https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738384959.html

В Москве выявили 8598 новых случаев COVID-19

В Москве выявили 8598 новых случаев COVID-19 - РИА Новости, 24.06.2021

В Москве выявили 8598 новых случаев COVID-19

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 8598, Подмосковье — 2308, Санкт-Петербурге — 1143, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T11:17

2021-06-24T11:17

2021-06-24T11:17

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве — 8598, Подмосковье — 2308, Санкт-Петербурге — 1143, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1 Москва 8598, 2 Московская область 2308, 3 Санкт-Петербург 1143", — говорится в сообщении.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество