https://ria.ru/20210624/kommenty-1738394890.html
"Путин вновь победил". Французы осудили инцидент с британским эсминцем
"Путин вновь победил". Французы осудили инцидент с британским эсминцем - РИА Новости, 24.06.2021
"Путин вновь победил". Французы осудили инцидент с британским эсминцем
Читатели французской газеты Le Figaro возмутились вторжением британского эсминца Defender в российские территориальные воды. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T11:59
2021-06-24T11:59
2021-06-24T11:59
инцидент с британским эсминцем у крыма
россия
минобороны великобритании
су-24м
великобритания
сша
украина
безопасность
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro возмутились вторжением британского эсминца Defender в российские территориальные воды.Прежде всего многие комментаторы не согласились с информацией издания о том, что корабль ВМС Британии пересек границу Украины, а не России. "Эта территория принадлежит России!", – написала Cororleva.Некоторые читатели связали отправку британского эсминца с прошедшей встречей лидеров России и США."Этот инцидент продемонстрировал недовольство английских вассалов недавним саммитом Путина и Байдена <…> хочется верить, что предупредительных выстрелов было достаточно, так как красные линии теперь будут проверяться систематически", – считает один из комментаторов. "Что британские судна вообще забыли у российских берегов?", – задался вопросом Geopolitis.В свою очередь, комментатор под ником fauteavoltaire расценивает подобные действия Британии как часть совместных учений с США.Читатель под ником Arnold Mazirat напомнил, что британцы враждебно настроены против русских еще с XIX века."В результате этого инцидента они стыдливо опустили глаза и быстро покинули чужую территорию <…> Путин вновь победил!", – заключил другой пользователь. Ранее Минобороны России заявило, что эсминец ВМС Британии Defender пересек границу и вошел на три километра во внутренние воды в районе мыса Фиолент (Крым). После того, как российский пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца, он покинул территорию страны. Минобороны Великобритании заявило, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины, предупредительных выстрелов не было.
https://ria.ru/20210624/video-1738368207.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210623/minonosets-1738304402.html
https://ria.ru/20210623/esminets-1738261770.html
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инцидент с британским эсминцем у крыма, россия, минобороны великобритании, су-24м, великобритания, сша, украина, безопасность
"Путин вновь победил". Французы осудили инцидент с британским эсминцем
Читатели газеты Le Figaro заявили о победе России в ситуации с британским эсминцем Defender
МОСКВА, 24 июн – РИА Новости.
Читатели французской газеты Le Figaro
возмутились вторжением британского эсминца Defender в российские территориальные воды.
Прежде всего многие комментаторы не согласились с информацией издания о том, что корабль ВМС Британии пересек границу Украины
, а не России.
"Эта территория принадлежит России!", – написала Cororleva.
"В силу того, что Британия все отрицает… в следующий раз топите судно без предупреждения", – призвал пользователь под ником 2526791.
Некоторые читатели связали отправку британского эсминца с прошедшей встречей лидеров России и США.
"Этот инцидент продемонстрировал недовольство английских вассалов недавним саммитом Путина и Байдена <…> хочется верить, что предупредительных выстрелов было достаточно, так как красные линии теперь будут проверяться систематически", – считает один из комментаторов.
"Что британские судна вообще забыли у российских берегов?", – задался вопросом Geopolitis.
В свою очередь, комментатор под ником fauteavoltaire расценивает подобные действия Британии как часть совместных учений с США.
"Но Россия предупредила о последствиях приближения к ее границам. В общем, назревает новый конфликт", – подчеркнул он.
Читатель под ником Arnold Mazirat напомнил, что британцы враждебно настроены против русских еще с XIX века.
"В результате этого инцидента они стыдливо опустили глаза и быстро покинули чужую территорию <…> Путин вновь победил!", – заключил другой пользователь.
Ранее Минобороны России заявило, что эсминец ВМС Британии Defender пересек границу и вошел на три километра во внутренние воды в районе мыса Фиолент (Крым). После того, как российский пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу, а самолет Су-24М
произвел "предупредительное бомбометание" по курсу движения эсминца, он покинул территорию страны. Минобороны Великобритании
заявило, что корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины, предупредительных выстрелов не было.