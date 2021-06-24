https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738360576.html

Томская область продлила ограничения по коронавирусу

Томская область продлила ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 24.06.2021

Томская область продлила ограничения по коронавирусу

Власти Томской области приняли решение продлить режим ограничений для противодействия распространению коронавируса сразу до 1 октября текущего года, сообщает в... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T08:45

2021-06-24T08:45

2021-06-24T08:45

распространение коронавируса

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

татьяна голикова

томская область

общество

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НОВОСИБИРСК, 24 июн – РИА Новости. Власти Томской области приняли решение продлить режим ограничений для противодействия распространению коронавируса сразу до 1 октября текущего года, сообщает в четверг обладминистрация."Эпидситуация в Томской области одна из самых благополучных, однако и у нас в июне отмечается рост заболеваний СOVID-19, совпавший с ОРВИ. Нас тревожат даже несколько десятков случаев коронавируса, регистрируемых в сутки", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Сергея Жвачкина.Глава Томской области отметил, что индийского штамма в регионе нет, однако выявляется британский, которым болеет преимущественно молодежь 20-40 лет."И, конечно, на этом фоне ни о каком смягчении режима не может быть и речи. Штаб принимает решение продлить действующий режим ограничений до 1 октября. К этому времени мы рассчитываем достичь коллективного иммунитета, завершив массовую вакцинацию", - сказал Жвачкин.Глава региона отметил, что Минздрав России выполнил поручение вице-премьера Татьяны Голиковой, и в среду в регион пришла партия вакцины "Спутник V", достаточная, чтобы ликвидировать имеющуюся очередь.Жвачкин подчеркнул, что планов проведения обязательной вакцинации и введения дополнительных ограничений в регионе нет.

https://ria.ru/20210624/vaktsinatsiya-1738354216.html

https://ria.ru/20210623/vyigrysh-1738330905.html

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коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, татьяна голикова, томская область, общество