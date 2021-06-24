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Туризм
https://ria.ru/20210624/kareliya-1738401320.html
В Карелии и Пскове туристов обязали подтверждать антиковидный статус
В Карелии и Пскове туристов обязали подтверждать антиковидный статус - РИА Новости, 24.06.2021
В Карелии и Пскове туристов обязали подтверждать антиковидный статус
Карелия и Псковская область вошли в число регионов, которые готовы принимать привитых туристов или с отрицательным ПЦР-тестом, сообщает АТОР. РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T13:16
2021-06-24T13:16
туризм
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туризм
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Карелия и Псковская область вошли в число регионов, которые готовы принимать привитых туристов или с отрицательным ПЦР-тестом, сообщает АТОР.С 27 июня все гостиницы, дома отдыха и пансионаты Пскова будут требовать от прибывающих подтвердить свой антиковидный статус. Гости должны предъявить документ о вакцинации либо справки о достаточном количестве антител или об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного за три дня до заезда.В Карелии с 15 июля гостиницы, хостелы, турбазы и другие объекты размещения будут принимать туристов с сертификатом вакцинации или тех, у кого есть справка с результатами ПЦР-анализа, сделанная не ранее чем за 48 часов до прибытия.Путешественники уже привыкли к подобным требования, говорят туроператоры. Практика заселения в российские отели с ПЦР-тестом не нова, такие нормы действовали летом прошлого года в Краснодарском крае для санаториев и в период зимних каникул в Мурманской области. И сейчас необходимость подтвердить ковидный статус не станет решающим фактором при аннуляции поездок.Больше всего от нововведений пострадают семьи с детьми, поскольку им придется оплатить анализы для нескольких туристов. Особенно это касается жителей регионов, где анализы стоят дороже и делаются дольше по времени, отмечают участники рынка.Карелия входит в пятерку самых быстрорастущих направлений, там особенно востребован отдых на озерах и экскурсионные туры. Поездки в Псковскую область обычно комбинируют с Новгородской, рассказывают туроператоры. Необходимость получать справку сильнее всего ударит по турам выходного дня и по горящим путевкам, добавляют они.
https://ria.ru/20210528/novgorod-1733689850.html
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В Карелии и Пскове туристов обязали подтверждать антиковидный статус

13:16 24.06.2021
 
© Depositphotos / dnaumoidСплав по реке Пистайоки в Карелии
Сплав по реке Пистайоки в Карелии - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© Depositphotos / dnaumoid
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Карелия и Псковская область вошли в число регионов, которые готовы принимать привитых туристов или с отрицательным ПЦР-тестом, сообщает АТОР.
С 27 июня все гостиницы, дома отдыха и пансионаты Пскова будут требовать от прибывающих подтвердить свой антиковидный статус. Гости должны предъявить документ о вакцинации либо справки о достаточном количестве антител или об отрицательном результате ПЦР-теста, сделанного за три дня до заезда.
В Карелии с 15 июля гостиницы, хостелы, турбазы и другие объекты размещения будут принимать туристов с сертификатом вакцинации или тех, у кого есть справка с результатами ПЦР-анализа, сделанная не ранее чем за 48 часов до прибытия.
Путешественники уже привыкли к подобным требования, говорят туроператоры. Практика заселения в российские отели с ПЦР-тестом не нова, такие нормы действовали летом прошлого года в Краснодарском крае для санаториев и в период зимних каникул в Мурманской области. И сейчас необходимость подтвердить ковидный статус не станет решающим фактором при аннуляции поездок.
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