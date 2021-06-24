Чайка предложил создать в Росгвардии отдельные казачьи подразделения
15:04 24.06.2021 (обновлено: 15:05 24.06.2021)
© Фото : фото предоставлено пресс-службой Синодального комитета по взаимодействию с казачеством Терские казаки на Афоне
© Фото : фото предоставлено пресс-службой Синодального комитета по взаимодействию с казачеством
Полпред Юрий Чайка предложил создать в Росгвардии отдельные воинские казачьи подразделения
НАЛЬЧИК, 24 июн - РИА Новости. Полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Юрий Чайка предложил создать в составе Росгвардии отдельные батальоны, дислоцирующиеся в местах компактного проживания членов казачьих обществ, сообщает пресс-служба полпреда.
"Сейчас очень активно прорабатывается вопрос по активизации привлечения Терского войскового казачьего общества к обеспечению безопасности и обороноспособности путем прохождения членами казачьих обществ военной службы по контракту. В частности, предлагается создать в Росгвардии воинские казачьи подразделения (отдельные батальоны), дислоцирующиеся в местах компактного проживания членов казачьих обществ", - приводит пресс-служба слова Чайки на заседании Совета при президенте РФ по делам казачества.
Полпред добавил, что впоследствии подобный опыт может быть распространен по всей территории России.
"Нам всем предстоит большая, серьезная работа. Ее важнейший приоритет - максимальная интеграция российского казачества в систему государственного управления и государственной службы, военно-патриотическое, духовно-нравственное воспитание казачьей молодежи, привлечение казачьих молодежных организаций к участию в мероприятиях по реализации государственной молодежной политики", - подчеркнул Чайка.