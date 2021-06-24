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Туризм
https://ria.ru/20210624/izrail-1738366657.html
Израиль перенес сроки открытия границ для иностранных туристов
Израиль перенес сроки открытия границ для иностранных туристов - РИА Новости, 24.06.2021
Израиль перенес сроки открытия границ для иностранных туристов
Открытие Израилем границ для вакцинированных иностранных туристов, прибывающих в страну в индивидуальном порядке, решено перенести, сообщила канцелярия... РИА Новости, 24.06.2021
2021-06-24T11:15
2021-06-24T11:21
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ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн — РИА Новости. Открытие Израилем границ для вакцинированных иностранных туристов, прибывающих в страну в индивидуальном порядке, решено перенести, сообщила канцелярия премьер-министра Нафтали Беннета.Совещание было созвано в связи с быстрым распространением разновидности штамма "Дельта" в Израиле."Запрет иностранцам в разрешении на въезд в Израиль с туристическими целями будет продлен на один месяц — до 1 августа", — говорится в сообщении канцелярии премьер-министра.Ограничение не распространяется на группы вакцинированных путешественников из стран с низким уровнем заболеваемости, которые посещают страну с конца мая.Ранее в среду власти Израиля вновь ужесточили требования по соблюдению карантина из-за вспышек заболеваемости коронавирусом в отдельных районах страны: в аэропортах снова нужно быть в маске, хотя уже неделю гражданам разрешили не носить ее в помещении.Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте 2020 года. В мае этого года в страну прибыла первая группа иностранных гостей — 12 христианских паломников. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для возвращающихся на родину израильтян.
https://ria.ru/20210622/turtsiya-1737955660.html
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коронавирус covid-19, туризм, новости - туризм, израиль
Израиль перенес сроки открытия границ для иностранных туристов
11:15 24.06.2021 (обновлено: 11:21 24.06.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНабережная вдоль Средиземного моря в Тель-Авиве
Набережная вдоль Средиземного моря в Тель-Авиве - РИА Новости, 1920, 24.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк

Власти Израиля перенесли сроки открытия границ для иностранных туристов на август

Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 24 июн — РИА Новости. Открытие Израилем границ для вакцинированных иностранных туристов, прибывающих в страну в индивидуальном порядке, решено перенести, сообщила канцелярия премьер-министра Нафтали Беннета.
Совещание было созвано в связи с быстрым распространением разновидности штамма "Дельта" в Израиле.
"Запрет иностранцам в разрешении на въезд в Израиль с туристическими целями будет продлен на один месяц — до 1 августа", — говорится в сообщении канцелярии премьер-министра.
Ограничение не распространяется на группы вакцинированных путешественников из стран с низким уровнем заболеваемости, которые посещают страну с конца мая.
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Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте 2020 года. В мае этого года в страну прибыла первая группа иностранных гостей — 12 христианских паломников. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для возвращающихся на родину израильтян.
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