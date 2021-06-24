https://ria.ru/20210624/khusnullin-1738489290.html

Хуснуллин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Хуснуллин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием - РИА Новости, 24.06.2021

Хуснуллин поздравил МИА "Россия сегодня" с 80-летием

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем, отметив "славное прошлое"... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T18:50

2021-06-24T18:50

2021-06-24T18:50

80-летие миа "россия сегодня"

россия

марат хуснуллин

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603672375_0:229:2612:1698_1920x0_80_0_0_8802b2deec5bbe71f426aec8c8c0e3bb.jpg

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин поздравил коллектив МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем, отметив "славное прошлое" медиагруппы и "впечатляющие перспективы" в будущем."Сердечно поздравляю весь коллектив редакции и ветеранов МИА "Россия сегодня" с знаменательным юбилеем вашего замечательного Агентства! Продолжая славные традиции Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА "Новости" и медиагруппа "Россия сегодня", медиахолдинг на протяжении всей своей истории публикует самую правдивую и актуальную информацию", - говорится в поздравлении вице-премьера.Как отметил вице-премьер, в архивах агентства хранится вся летопись мировой и отечественной истории за последние 80 лет."У МИА "Россия сегодня" славное прошлое, значимые успехи в настоящем и, уверен, впечатляющие перспективы в будущем! Качественная достоверная информация, серьёзные публицистические материалы — всё это плоды кропотливой работы и многолетнего добросовестного труда коллектива МИА "Россия сегодня", - отметил Хуснуллин.Зампред правительства пожелал руководству, журналистам и всем сотрудникам МИА "Россия сегодня" крепкого здоровья, удачи, творческого вдохновения и новых профессиональных побед.МИА "Россия сегодня" - крупнейший российский поставщик информации для международной аудитории. В России крупнейшим брендом группы является РИА Новости, за рубежом она представлена международным информационным агентством и радио Sputnik.

https://ria.ru/20210624/kolumbiya-1738487064.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"От Советского информбюро": поздравления с юбилеем МИА "Россия сегодня" "От советского информбюро": поздравления с юбилеем МИА "Россия сегодня" 2021-06-24T18:50 true PT10M15S

Поздравления МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем Поздравления МИА "Россия сегодня" с 80-летним юбилеем. 2021-06-24T18:50 true PT10M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

80-летие миа "россия сегодня", россия, марат хуснуллин, общество