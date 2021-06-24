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Оперштаб Москвы назвал условие для приостановки действия QR-кода
Оперштаб Москвы назвал условие для приостановки действия QR-кода - РИА Новости, 24.06.2021
Оперштаб Москвы назвал условие для приостановки действия QR-кода
Действие QR-кода может быть приостановлено, если человек заболел коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T11:55
2021-06-24T11:55
2021-06-24T11:55
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Действие QR-кода может быть приостановлено, если человек заболел коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.Уточняется, что для всех заведений используется один QR-код. Срок действия QR-кода указан на самом QR-коде.Предъявлять QR-код на входе в заведение общественного питания и массовое мероприятие необходимо с 28 июня. С 25 июня стартует выдача региональных QR-кодов. При этом QR-коды, полученные на портале госуслуг в приложении "Госуслуги СТОП Коронавирус" до 25 июня и после также являются действительными.
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Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий
Как получить QR-код для посещения ресторанов и массовых мероприятий
2021-06-24T11:55
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РИА Новости
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коронавирус в россии, здоровье - общество, москва, общество
Оперштаб Москвы назвал условие для приостановки действия QR-кода
Оперштаб Москвы: действие QR-кода может быть приостановлено, если человек заболел COVID-19