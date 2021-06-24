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В Астраханской области село закроют на карантин по COVID-19

В Астраханской области село закроют на карантин по COVID-19 - РИА Новости, 24.06.2021

В Астраханской области село закроют на карантин по COVID-19

Двухнедельный карантин вводится в селе Зензели Лиманского района Астраханской области из-за критической ситуации с заболеваемостью коронавирусом, сообщил... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T16:50

2021-06-24T16:50

2021-06-24T16:50

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коронавирус covid-19

игорь бабушкин

коронавирусы

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

лиманский район

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 июн - РИА Новости. Двухнедельный карантин вводится в селе Зензели Лиманского района Астраханской области из-за критической ситуации с заболеваемостью коронавирусом, сообщил губернатор Игорь Бабушкин."Сегодня в полночь начнут действовать ограничительные меры в селе Зензели Лиманского района. Решение приняли по рекомендации астраханского управления Роспотребнадзора. Ситуация в населенном пункте критическая", - написал он в Instagram.Так, по данным губернатора, за три недели в селе выявили 138 случаев заболевания коронавирусом, это каждый седьмой случай в области. При этом при населении 3 тысячи человек прививку там сделали 478 жителей. "Для них въезд и выезд будет бесприпятственным. Остальным придется провести в изоляции 14 дней, на десятый - подтвердить отсутствие ковида анализом", - написал Бабушкин.По информации министра здравоохранения области Алексея Спирина, все 138 случаев заболевания выявлены в селе практически одномоментно. За последние сутки вирус выявлен еще у 14 человек. В ковидных госпиталях находятся 19 жителей села, под наблюдением участковой службы горбольницы - 61 взрослый и 54 ребенка. "Принято решение протестировать всех жителей села на предмет скрытого течения заболевания", - приводит его слова администрация области.Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поручил проверить информацию о том, что глава села Зензели, где наблюдается критическая ситуация с заболеваемостью коронавирусом, агитирует против вакцинации.По информации Бабушкина, ситуация в селе начала ухудшаться с начала июня, 10 июня там был открыт пункт вакцинации, однако за две недели прививку там сделали только 15 человек. "Как выяснилось, в селе ведут антиагитацию, и не кто-нибудь, а глава Зензелей. Поручил провести проверку по этому факту, считаю такое поведение недопустимым", - написал Бабушкин в Instagram.В связи с эпидемиологической вспышкой в Зензелях приостановлены все прививочные мероприятия. Кампания по вакцинации продолжится через две недели с момента выявления последнего случая коронавируса.

лиманский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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