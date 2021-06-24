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Туризм
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Вакцинированным пассажирам не понадобится ПЦР-тест для въезда в Египет
Вакцинированным пассажирам не понадобится ПЦР-тест для въезда в Египет - РИА Новости, 24.06.2021
Вакцинированным пассажирам не понадобится ПЦР-тест для въезда в Египет
Египетские власти не будут требовать от привитых от коронавируса пассажиров ПЦР-тест, если они прибывают из не затронутых новыми штаммами коронавируса стран,... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T01:32
2021-06-24T01:32
туризм
коронавирус covid-19
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в мире
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КАИР, 24 июн – РИА Новости. Египетские власти не будут требовать от привитых от коронавируса пассажиров ПЦР-тест, если они прибывают из не затронутых новыми штаммами коронавируса стран, говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе авиакомпании Egypt Air.Принимаются документы о вакцинации вакцинами, одобренными ВОЗ и египетским Управлением по лекарствам, в том числе препаратами "Спутник V", Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac. С момента второй прививки должно пройти 14 суток. В случае с вакциной Johnson&amp;Johnson должно пройти 14 суток после прививки.При этом вакцинированным пассажирам, прибывающим из стран, где зафиксированы мутации коронавируса - из Индии, Бангладеш, Пакистана, Бутана, Мьянмы, Непала, Вьетнама, Шри-Ланки, Бразилии, - нужно предоставить свидетельство о вакцинации, а также сдать экспресс-тест на коронавирус ID Now Covid. В случае положительного результата пассажир обязан сдать ПЦР-тест в аэропорту прибытия. Если ПЦР-тест также окажется положительным, то пассажира госпитализируют в больницу.Что касается непривитых от коронавируса пассажиров, то для них требования прежние: необходимо предоставить результаты ПЦР-теста, проведенного менее чем за 72 часа до вылета. Данное требование не касается детей младше шести лет.По данным на вечер вторника, в Египте зафиксированы более 206 тысяч случаев коронавируса с начала пандемии, скончались более 15 тысяч человек.
https://radiosputnik.ria.ru/20210611/egipet-1736638750.html
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коронавирус covid-19, egypt air, египет, в мире
Вакцинированным пассажирам не понадобится ПЦР-тест для въезда в Египет
01:32 24.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСамолет в небе над Шарм-эль-Шейхом
Самолет в небе над Шарм-эль-Шейхом - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Вакцинированным пассажирам не понадобится ПЦР-тест для въезда в Египет

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КАИР, 24 июн – РИА Новости. Египетские власти не будут требовать от привитых от коронавируса пассажиров ПЦР-тест, если они прибывают из не затронутых новыми штаммами коронавируса стран, говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе авиакомпании Egypt Air.
"У пассажиров, прибывающих с документом о вакцинации из стран, не попавших под влияние мутаций коронавируса, проверяется свидетельство о вакцинации. Принимаются свидетельства без исправлений от руки и содержащие QR-код после проверки органа, выдавшего документ", - говорится в сообщении авиакомпании, которая ссылается на директиву египетского минздрава.
Принимаются документы о вакцинации вакцинами, одобренными ВОЗ и египетским Управлением по лекарствам, в том числе препаратами "Спутник V", Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac. С момента второй прививки должно пройти 14 суток. В случае с вакциной Johnson&Johnson должно пройти 14 суток после прививки.
При этом вакцинированным пассажирам, прибывающим из стран, где зафиксированы мутации коронавируса - из Индии, Бангладеш, Пакистана, Бутана, Мьянмы, Непала, Вьетнама, Шри-Ланки, Бразилии, - нужно предоставить свидетельство о вакцинации, а также сдать экспресс-тест на коронавирус ID Now Covid. В случае положительного результата пассажир обязан сдать ПЦР-тест в аэропорту прибытия. Если ПЦР-тест также окажется положительным, то пассажира госпитализируют в больницу.
Что касается непривитых от коронавируса пассажиров, то для них требования прежние: необходимо предоставить результаты ПЦР-теста, проведенного менее чем за 72 часа до вылета. Данное требование не касается детей младше шести лет.
По данным на вечер вторника, в Египте зафиксированы более 206 тысяч случаев коронавируса с начала пандемии, скончались более 15 тысяч человек.
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