными", — добавил Саранг.Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев заболевания коронавирусом. Согласно последним данным Минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия коронавируса, общее число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 30 миллионов, выздоровели более 29 миллионов, умерли более 391 тысячи, а число получающих лечение снизилось до 627 тысяч человек.
https://ria.ru/20210623/koronavirus-1738202425.html
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мадхья-прадеш, здоровье - общество, в мире, коронавирус covid-19, индия
В Индии зафиксировали первый случай смерти от штамма "дельта плюс"
14:47 24.06.2021 (обновлено: 16:48 24.06.2021)
Индия сообщила о первой смерти заболевшего штаммом коронавируса "дельта плюс"
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июн — РИА Новости.
Индийский штат Мадхья-Прадеш
сообщил о первой смерти человека, заболевшего штаммом коронавируса "дельта плюс".
Этот вариант является мутацией широко распространившегося штамма "дельта" (B.1.617.2). Ранее сообщалось, что в Индии
выявили около 40 случаев заражения штаммом "дельта плюс". Индийский консорциум по геномике SARS-CoV-2 признал его "вариантом, вызывающим беспокойство". По мнению ученых, он обладает повышенной проницаемостью, более сильным связыванием с рецепторами клеток легких и возможным снижением ответа на моноклональные антитела.
"Надо отметить, что четыре из пяти человек, образцы которых были признаны положительными на вариант "дельта плюс", получили вакцину и теперь здоровы. Однако пациент, который не прошел вакцинацию, умер от вируса. Вот почему мы призываем всех пройти вакцинацию", — сообщил журналистам министр штата Вишвас Саранг.
Как сообщил представитель местных властей, смерть заразившейся новым штаммом женщины произошла 23 мая, о ее заболевании штаммом "дельта плюс" стало известно после проведения анализов. Он отметил, что у мужа погибшей ранее был положительный результат на COVID-19 и позднее он получил обе дозы вакцины, а погибшая не была привита от коронавируса.
"Правительство следит за ситуацией. Было проведено отслеживание контактов для тех пациентов, которые оказались положительными по варианту "дельта плюс", и отчеты об их контактах являются отрицательными", — добавил Саранг.
Индия остается на втором месте в мире по числу выявленных случаев заболевания коронавирусом. Согласно последним данным Минздрава, всего с марта прошлого года, когда в стране началась пандемия коронавируса, общее число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 30 миллионов, выздоровели более 29 миллионов, умерли более 391 тысячи, а число получающих лечение снизилось до 627 тысяч человек.