Вакцинированным пассажирам не понадобится ПЦР-тест для въезда в Египет
Вакцинированным пассажирам не понадобится ПЦР-тест для въезда в Египет
КАИР, 24 июн – РИА Новости. Египетские власти не будут требовать от привитых от коронавируса пассажиров ПЦР-тест, если они прибывают из не затронутых новыми штаммами коронавируса стран, говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе авиакомпании Egypt Air.
"У пассажиров, прибывающих с документом о вакцинации из стран, не попавших под влияние мутаций коронавируса, проверяется свидетельство о вакцинации. Принимаются свидетельства без исправлений от руки и содержащие QR-код после проверки органа, выдавшего документ", - говорится в сообщении авиакомпании, которая ссылается на директиву египетского минздрава.
Принимаются документы о вакцинации вакцинами, одобренными ВОЗ и египетским Управлением по лекарствам, в том числе препаратами "Спутник V", Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac. С момента второй прививки должно пройти 14 суток. В случае с вакциной Johnson&Johnson должно пройти 14 суток после прививки.
При этом вакцинированным пассажирам, прибывающим из стран, где зафиксированы мутации коронавируса - из Индии, Бангладеш, Пакистана, Бутана, Мьянмы, Непала, Вьетнама, Шри-Ланки, Бразилии, - нужно предоставить свидетельство о вакцинации, а также сдать экспресс-тест на коронавирус ID Now Covid. В случае положительного результата пассажир обязан сдать ПЦР-тест в аэропорту прибытия. Если ПЦР-тест также окажется положительным, то пассажира госпитализируют в больницу.
Что касается непривитых от коронавируса пассажиров, то для них требования прежние: необходимо предоставить результаты ПЦР-теста, проведенного менее чем за 72 часа до вылета. Данное требование не касается детей младше шести лет.
По данным на вечер вторника, в Египте зафиксированы более 206 тысяч случаев коронавируса с начала пандемии, скончались более 15 тысяч человек.