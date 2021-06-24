https://ria.ru/20210624/izrail-1738366657.html

Израиль перенес сроки открытия границ для иностранных туристов

Израиль перенес сроки открытия границ для иностранных туристов - РИА Новости, 24.06.2021

Израиль перенес сроки открытия границ для иностранных туристов

Открытие Израилем границ для вакцинированных иностранных туристов, прибывающих в страну в индивидуальном порядке, решено перенести, сообщила канцелярия... РИА Новости, 24.06.2021

2021-06-24T11:15

2021-06-24T11:15

2021-06-24T11:21

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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн — РИА Новости. Открытие Израилем границ для вакцинированных иностранных туристов, прибывающих в страну в индивидуальном порядке, решено перенести, сообщила канцелярия премьер-министра Нафтали Беннета.Совещание было созвано в связи с быстрым распространением разновидности штамма "Дельта" в Израиле."Запрет иностранцам в разрешении на въезд в Израиль с туристическими целями будет продлен на один месяц — до 1 августа", — говорится в сообщении канцелярии премьер-министра.Ограничение не распространяется на группы вакцинированных путешественников из стран с низким уровнем заболеваемости, которые посещают страну с конца мая.Ранее в среду власти Израиля вновь ужесточили требования по соблюдению карантина из-за вспышек заболеваемости коронавирусом в отдельных районах страны: в аэропортах снова нужно быть в маске, хотя уже неделю гражданам разрешили не носить ее в помещении.Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте 2020 года. В мае этого года в страну прибыла первая группа иностранных гостей — 12 христианских паломников. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для возвращающихся на родину израильтян.

https://ria.ru/20210622/turtsiya-1737955660.html

https://ria.ru/20210621/izrail-1737877932.html

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