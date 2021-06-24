https://ria.ru/20210624/kater-1738516931.html

В Самарской области пропал человек после столкновения катера и лодки

В Самарской области пропал человек после столкновения катера и лодки - РИА Новости, 24.06.2021

В Самарской области пропал человек после столкновения катера и лодки

Катер и надувная лодка столкнулись на реке Волга в Самарской области, за борт выпал владелец лодки и пропал без вести, сообщили в Приволжском следственном... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T23:46

2021-06-24T23:46

2021-06-24T23:46

россия

следственный комитет россии (ск рф)

госдума рф

александр хинштейн

жигулевск

самарская область

происшествия

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САРАТОВ, 24 июн - РИА Новости. Катер и надувная лодка столкнулись на реке Волга в Самарской области, за борт выпал владелец лодки и пропал без вести, сообщили в Приволжском следственном управлении на транспорте СК РФ. По информации депутата Госдумы от региона Александра Хинштейна, в катере находились два депутата фракции "Единая Россия" в Жигулевской городской думе.Инцидент произошел 18 июня, однако сообщили о нем только сейчас. Следователи проводят проверку после столкновения катера Fjord-460 и надувной лодки Gladiator-370."По предварительной информации, 18 июня 2020 года около 20.00 (19.00 мск) близ города Жигулевск в акватории Саратовского водохранилища на Волге произошло столкновение катера с надувной лодкой с двумя взрослыми и шестилетним ребенком на борту, которая следовала вверх по течению. В результате удара 32-летний владелец надувной лодки оказался за бортом и ушел под воду… Спасательные отряды осуществляют поиски пропавшего мужчины", - заявил журналистам старший помощник руководителя Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавил он.Депутат Госдумы от Самарской области Александр Хинштейн (ЕР) в своем микроблоге Twitter опубликовал рапорт оперуполномоченного Тольяттинского линейного отдела полиции, согласно которому в лодку Gladiator-370, в которой находилась Ольга Безрукова, ее шестилетний сын и муж Дмитрий, врезался катер Fjord-460 под управлением государственного инспектора в области окружающей среды Жигулевского государственного заповедника имени Спрыгина Максим Забиров, а его пассажирами были Юрий Краснобаев и Юрий Погиблов."В связи с обращением ко мне Ольги Безруковой направил запросы генпрокурору и главе СКР. Выясняется, что на катере находились директор Жигулевского заповедника Краснобаев и депутат Жигулевской думы Погиблов. Вина водителя их катера очевидна, но уголовного дела нет до сих пор… Какой-то злой рок витает над Жигулевской думой…, сразу два депутата - Краснобаев и Погиблов - покинули место столкновения с лодкой, даже не подумав оказать помощь пострадавшим от их катера людям", - написал Хинштейн.Он отметил, что вины депутатов в этой трагедии нет. "За шесть дней ни у них, ни у их водителя даже не нашлось совести извиниться перед убитой горем семьей", - добавил он. Согласно информации на сайте Жигулевской городской думы, Краснобаев и Погиблов входят во фракцию "Единая Россия".

https://ria.ru/20210613/kater-1736849454.html

https://ria.ru/20210516/katery-1732519389.html

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россия, следственный комитет россии (ск рф), госдума рф, александр хинштейн, жигулевск, самарская область, происшествия