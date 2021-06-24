https://ria.ru/20210624/kadyrov-1738402567.html
В Кремле рассказали, как Путин оценивает работу Кадырова
В Кремле рассказали, как Путин оценивает работу Кадырова - РИА Новости, 24.06.2021
В Кремле рассказали, как Путин оценивает работу Кадырова
Глава Чечни Рамзан Кадыров прошел долгий путь вместе со своим регионом, из фактически разрушенного он стал развивающимся, президент России Владимир Путин... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T12:35
2021-06-24T12:35
2021-06-24T13:14
владимир путин
чеченская республика (чечня)
администрация президента россии
дмитрий песков
рамзан кадыров
политика
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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прошел долгий путь вместе со своим регионом, из фактически разрушенного он стал развивающимся, президент России Владимир Путин положительно оценивает итоги работы Кадырова, но обращает внимание и на то, что нужно доработать, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Каждая республика Северного Кавказа имеет свою специфику, вы знаете, поэтому здесь можно говорить только о конкретно взятой республике", — сказал Песков, отвечая на вопрос, почему, на взгляд Кремля, такой же кадровый феномен, как с Кадыровым в Чеченской Республике, пока невозможен в Дагестане, Ингушетии и других республиках Северного Кавказа.Он подтвердил, что президент вчера поддержал намерение Рамзана Кадырова продолжать руководство республикой. "Президент положительно оценивает итоги его работы, то, как республика развивается. При этом президент обращает внимание на те "узкие" места, которые имеются в социальной сфере и так далее, где нужно еще приложить дополнительные усилия. Но в целом президент положительно оценивает итоги работы Кадырова", — сказал Песков.Отвечая на вопрос, в чем уникальность Кадырова, Песков ответил, что она такая же, как и у любого отдельно взятого человека, в особенности того, который приобрел уже достаточно серьезный опыт по руководству регионом.Он также отметил, отвечая на соответствующий вопрос, что положительно относится к высказываниям Кадырова о том, что он "пехотинец" верховного главнокомандующего и готов выполнить любой его приказ.Ранее в среду глава Чечни Рамзан Кадыров заявил президенту России Владимиру Путину в ходе встречи в режиме видеоконференции, что ждет дальнейших указаний по выборам главы республики и, "как преданный пехотинец" президента, готов выполнить любой приказ главы государства.
https://ria.ru/20210623/kadyrov-1738288513.html
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владимир путин, чеченская республика (чечня), администрация президента россии, дмитрий песков, рамзан кадыров, политика
В Кремле рассказали, как Путин оценивает работу Кадырова
12:35 24.06.2021 (обновлено: 13:14 24.06.2021)
Песков заявил, что Путин в целом положительно оценивает работу Кадырова на посту главы Чечни
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости.
Глава Чечни Рамзан Кадыров
прошел долгий путь вместе со своим регионом, из фактически разрушенного он стал развивающимся, президент России Владимир Путин
положительно оценивает итоги работы Кадырова, но обращает внимание и на то, что нужно доработать, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
.
"Каждая республика Северного Кавказа
имеет свою специфику, вы знаете, поэтому здесь можно говорить только о конкретно взятой республике", — сказал Песков, отвечая на вопрос, почему, на взгляд Кремля, такой же кадровый феномен, как с Кадыровым в Чеченской Республике, пока невозможен в Дагестане, Ингушетии и других республиках Северного Кавказа.
Он подтвердил, что президент вчера поддержал намерение Рамзана Кадырова продолжать руководство республикой. "Президент положительно оценивает итоги его работы, то, как республика развивается. При этом президент обращает внимание на те "узкие" места, которые имеются в социальной сфере и так далее, где нужно еще приложить дополнительные усилия. Но в целом президент положительно оценивает итоги работы Кадырова", — сказал Песков.
Отвечая на вопрос, в чем уникальность Кадырова, Песков ответил, что она такая же, как и у любого отдельно взятого человека, в особенности того, который приобрел уже достаточно серьезный опыт по руководству регионом.
"Начал он руководить регионом в то время, когда он фактически был разрушен в результате нескольких войн. И сейчас, конечно, это уже совсем другой процветающий регион, развивающийся регион. Не без проблем, но, с другой стороны, проблемы есть везде. И именно этот долгий путь вместе со своим регионом и прошел Рамзан Кадыров", — сказал Песков.
Он также отметил, отвечая на соответствующий вопрос, что положительно относится к высказываниям Кадырова о том, что он "пехотинец" верховного главнокомандующего и готов выполнить любой его приказ.
Ранее в среду глава Чечни Рамзан Кадыров заявил президенту России Владимиру Путину в ходе встречи в режиме видеоконференции, что ждет дальнейших указаний по выборам главы республики и, "как преданный пехотинец" президента, готов выполнить любой приказ главы государства.