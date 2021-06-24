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Получить QR-код можно только после вакцинации, заявили в оперштабе Москвы

Получить QR-код можно только после вакцинации, заявили в оперштабе Москвы - РИА Новости, 24.06.2021

Получить QR-код можно только после вакцинации, заявили в оперштабе Москвы

Получить QR-код для доступа в заведения общепита Москвы можно по итогам вакцинации только одной из зарегистрированных на территории РФ вакцин, сообщает... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T11:40

2021-06-24T11:40

2021-06-24T11:46

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

россия

москва

общество

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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Получить QR-код для доступа в заведения общепита Москвы можно по итогам вакцинации только одной из зарегистрированных на территории РФ вакцин, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице."Получить QR-код можно по итогам вакцинации только одной из зарегистрированных на территории РФ вакцин. В случае, если гражданин вакцинирован в другом государстве другой вакциной, он может сдать ПЦР-тест для получения QR-кода", - сообщает штаб, отвечая на вопрос, является ли вакцина иностранного государства основанием для получения QR-кода и как действовать, если гражданин вакцинирован в другом государстве.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, россия, москва, общество