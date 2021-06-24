https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738391570.html

Оперштаб: человек не получит QR-код без факта болезни COVID-19 в регистре

Оперштаб: человек не получит QR-код без факта болезни COVID-19 в регистре - РИА Новости, 24.06.2021

Оперштаб: человек не получит QR-код без факта болезни COVID-19 в регистре

Если человек не обращался к врачу или переболел бессимптомно, факт его болезни не зафиксирован в регистре, получить QR-код он не сможет, сообщили в оперативном... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T11:45

2021-06-24T11:45

2021-06-24T11:55

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Если человек не обращался к врачу или переболел бессимптомно, факт его болезни не зафиксирован в регистре, получить QR-код он не сможет, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."Если человек не обращался к врачу или переболел бессимптомно, факт его болезни не зафиксирован в регистре, получить QR-код он не сможет", - сообщили в штабе.Также там добавили, что если человек болел не в Москве, или наблюдался в частном, федеральном или ведомственном учреждении города, а также у него нет московского полиса ОМС или прикрепления к московской поликлинике, то он может воспользоваться сервисом для получения QR-кода на портале mos.ru по ссылке immune.mos.ru, который начнет работать 25 июня."После заполнения специальной формы ваши данные будут сверены с региональным и федеральным регистром заболевших, и при наличии информации о вашем заболевании - QR-код будет сгенерирован. Если ваши данные не будут найдены - необходимо обратиться в ту медицинскую организацию, в которой вы наблюдались, для проверки внесения ваших данных в регистр переболевших", - добавили в штабе.

https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738385633.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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