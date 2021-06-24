Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210624/kadyrov-1738402567.html
В Кремле рассказали, как Путин оценивает работу Кадырова
В Кремле рассказали, как Путин оценивает работу Кадырова - РИА Новости, 24.06.2021
В Кремле рассказали, как Путин оценивает работу Кадырова
Глава Чечни Рамзан Кадыров прошел долгий путь вместе со своим регионом, из фактически разрушенного он стал развивающимся, президент России Владимир Путин... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T12:35
2021-06-24T13:14
владимир путин
чеченская республика (чечня)
администрация президента россии
дмитрий песков
рамзан кадыров
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577306058_242:404:1027:845_1920x0_80_0_0_21dcc3d938f562e687dc8753ef8f79be.jpg
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прошел долгий путь вместе со своим регионом, из фактически разрушенного он стал развивающимся, президент России Владимир Путин положительно оценивает итоги работы Кадырова, но обращает внимание и на то, что нужно доработать, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Каждая республика Северного Кавказа имеет свою специфику, вы знаете, поэтому здесь можно говорить только о конкретно взятой республике", — сказал Песков, отвечая на вопрос, почему, на взгляд Кремля, такой же кадровый феномен, как с Кадыровым в Чеченской Республике, пока невозможен в Дагестане, Ингушетии и других республиках Северного Кавказа.Он подтвердил, что президент вчера поддержал намерение Рамзана Кадырова продолжать руководство республикой. "Президент положительно оценивает итоги его работы, то, как республика развивается. При этом президент обращает внимание на те "узкие" места, которые имеются в социальной сфере и так далее, где нужно еще приложить дополнительные усилия. Но в целом президент положительно оценивает итоги работы Кадырова", — сказал Песков.Отвечая на вопрос, в чем уникальность Кадырова, Песков ответил, что она такая же, как и у любого отдельно взятого человека, в особенности того, который приобрел уже достаточно серьезный опыт по руководству регионом.Он также отметил, отвечая на соответствующий вопрос, что положительно относится к высказываниям Кадырова о том, что он "пехотинец" верховного главнокомандующего и готов выполнить любой его приказ.Ранее в среду глава Чечни Рамзан Кадыров заявил президенту России Владимиру Путину в ходе встречи в режиме видеоконференции, что ждет дальнейших указаний по выборам главы республики и, "как преданный пехотинец" президента, готов выполнить любой приказ главы государства.
https://ria.ru/20210623/kadyrov-1738288513.html
https://ria.ru/20210623/kadyrov-1738260897.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/10/1577306058_249:259:1031:845_1920x0_80_0_0_3abf26eedd536f37865b78035a23753b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин, чеченская республика (чечня), администрация президента россии, дмитрий песков, рамзан кадыров, политика
В Кремле рассказали, как Путин оценивает работу Кадырова
12:35 24.06.2021 (обновлено: 13:14 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба администрации ЧР / Перейти в фотобанкГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба администрации ЧР
Перейти в фотобанк

Песков заявил, что Путин в целом положительно оценивает работу Кадырова на посту главы Чечни

Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров прошел долгий путь вместе со своим регионом, из фактически разрушенного он стал развивающимся, президент России Владимир Путин положительно оценивает итоги работы Кадырова, но обращает внимание и на то, что нужно доработать, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Каждая республика Северного Кавказа имеет свою специфику, вы знаете, поэтому здесь можно говорить только о конкретно взятой республике", — сказал Песков, отвечая на вопрос, почему, на взгляд Кремля, такой же кадровый феномен, как с Кадыровым в Чеченской Республике, пока невозможен в Дагестане, Ингушетии и других республиках Северного Кавказа.
Президент РФ Владимир Путин во время рабочей встречи в режиме видеоконференции с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 17:35
Кадыров назвал себя "преданным пехотинцем" Путина
Он подтвердил, что президент вчера поддержал намерение Рамзана Кадырова продолжать руководство республикой. "Президент положительно оценивает итоги его работы, то, как республика развивается. При этом президент обращает внимание на те "узкие" места, которые имеются в социальной сфере и так далее, где нужно еще приложить дополнительные усилия. Но в целом президент положительно оценивает итоги работы Кадырова", — сказал Песков.
Отвечая на вопрос, в чем уникальность Кадырова, Песков ответил, что она такая же, как и у любого отдельно взятого человека, в особенности того, который приобрел уже достаточно серьезный опыт по руководству регионом.

"Начал он руководить регионом в то время, когда он фактически был разрушен в результате нескольких войн. И сейчас, конечно, это уже совсем другой процветающий регион, развивающийся регион. Не без проблем, но, с другой стороны, проблемы есть везде. И именно этот долгий путь вместе со своим регионом и прошел Рамзан Кадыров", — сказал Песков.

Он также отметил, отвечая на соответствующий вопрос, что положительно относится к высказываниям Кадырова о том, что он "пехотинец" верховного главнокомандующего и готов выполнить любой его приказ.
Ранее в среду глава Чечни Рамзан Кадыров заявил президенту России Владимиру Путину в ходе встречи в режиме видеоконференции, что ждет дальнейших указаний по выборам главы республики и, "как преданный пехотинец" президента, готов выполнить любой приказ главы государства.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступает в Государственном театрально-концертном зале Грозного на праздновании Дня чеченского языка в Грозном - РИА Новости, 1920, 23.06.2021
23 июня, 17:12
Биография Рамзана Кадырова
 
Владимир ПутинЧеченская республика (Чечня)Администрация президента РоссииДмитрий ПесковРамзан КадыровПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:38Эксперт считает, что штамм "дельта" станет доминирующим в мире
08:28Эксперты подсказали студентам десять идей подработки летом
08:15Режим ЧС ввели в районе Приморья из-за вспышки африканской чумы свиней
08:03Байден объявил режим ЧС во Флориде после обрушения многоэтажного дома
08:00Синоптики ожидают облачную погоду и до плюс 36 в Москве в пятницу
07:42В Москве продлили часы работы центров вакцинации в поликлиниках
07:38В Хабаровском крае приостановили вакцинацию из-за высокого спроса
07:20Археологи обнаружили в Крыму раннехристианский склеп IV-VII веков
07:16СМИ сообщило о гибели трех человек при стрельбе на пляже в Мексике
07:09Телефонные мошенники стали чаще притворяться сотрудниками органов
06:44Подросткам, попавшим в ДТП в Крыму, не понадобилась госпитализация
06:39В Красноярском крае неизвестный ранил водителя скорой помощи
06:36Болгарская делегация в Крыму пожаловалась на неудобства из-за санкций
06:33В Севастополе назвали возможную причину всплеска заболевших COVID-19
06:15Трутнев заявил о возможности обязательной вакцинации для участников ВЭФ
06:12Глава болгарской делегации назвал Крым законной частью России
05:56ВОЗ: штамм "дельта" в два раза заразнее изначального коронавируса
05:42Суд арестовал гендиректора фирмы, работавшей на космодроме Восточный
05:34Посольство России ответило на заявления Пентагона по британскому эсминцу
05:28В Китае 18 человек погибли при пожаре в центре боевых искусств
Лента новостейМолния