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Оперштаб: человек не получит QR-код без факта болезни COVID-19 в регистре
Оперштаб: человек не получит QR-код без факта болезни COVID-19 в регистре - РИА Новости, 24.06.2021
Оперштаб: человек не получит QR-код без факта болезни COVID-19 в регистре
Если человек не обращался к врачу или переболел бессимптомно, факт его болезни не зафиксирован в регистре, получить QR-код он не сможет, сообщили в оперативном... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T11:45
2021-06-24T11:45
2021-06-24T11:55
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Если человек не обращался к врачу или переболел бессимптомно, факт его болезни не зафиксирован в регистре, получить QR-код он не сможет, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."Если человек не обращался к врачу или переболел бессимптомно, факт его болезни не зафиксирован в регистре, получить QR-код он не сможет", - сообщили в штабе.Также там добавили, что если человек болел не в Москве, или наблюдался в частном, федеральном или ведомственном учреждении города, а также у него нет московского полиса ОМС или прикрепления к московской поликлинике, то он может воспользоваться сервисом для получения QR-кода на портале mos.ru по ссылке immune.mos.ru, который начнет работать 25 июня."После заполнения специальной формы ваши данные будут сверены с региональным и федеральным регистром заболевших, и при наличии информации о вашем заболевании - QR-код будет сгенерирован. Если ваши данные не будут найдены - необходимо обратиться в ту медицинскую организацию, в которой вы наблюдались, для проверки внесения ваших данных в регистр переболевших", - добавили в штабе.
https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738385633.html
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москва, коронавирус в россии, здоровье - общество, вакцинация, общество
Оперштаб: человек не получит QR-код без факта болезни COVID-19 в регистре
11:45 24.06.2021 (обновлено: 11:55 24.06.2021)
В Оперштабе заявили, что человек не сможет получить QR-код без зарегистрированной болезни COVID
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости.
Если человек не обращался к врачу или переболел бессимптомно, факт его болезни не зафиксирован в регистре, получить QR-код он не сможет, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве
.
"Если человек не обращался к врачу или переболел бессимптомно, факт его болезни не зафиксирован в регистре, получить QR-код он не сможет", - сообщили в штабе.
Также там добавили, что если человек болел не в Москве, или наблюдался в частном, федеральном или ведомственном учреждении города, а также у него нет московского полиса ОМС или прикрепления к московской поликлинике, то он может воспользоваться сервисом для получения QR-кода на портале mos.ru по ссылке immune.mos.ru, который начнет работать 25 июня.
"После заполнения специальной формы ваши данные будут сверены с региональным и федеральным регистром заболевших, и при наличии информации о вашем заболевании - QR-код будет сгенерирован. Если ваши данные не будут найдены - необходимо обратиться в ту медицинскую организацию, в которой вы наблюдались, для проверки внесения ваших данных в регистр переболевших", - добавили в штабе.