https://ria.ru/20210624/kod-1738484791.html
В РПЦ ответили на вопрос о QR-кодах для посещения храмов
В РПЦ ответили на вопрос о QR-кодах для посещения храмов - РИА Новости, 24.06.2021
В РПЦ ответили на вопрос о QR-кодах для посещения храмов
Церковь не может вводить условия посещения храмов по QR-кодам, заявил РИА Новости глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T18:21
2021-06-24T18:21
2021-06-24T18:21
религия и мировоззрение
светлана стригункова
коронавирус в россии
московский патриархат
владимир легойда
здоровье - общество
сергей собянин
москва
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 24 июн – РИА Новости, Ольга Липич. Церковь не может вводить условия посещения храмов по QR-кодам, заявил РИА Новости глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.По его словам, "в церквях сегодня соблюдаются все меры предосторожности". "Во многих храмах люди стоят на улице во время богослужения, благо погода позволяет", - отметил Легойда.Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что из-за сложной ситуации с коронавирусом с 28 июня все заведения общественного питания Москвы должны стать "свободными от коронавируса": доступ к ним будут иметь вакцинировавшиеся от COVID-19 или переболевшие им, или люди с отрицательным ПЦР-тестом. Подтверждать статус посетители должны с помощью QR-кода, который можно получить на сайте mos.ru или на Госуслугах.Зампред правительства и министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова допустила при отсутствии улучшения ситуации с коронавирусом введение с 1 июля ограничения на использование общественного транспорта, кроме граждан, имеющих QR-код.
https://ria.ru/20210403/maski-1604023444.html
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светлана стригункова , коронавирус в россии, московский патриархат, владимир легойда, здоровье - общество, сергей собянин, москва, московская область (подмосковье)