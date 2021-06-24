https://ria.ru/20210624/kommenty-1738394890.html

"Путин вновь победил". Французы осудили инцидент с британским эсминцем

"Путин вновь победил". Французы осудили инцидент с британским эсминцем - РИА Новости, 24.06.2021

"Путин вновь победил". Французы осудили инцидент с британским эсминцем

Читатели французской газеты Le Figaro возмутились вторжением британского эсминца Defender в российские территориальные воды. РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T11:59

2021-06-24T11:59

2021-06-24T11:59

инцидент с британским эсминцем у крыма

россия

минобороны великобритании

су-24м

великобритания

сша

украина

безопасность

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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro возмутились вторжением британского эсминца Defender в российские территориальные воды.Прежде всего многие комментаторы не согласились с информацией издания о том, что корабль ВМС Британии пересек границу Украины, а не России. "Эта территория принадлежит России!", – написала Cororleva.Некоторые читатели связали отправку британского эсминца с прошедшей встречей лидеров России и США."Этот инцидент продемонстрировал недовольство английских вассалов недавним саммитом Путина и Байдена <…> хочется верить, что предупредительных выстрелов было достаточно, так как красные линии теперь будут проверяться систематически", – считает один из комментаторов. "Что британские судна вообще забыли у российских берегов?", – задался вопросом Geopolitis.В свою очередь, комментатор под ником fauteavoltaire расценивает подобные действия Британии как часть совместных учений с США.Читатель под ником Arnold Mazirat напомнил, что британцы враждебно настроены против русских еще с XIX века."В результате этого инцидента они стыдливо опустили глаза и быстро покинули чужую территорию <…> Путин вновь победил!", – заключил другой пользователь. Ранее Минобороны России заявило, что эсминец ВМС Британии Defender пересек границу и вошел на три километра во внутренние воды в районе мыса Фиолент (Крым). После того, как российский пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца, он покинул территорию страны. Минобороны Великобритании заявило, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины, предупредительных выстрелов не было.

https://ria.ru/20210624/video-1738368207.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210623/minonosets-1738304402.html

https://ria.ru/20210623/esminets-1738261770.html

россия

великобритания

сша

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, минобороны великобритании, су-24м, великобритания, сша, украина, безопасность