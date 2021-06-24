https://ria.ru/20210624/kazaki-1738441289.html

Чайка предложил создать в Росгвардии отдельные казачьи подразделения

Чайка предложил создать в Росгвардии отдельные казачьи подразделения - РИА Новости, 24.06.2021

Чайка предложил создать в Росгвардии отдельные казачьи подразделения

Полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка предложил создать в составе Росгвардии отдельные батальоны, РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T15:04

2021-06-24T15:04

2021-06-24T15:05

россия

северо-кавказский федеральный округ

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

юрий чайка

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НАЛЬЧИК, 24 июн - РИА Новости. Полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка предложил создать в составе Росгвардии отдельные батальоны, дислоцирующиеся в местах компактного проживания членов казачьих обществ, сообщает пресс-служба полпреда."Сейчас очень активно прорабатывается вопрос по активизации привлечения Терского войскового казачьего общества к обеспечению безопасности и обороноспособности путем прохождения членами казачьих обществ военной службы по контракту. В частности, предлагается создать в Росгвардии воинские казачьи подразделения (отдельные батальоны), дислоцирующиеся в местах компактного проживания членов казачьих обществ", - приводит пресс-служба слова Чайки на заседании Совета при президенте РФ по делам казачества.Полпред добавил, что впоследствии подобный опыт может быть распространен по всей территории России."Нам всем предстоит большая, серьезная работа. Ее важнейший приоритет - максимальная интеграция российского казачества в систему государственного управления и государственной службы, военно-патриотическое, духовно-нравственное воспитание казачьей молодежи, привлечение казачьих молодежных организаций к участию в мероприятиях по реализации государственной молодежной политики", - подчеркнул Чайка.

https://ria.ru/20210615/kazaki-1736975120.html

россия

северо-кавказский федеральный округ

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россия, северо-кавказский федеральный округ, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), юрий чайка