https://ria.ru/20210624/koronavirs-1738390771.html
Получить QR-код можно только после вакцинации, заявили в оперштабе Москвы
Получить QR-код можно только после вакцинации, заявили в оперштабе Москвы - РИА Новости, 24.06.2021
Получить QR-код можно только после вакцинации, заявили в оперштабе Москвы
Получить QR-код для доступа в заведения общепита Москвы можно по итогам вакцинации только одной из зарегистрированных на территории РФ вакцин, сообщает... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T11:40
2021-06-24T11:40
2021-06-24T11:46
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
россия
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737689756_0:0:3164:1779_1920x0_80_0_0_e9151932be2fd7120ac1610586a16e69.jpg
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Получить QR-код для доступа в заведения общепита Москвы можно по итогам вакцинации только одной из зарегистрированных на территории РФ вакцин, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."Получить QR-код можно по итогам вакцинации только одной из зарегистрированных на территории РФ вакцин. В случае, если гражданин вакцинирован в другом государстве другой вакциной, он может сдать ПЦР-тест для получения QR-кода", - сообщает штаб, отвечая на вопрос, является ли вакцина иностранного государства основанием для получения QR-кода и как действовать, если гражданин вакцинирован в другом государстве.
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/13/1737689756_35:0:2766:2048_1920x0_80_0_0_d3f487abf54abd914db7a63f7c7c9b9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вакцинация россиян от covid-19, россия, москва, общество
Получить QR-код можно только после вакцинации, заявили в оперштабе Москвы
11:40 24.06.2021 (обновлено: 11:46 24.06.2021)
Получить QR-код можно только после прививки одной из зарегистрированных в России вакцин