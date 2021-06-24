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Захарова пошутила о внесении Киркорова в черный список на Украине
Захарова пошутила о внесении Киркорова в черный список на Украине - РИА Новости, 24.06.2021
Захарова пошутила о внесении Киркорова в черный список на Украине
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала внесение певца Филиппа Киркорова в "черный список" минкульта Украины. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T20:14
2021-06-24T20:14
россия
мария захарова
служба безопасности украины
филипп киркоров
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в мире
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала внесение певца Филиппа Киркорова в "черный список" минкульта Украины.Ранее сообщалось, что министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло Киркорова в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности. В СБУ пояснили, что причиной стала позиция артиста по Крыму."Как они узнали, что это наше оружие массового поражения, бьющее прицельно в сердца миллионов?" - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя информацию о внесении Киркорова в "черный список" на Украине.В августе 2015 года министерство обнародовало список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности" Украины. В числе попавших в перечень артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя - Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно пополняется. Сейчас в черном списке минкультуры Украины находятся 201 человек.
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россия, мария захарова, служба безопасности украины, филипп киркоров, украина, в мире
Захарова пошутила о внесении Киркорова в черный список на Украине
20:14 24.06.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк

Захарова пошутила о внесении Киркорова в черный список на Украине

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала внесение певца Филиппа Киркорова в "черный список" минкульта Украины.
Ранее сообщалось, что министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло Киркорова в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности. В СБУ пояснили, что причиной стала позиция артиста по Крыму.
"Как они узнали, что это наше оружие массового поражения, бьющее прицельно в сердца миллионов?" - написала Захарова в своем Telegram-канале, комментируя информацию о внесении Киркорова в "черный список" на Украине.
В августе 2015 года министерство обнародовало список деятелей культуры, в том числе из России, которые "создают угрозу национальной безопасности" Украины. В числе попавших в перечень артистов были Олег Газманов, Иосиф Кобзон, Валерия Перфилова (сценическое имя - Валерия), Сергей Пенкин, Александр Розенбаум, Юлия Чичерина. Список регулярно пополняется. Сейчас в черном списке минкультуры Украины находятся 201 человек.
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