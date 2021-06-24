https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738415396.html

В США заявили, что удалили из базы данных ранние образцы COVID-19

В США заявили, что удалили из базы данных ранние образцы COVID-19 - РИА Новости, 24.06.2021

В США заявили, что удалили из базы данных ранние образцы COVID-19

Ранние образцы коронавируса, обнаруженного в китайском городе Ухань, были удалены из ключевой научной базы данных США по запросу китайской стороны, пишет газета РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T13:28

2021-06-24T13:28

2021-06-24T13:28

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

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ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Ранние образцы коронавируса, обнаруженного в китайском городе Ухань, были удалены из ключевой научной базы данных США по запросу китайской стороны, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на заявление Национальных институтов здравоохранения (NIH).Как сообщает издание, ведомство подтвердило, что удалило геномные последовательности ранних образцов COVID-19 по требованию одного китайского ученого, который предоставил их тремя месяцами ранее. По данным NIH, запрос от китайского ученого поступил в июне 2020 года. Он попросил удалить данные, так как были обновлены и должны были быть опубликованы в другой базе данных. По его словам, он хотел избежать возможной путаницы, если сохранится старая версия."Представляющие (информацию) ученые имеют права на свои данные и могут потребовать их изъятия", - приводит издание заявление NIH.Ранее об удалении соответствующей информации из американской базы данных сообщил вирусолог из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле Джесси Блум. Он опубликовал информацию, согласно которой из базы данных исчезли геномные последовательности образцов вируса, собранных в китайском городе Ухань в январе и феврале 2020 года у пациентов, госпитализированных с COVID-19 или с подозрением на коронавирус.По словам Блума, некоторая удаленная информация все еще доступна в статье, опубликованной в специализированном журнале, но ученые обычно ищут геномные последовательности в основных базах данных, подобных той, которую ведут Национальные институты здравоохранения. Он добавил, что он смог найти удаленные данные после поиска их в интернете.Изъятые сведения вряд ли изменят нынешнее видение ученых по поводу первых недель пандемии в Ухане, пишет издание. Однако, по мнению Блума, удаление этих данных вызывает сомнения в прозрачности Китая в продолжающемся расследовании происхождения пандемии.ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения COVID – прямую передачу человеку от животного - эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала возможной версию, связанную с охлажденными продуктами.США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность выводами, содержащимися в докладе ВОЗ по итогам поездки группы международных экспертов, и подчеркнули необходимость проведения "прозрачного и независимого" расследования происхождения COVID-19.В последнее время вновь появились публикации СМИ и заявления западных стран о возможном лабораторном происхождении вируса. Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. Разведсообщество США допускает две версии происхождения вируса - при передаче человеку от животного и из лаборатории. Газета Times со ссылкой на источники сообщила, что разведка Великобритании теперь считает "возможной" утечку коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории. Комментируя эти публикации, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что выяснением происхождения COVID-19 должны заниматься ученые, а не спецслужбы.

https://ria.ru/20210531/koronavirus-1734897801.html

https://ria.ru/20210612/koronavirus-1736738839.html

https://ria.ru/20210205/koronavirus-1596175894.html

китай

ухань

сша

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