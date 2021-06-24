https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738385633.html

Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу

Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу - РИА Новости, 24.06.2021

Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Северной Осетии - 0,07%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T11:18

2021-06-24T11:18

2021-06-24T11:18

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

республика ингушетия

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Северной Осетии - 0,07%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Северная Осетия-Алания - 0,07%, 2. Карачаево-Черкесская Республика - 0,09%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Ингушетия - 0,1%", - говорится в сообщении.

республика ингушетия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, здоровье - общество, республика ингушетия, общество