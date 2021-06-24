https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738394109.html

Оперштаб Москвы назвал условие для приостановки действия QR-кода

Оперштаб Москвы назвал условие для приостановки действия QR-кода - РИА Новости, 24.06.2021

Оперштаб Москвы назвал условие для приостановки действия QR-кода

Действие QR-кода может быть приостановлено, если человек заболел коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T11:55

2021-06-24T11:55

2021-06-24T11:55

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

москва

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Действие QR-кода может быть приостановлено, если человек заболел коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Уточняется, что для всех заведений используется один QR-код. Срок действия QR-кода указан на самом QR-коде.Предъявлять QR-код на входе в заведение общественного питания и массовое мероприятие необходимо с 28 июня. С 25 июня стартует выдача региональных QR-кодов. При этом QR-коды, полученные на портале госуслуг в приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус" до 25 июня и после также являются действительными.

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий 2021-06-24T11:55 true PT1M05S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, общество