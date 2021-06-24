Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738415396.html
В США заявили, что удалили из базы данных ранние образцы COVID-19
В США заявили, что удалили из базы данных ранние образцы COVID-19 - РИА Новости, 24.06.2021
В США заявили, что удалили из базы данных ранние образцы COVID-19
Ранние образцы коронавируса, обнаруженного в китайском городе Ухань, были удалены из ключевой научной базы данных США по запросу китайской стороны, пишет газета РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T13:28
2021-06-24T13:28
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
nih
коронавирусы
воз
мид кнр
китай
ухань
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:506:2048:1658_1920x0_80_0_0_f6d61d12bfa559e86b28ce1336e79c7b.jpg
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Ранние образцы коронавируса, обнаруженного в китайском городе Ухань, были удалены из ключевой научной базы данных США по запросу китайской стороны, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на заявление Национальных институтов здравоохранения (NIH).Как сообщает издание, ведомство подтвердило, что удалило геномные последовательности ранних образцов COVID-19 по требованию одного китайского ученого, который предоставил их тремя месяцами ранее. По данным NIH, запрос от китайского ученого поступил в июне 2020 года. Он попросил удалить данные, так как были обновлены и должны были быть опубликованы в другой базе данных. По его словам, он хотел избежать возможной путаницы, если сохранится старая версия."Представляющие (информацию) ученые имеют права на свои данные и могут потребовать их изъятия", - приводит издание заявление NIH.Ранее об удалении соответствующей информации из американской базы данных сообщил вирусолог из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле Джесси Блум. Он опубликовал информацию, согласно которой из базы данных исчезли геномные последовательности образцов вируса, собранных в китайском городе Ухань в январе и феврале 2020 года у пациентов, госпитализированных с COVID-19 или с подозрением на коронавирус.По словам Блума, некоторая удаленная информация все еще доступна в статье, опубликованной в специализированном журнале, но ученые обычно ищут геномные последовательности в основных базах данных, подобных той, которую ведут Национальные институты здравоохранения. Он добавил, что он смог найти удаленные данные после поиска их в интернете.Изъятые сведения вряд ли изменят нынешнее видение ученых по поводу первых недель пандемии в Ухане, пишет издание. Однако, по мнению Блума, удаление этих данных вызывает сомнения в прозрачности Китая в продолжающемся расследовании происхождения пандемии.ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения COVID – прямую передачу человеку от животного - эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала возможной версию, связанную с охлажденными продуктами.США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность выводами, содержащимися в докладе ВОЗ по итогам поездки группы международных экспертов, и подчеркнули необходимость проведения "прозрачного и независимого" расследования происхождения COVID-19.В последнее время вновь появились публикации СМИ и заявления западных стран о возможном лабораторном происхождении вируса. Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. Разведсообщество США допускает две версии происхождения вируса - при передаче человеку от животного и из лаборатории. Газета Times со ссылкой на источники сообщила, что разведка Великобритании теперь считает "возможной" утечку коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории. Комментируя эти публикации, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что выяснением происхождения COVID-19 должны заниматься ученые, а не спецслужбы.
https://ria.ru/20210531/koronavirus-1734897801.html
https://ria.ru/20210612/koronavirus-1736738839.html
https://ria.ru/20210205/koronavirus-1596175894.html
китай
ухань
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569869806_0:314:2048:1850_1920x0_80_0_0_5c53aa7dd3ddedb7ba632dc15bc9b68b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, nih, коронавирусы, воз, мид кнр, китай, ухань, сша, в мире
В США заявили, что удалили из базы данных ранние образцы COVID-19
13:28 24.06.2021
 
© Depositphotos / viz-archКоронавирус COVID-19
Коронавирус COVID-19 - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© Depositphotos / viz-arch

В США заявили, что удалили из базы данных ранние образцы COVID-19 по запросу китайского ученого

Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Ранние образцы коронавируса, обнаруженного в китайском городе Ухань, были удалены из ключевой научной базы данных США по запросу китайской стороны, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на заявление Национальных институтов здравоохранения (NIH).
Как сообщает издание, ведомство подтвердило, что удалило геномные последовательности ранних образцов COVID-19 по требованию одного китайского ученого, который предоставил их тремя месяцами ранее. По данным NIH, запрос от китайского ученого поступил в июне 2020 года. Он попросил удалить данные, так как были обновлены и должны были быть опубликованы в другой базе данных. По его словам, он хотел избежать возможной путаницы, если сохранится старая версия.
Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь - РИА Новости, 1920, 31.05.2021
31 мая, 12:02Распространение коронавируса
Китай ответил на сообщения о лабораторном происхождении коронавируса
"Представляющие (информацию) ученые имеют права на свои данные и могут потребовать их изъятия", - приводит издание заявление NIH.
Ранее об удалении соответствующей информации из американской базы данных сообщил вирусолог из Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле Джесси Блум. Он опубликовал информацию, согласно которой из базы данных исчезли геномные последовательности образцов вируса, собранных в китайском городе Ухань в январе и феврале 2020 года у пациентов, госпитализированных с COVID-19 или с подозрением на коронавирус.
По словам Блума, некоторая удаленная информация все еще доступна в статье, опубликованной в специализированном журнале, но ученые обычно ищут геномные последовательности в основных базах данных, подобных той, которую ведут Национальные институты здравоохранения. Он добавил, что он смог найти удаленные данные после поиска их в интернете.
Изъятые сведения вряд ли изменят нынешнее видение ученых по поводу первых недель пандемии в Ухане, пишет издание. Однако, по мнению Блума, удаление этих данных вызывает сомнения в прозрачности Китая в продолжающемся расследовании происхождения пандемии.
Летучая мышь - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
12 июня, 12:05Распространение коронавируса
У летучих мышей в Китае обнаружили новые коронавирусы
ВОЗ в марте опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в город Ухань для выявления происхождения коронавируса, в котором те назвали утечку COVID-19 из лаборатории "крайне маловероятной". Также в докладе говорится, что коронавирус нового типа, вероятнее всего, передался человеку от летучих мышей через другое животное. Другую версию происхождения COVID – прямую передачу человеку от животного - эксперты внесли в список гипотез "от возможных до вероятных". Миссия ВОЗ также назвала возможной версию, связанную с охлажденными продуктами.
США и еще 13 стран опубликовали совместное заявление, в котором выразили озабоченность выводами, содержащимися в докладе ВОЗ по итогам поездки группы международных экспертов, и подчеркнули необходимость проведения "прозрачного и независимого" расследования происхождения COVID-19.
В последнее время вновь появились публикации СМИ и заявления западных стран о возможном лабораторном происхождении вируса. Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. Разведсообщество США допускает две версии происхождения вируса - при передаче человеку от животного и из лаборатории. Газета Times со ссылкой на источники сообщила, что разведка Великобритании теперь считает "возможной" утечку коронавируса SARS-CoV-2 из лаборатории. Комментируя эти публикации, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что выяснением происхождения COVID-19 должны заниматься ученые, а не спецслужбы.
Рост числа локальных видов летучих мышей по сравнению с началом XX века. Увеличенная область — вероятная зона происхождения переносимого летучими мышами вируса — предка SARS-CoV-2
5 февраля, 15:00Наука
Ученые выяснили, почему коронавирус возник именно в Китае
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19NIHКоронавирусыВОЗМИД КНРКитайУханьСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:38Эксперт считает, что штамм "дельта" станет доминирующим в мире
08:28Эксперты подсказали студентам десять идей подработки летом
08:15Режим ЧС ввели в районе Приморья из-за вспышки африканской чумы свиней
08:03Байден объявил режим ЧС во Флориде после обрушения многоэтажного дома
08:00Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 36 в Москве в пятницу
07:42В Москве продлили часы работы центров вакцинации в поликлиниках
07:38В Хабаровском крае приостановили вакцинацию из-за высокого спроса
07:20Археологи обнаружили в Крыму раннехристианский склеп IV-VII веков
07:16СМИ сообщило о гибели трех человек при стрельбе на пляже в Мексике
07:09Телефонные мошенники стали чаще притворяться сотрудниками органов
06:44Подросткам, попавшим в ДТП в Крыму, не понадобилась госпитализация
06:39В Красноярском крае неизвестный ранил водителя скорой помощи
06:36Болгарская делегация в Крыму пожаловалась на неудобства из-за санкций
06:33В Севастополе назвали возможную причину всплеска заболевших COVID-19
06:15Трутнев заявил о возможности обязательной вакцинации для участников ВЭФ
06:12Глава болгарской делегации назвал Крым законной частью России
05:56ВОЗ: штамм "дельта" в два раза заразнее изначального коронавируса
05:42Суд арестовал гендиректора фирмы, работавшей на космодроме Восточный
05:34Посольство России ответило на заявления Пентагона по британскому эсминцу
05:28В Китае 18 человек погибли при пожаре в центре боевых искусств
Лента новостейМолния