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Патрушев назвал страны, из которых совершались кибератаки на Россию
Патрушев назвал страны, из которых совершались кибератаки на Россию - РИА Новости, 24.06.2021
Патрушев назвал страны, из которых совершались кибератаки на Россию
Свыше 120 тысяч кибератак на критическую инфраструктуру России совершено в 2020 году, большая часть из них шла с территории США, Германии и Нидерландов, заявил... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T10:12
2021-06-24T10:12
2021-06-24T10:12
россия
московская конференция по международной безопасности
нидерланды
николай патрушев
сша
безопасность
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Свыше 120 тысяч кибератак на критическую инфраструктуру России совершено в 2020 году, большая часть из них шла с территории США, Германии и Нидерландов, заявил секретарь Совета безопасности РФ генерал армии Николай Патрушев."Ареной борьбы с геополитическими оппонентами все чаще становится киберпространство. Россия регулярно подвергается недружественным действиям в этой сфере. В 2020 году было зарегистрировано свыше 120 тысяч компьютерных атак на нашу критическую инфраструктуру", - сказал он на Московской конференции по международной безопасности."Большая часть из них осуществлялась с территории США, Германии и Нидерландов, и была направлена против объектов государственного управления, военно-промышленного комплекса, здравоохранения, транспорта, науки и образования нашей страны", - добавил Патрушев.
https://ria.ru/20210617/kiberbezopasnost-1737359780.html
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россия, московская конференция по международной безопасности, нидерланды, николай патрушев, сша, безопасность
Патрушев назвал страны, из которых совершались кибератаки на Россию
Патрушев назвал страны, из которых совершались кибератаки на критическую инфраструктуру России