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Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу
Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу - РИА Новости, 24.06.2021
Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Северной Осетии - 0,07%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T11:18
2021-06-24T11:18
2021-06-24T11:18
распространение коронавируса
коронавирус в россии
здоровье - общество
республика ингушетия
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Северной Осетии - 0,07%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Северная Осетия-Алания - 0,07%, 2. Карачаево-Черкесская Республика - 0,09%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Ингушетия - 0,1%", - говорится в сообщении.
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коронавирус в россии, здоровье - общество, республика ингушетия, общество
Назван регион с наименьшим приростом по коронавирусу
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки в Северной Осетии