https://ria.ru/20210624/koronavirus-1738360576.html
Томская область продлила ограничения по коронавирусу
Томская область продлила ограничения по коронавирусу - РИА Новости, 24.06.2021
Томская область продлила ограничения по коронавирусу
Власти Томской области приняли решение продлить режим ограничений для противодействия распространению коронавируса сразу до 1 октября текущего года, сообщает в... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T08:45
2021-06-24T08:45
2021-06-24T08:45
распространение коронавируса
коронавирус в россии
россия
здоровье - общество
татьяна голикова
томская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737436477_0:371:2884:1993_1920x0_80_0_0_def87b6c4d6af407df7162a96f0242a8.jpg
НОВОСИБИРСК, 24 июн – РИА Новости. Власти Томской области приняли решение продлить режим ограничений для противодействия распространению коронавируса сразу до 1 октября текущего года, сообщает в четверг обладминистрация."Эпидситуация в Томской области одна из самых благополучных, однако и у нас в июне отмечается рост заболеваний СOVID-19, совпавший с ОРВИ. Нас тревожат даже несколько десятков случаев коронавируса, регистрируемых в сутки", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Сергея Жвачкина.Глава Томской области отметил, что индийского штамма в регионе нет, однако выявляется британский, которым болеет преимущественно молодежь 20-40 лет."И, конечно, на этом фоне ни о каком смягчении режима не может быть и речи. Штаб принимает решение продлить действующий режим ограничений до 1 октября. К этому времени мы рассчитываем достичь коллективного иммунитета, завершив массовую вакцинацию", - сказал Жвачкин.Глава региона отметил, что Минздрав России выполнил поручение вице-премьера Татьяны Голиковой, и в среду в регион пришла партия вакцины "Спутник V", достаточная, чтобы ликвидировать имеющуюся очередь.Жвачкин подчеркнул, что планов проведения обязательной вакцинации и введения дополнительных ограничений в регионе нет.
https://ria.ru/20210624/vaktsinatsiya-1738354216.html
https://ria.ru/20210623/vyigrysh-1738330905.html
россия
томская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737436477_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_046c52197a5695c313df3a2ec72b1ca7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, татьяна голикова, томская область, общество
Томская область продлила ограничения по коронавирусу
Томская область до 1 октября продлила режим ограничений по коронавирусу
НОВОСИБИРСК, 24 июн – РИА Новости.
Власти Томской области
приняли решение продлить режим ограничений для противодействия распространению коронавируса сразу до 1 октября текущего года, сообщает в четверг обладминистрация.
"Эпидситуация в Томской области одна из самых благополучных, однако и у нас в июне отмечается рост заболеваний СOVID-19, совпавший с ОРВИ. Нас тревожат даже несколько десятков случаев коронавируса, регистрируемых в сутки", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Сергея Жвачкина.
Глава Томской области отметил, что индийского штамма в регионе нет, однако выявляется британский, которым болеет преимущественно молодежь 20-40 лет.
"И, конечно, на этом фоне ни о каком смягчении режима не может быть и речи. Штаб принимает решение продлить действующий режим ограничений до 1 октября. К этому времени мы рассчитываем достичь коллективного иммунитета, завершив массовую вакцинацию", - сказал Жвачкин.
Глава региона отметил, что Минздрав России
выполнил поручение вице-премьера Татьяны Голиковой
, и в среду в регион пришла партия вакцины "Спутник V", достаточная, чтобы ликвидировать имеющуюся очередь.
Жвачкин подчеркнул, что планов проведения обязательной вакцинации и введения дополнительных ограничений в регионе нет.