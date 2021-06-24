https://ria.ru/20210624/khusnullin-1738489290.html
Хуснуллин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Хуснуллин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021
Хуснуллин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем, отметив "славное прошлое"... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T18:50
2021-06-24T18:50
2021-06-24T18:50
80-летие миа "россия сегодня"
россия
марат хуснуллин
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем, отметив "славное прошлое" медиагруппы и "впечатляющие перспективы" в будущем."Сердечно поздравляю весь коллектив редакции и ветеранов МИА "Россия сегодня" с знаменательным юбилеем вашего замечательного Агентства! Продолжая славные традиции Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА "Новости" и медиагруппа "Россия сегодня", медиахолдинг на протяжении всей своей истории публикует самую правдивую и актуальную информацию", - говорится в поздравлении вице-премьера.Как отметил вице-премьер, в архивах агентства хранится вся летопись мировой и отечественной истории за последние 80 лет."У МИА "Россия сегодня" славное прошлое, значимые успехи в настоящем и, уверен, впечатляющие перспективы в будущем! Качественная достоверная информация, серьёзные публицистические материалы — всё это плоды кропотливой работы и многолетнего добросовестного труда коллектива МИА "Россия сегодня", - отметил Хуснуллин.Зампред правительства пожелал руководству, журналистам и всем сотрудникам МИА "Россия сегодня" крепкого здоровья, удачи, творческого вдохновения и новых профессиональных побед.МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.
https://ria.ru/20210624/kolumbiya-1738487064.html
россия
РИА Новости
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2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"От Советского информбюро": поздравления с юбилеем МИА "Россия сегодня"
"От советского информбюро": поздравления с юбилеем МИА "Россия сегодня"
2021-06-24T18:50
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PT10M15S
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Поздравления МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем
Поздравления МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем.
2021-06-24T18:50
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PT10M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
80-летие миа "россия сегодня", россия, марат хуснуллин, общество
Хуснуллин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
Вице-премьер Хуснуллин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости.
Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин
поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем, отметив "славное прошлое" медиагруппы и "впечатляющие перспективы" в будущем.
"Сердечно поздравляю весь коллектив редакции и ветеранов МИА "Россия сегодня" с знаменательным юбилеем вашего замечательного Агентства! Продолжая славные традиции Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА "Новости" и медиагруппа "Россия сегодня", медиахолдинг на протяжении всей своей истории публикует самую правдивую и актуальную информацию", - говорится в поздравлении вице-премьера.
Как отметил вице-премьер, в архивах агентства хранится вся летопись мировой и отечественной истории за последние 80 лет.
"У МИА "Россия сегодня" славное прошлое, значимые успехи в настоящем и, уверен, впечатляющие перспективы в будущем! Качественная достоверная информация, серьёзные публицистические материалы — всё это плоды кропотливой работы и многолетнего добросовестного труда коллектива МИА "Россия сегодня", - отметил Хуснуллин.
Зампред правительства пожелал руководству, журналистам и всем сотрудникам МИА "Россия сегодня" крепкого здоровья, удачи, творческого вдохновения и новых профессиональных побед.
МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.